Красноярск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Красноярск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Красноярск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Красноярск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
973Э
Владивосток
Москва
01:21
Красноярск (Пассажирский)
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
405Ы
Карабула
Красноярск
01:24
Енисей
14 ч. 20 мин.
01:35
Красноярск (Пассажирский)
305У
Карабула
Красноярск
01:27
Енисей
14 ч. 9 мин.
01:38
Красноярск (Пассажирский)
077Э
Нерюнгри
Новосибирск
01:32
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 14 ч. 18 мин.
13:15
Новосибирск (Главный)
974А
Москва
Хабаровск
01:51
Красноярск (Пассажирский)
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
241И
Иркутск
Адлер
01:53
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
269Ч
Чита
Адлер
01:53
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
157С
Анапа
Иркутск
02:05
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
605Ы
Карабула
Красноярск
02:15
Енисей
14 ч. 42 мин.
02:26
Красноярск (Пассажирский)
124У
Абакан
Красноярск
02:41
Енисей
11 ч. 42 мин.
02:52
Красноярск (Пассажирский)
984А
Москва
Хабаровск
03:20
Красноярск (Пассажирский)
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
03:23
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
04:12
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
376Ы
Красноярск
Нерюнгри
04:12
Красноярск (Пассажирский)
2 д. 14 ч. 5 мин.
18:17
Нерюнгри
005Щ
Улан-Батор (Монголия)
Москва
04:12
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 3 ч. 46 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
003З
Пекин (Китай)
Москва
04:12
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 11 ч. 41 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
019Ч
Пекин (Китай)
Москва
04:12
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 20 ч. 8 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
267И
Иркутск
Москва
04:12
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 28 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
001М
Россия
Владивосток
Москва
04:19
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
167Ы
Красноярск
Адлер
04:35
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
Адлер
082И
Москва
Улан-Удэ
04:41
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
009Н
Владивосток
Москва
04:50
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
901Ы
Красноярск
Москва
04:50
Красноярск (Пассажирский)
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
161Э
Владивосток
Москва
04:55
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
169Э
Владивосток
Новосибирск
04:55
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 10 ч. 52 мин.
17:37
Новосибирск (Главный)
548У
Абакан
Красноярск
05:20
Енисей
11 ч. 11 мин.
05:31
Красноярск (Пассажирский)
292Ы
Красноярск
Северобайкальск
05:26
Красноярск (Пассажирский)
1 д. 3 ч. 40 мин.
09:06
Северобайкальск
273И
Северобайкальск
Адлер
06:08
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
06:08
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
211Ы
Красноярск
Анапа
06:08
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
269Ь
Чита
Адлер
06:08
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
06:18
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
069Я
Чита
Тюмень
06:23
Красноярск (Пассажирский)
2 д. 23 ч. 43 мин.
14:29
Тюмень
069Ч
Чита
Москва
06:23
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
070Ч
Москва
Чита
08:08
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
070Я
Фирменный
Москва
Чита
08:36
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
006Щ
Москва
Улан-Батор (Монголия)
08:57
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 4 ч. 33 мин.
01:38
Улан-Батор
004З
Москва
Пекин (Китай)
08:57
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 12 ч. 30 мин.
09:35
Пекин
020Ч
Москва
Пекин (Китай)
08:57
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 3 ч. 44 мин.
00:49
Пекин
198Х
Москва
Иркутск
09:17
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 6 ч. 55 мин.
04:25
Иркутск (Пассажирский)
207Н
Новокузнецк
Владивосток
09:31
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 17 ч. 4 мин.
07:37
Владивосток
010Н
Москва
Владивосток
09:36
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
09:38
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
062М
Москва
Владивосток
09:38
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
990Ч
Москва
Владивосток
09:42
Красноярск (Пассажирский)
9 д. 6 ч. 27 мин.
09:22
Владивосток
008Н
Новосибирск
Владивосток
09:48
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 11 ч. 38 мин.
07:32
Владивосток
012Й
Самара
Владивосток
09:48
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
157И
Иркутск
Анапа
09:57
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 18 ч. 4 мин.
10:14
Анапа
092Ы
Красноярск
Северобайкальск
10:02
Красноярск (Пассажирский)
1 д. 3 ч. 57 мин.
13:59
Северобайкальск
078Э
Новосибирск
Нерюнгри
10:13
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 14 ч. 0 мин.
11:52
Нерюнгри
616Ы
Красноярск
Карабула
11:25
Красноярск (Пассажирский)
14 ч. 15 мин.
01:40
Карабула
416Ы
Красноярск
Карабула
11:25
Красноярск (Пассажирский)
13 ч. 48 мин.
01:13
Карабула
308Ы
Красноярск
Карабула
11:25
Красноярск (Пассажирский)
13 ч. 48 мин.
01:13
Карабула
205И
Иркутск
Анапа
11:36
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
235Э
Тында
Анапа
11:36
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
201Ы
Красноярск
Анапа
11:36
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
129Ы
Красноярск
Анапа
11:50
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
229И
Северобайкальск
Анапа
11:50
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
057С
Кисловодск
Иркутск
12:25
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
007Н
Владивосток
Новосибирск
12:30
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 11 ч. 15 мин.
01:45
Новосибирск (Главный)
011Й
Владивосток
Самара
12:30
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
207Э
Владивосток
Новокузнецк
12:41
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 16 ч. 6 мин.
07:56
Новокузнецк
229С
Анапа
Северобайкальск
12:57
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
058И
Красноярск
Иркутск
13:10
Красноярск (Пассажирский)
19 ч. 48 мин.
08:58
Иркутск (Пассажирский)
081И
Улан-Удэ
Москва
13:40
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
13:42
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
197И
Иркутск
Москва
13:42
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
097С
Кисловодск
Тында
13:47
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
112Н
Новосибирск
Тында
13:47
Красноярск (Пассажирский)
2 д. 18 ч. 28 мин.
19:00
Тында
924М
По Золотому Кольцу
Москва
Нерюнгри
13:48
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 10 ч. 57 мин.
00:32
Нерюнгри
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
14:02
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
075Э
Нерюнгри
Москва
14:20
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
124Ы
Красноярск
Абакан
14:40
Красноярск (Пассажирский)
11 ч. 15 мин.
01:55
Абакан
606Ы
Красноярск
Карабула
14:45
Красноярск (Пассажирский)
14 ч. 9 мин.
04:54
Карабула
297Ж
Тында
Новосибирск
15:00
Красноярск (Пассажирский)
2 д. 21 ч. 16 мин.
04:34
Новосибирск (Главный)
097Э
Тында
Кисловодск
15:05
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
375Э
Нерюнгри
Новосибирск
15:05
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 4 ч. 40 мин.
04:28
Новосибирск (Главный)
406Ы
Красноярск
Карабула
15:05
Красноярск (Пассажирский)
13 ч. 50 мин.
04:55
Карабула
306У
Красноярск
Карабула
15:05
Красноярск (Пассажирский)
13 ч. 50 мин.
04:55
Карабула
940И
Листвянка (ст. Байкал)
Москва
15:20
Красноярск (Пассажирский)
2 д. 20 ч. 23 мин.
11:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
085Ы
Красный Яр
Красноярск
Новосибирск
15:52
Красноярск (Пассажирский)
11 ч. 58 мин.
03:50
Новосибирск (Главный)
205С
Анапа
Иркутск
16:10
Красноярск (Пассажирский)
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
235С
Анапа
Тында
16:10
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
270С
Адлер
Чита
16:20
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
16:20
Красноярск (Пассажирский)
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
658Ы
Красноярск
Абакан
16:20
Красноярск (Пассажирский)
12 ч. 40 мин.
05:00
Абакан
548Ы
Красноярск
Абакан
16:20
Красноярск (Пассажирский)
13 ч. 5 мин.
05:25
Абакан
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
16:40
Красноярск (Пассажирский)
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
16:48
Красноярск (Пассажирский)
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
001Э
Россия
Владивосток
Москва
16:58
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
291Ы
Красноярск
Москва
17:06
Красноярск (Пассажирский)
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
099Э
Владивосток
Москва
17:15
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
348Ы
Красноярск
Северобайкальск
17:20
Красноярск (Пассажирский)
1 д. 11 ч. 28 мин.
04:48
Северобайкальск
989И
Владивосток
Москва
18:00
Красноярск (Пассажирский)
8 д. 21 ч. 50 мин.
03:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
975Э
Владивосток
Москва
19:50
Красноярск (Пассажирский)
7 д. 22 ч. 9 мин.
02:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
100Щ
Москва
Владивосток
21:14
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
21:55
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
990Щ
Москва
Владивосток
22:21
Красноярск (Пассажирский)
9 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
976Я
Москва
Владивосток
22:21
Красноярск (Пассажирский)
8 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
002Э
Москва
Владивосток
22:31
Красноярск (Пассажирский)
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
348Н
Барнаул
Северобайкальск
22:41
Красноярск (Пассажирский)
2 д. 3 ч. 37 мин.
06:45
Северобайкальск
347Н
Северобайкальск
Барнаул
23:20
Красноярск (Пассажирский)
2 д. 5 ч. 21 мин.
18:41
Барнаул
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Красноярск включает 201 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:32 по направлению к станции Новосибирск;
  • последний поезд прибывает в 23:38 от станции Владивосток.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Красноярск.

Актуальное расписание поездов станции Красноярск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
