Поезд 297Ж Тында — Новосибирск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

07:18

Тында

2 д. 21 ч. 16 мин.

04:34

Новосибирск

54

Маршрут следования поезда 297Ж Тында — Новосибирск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Тында — Новосибирск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Тында

07:18

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кувыкта

08:02

4 мин.

08:06

33 км.

0 ч. 44 мин.

Хорогочи

08:52

2 мин.

08:54

68 км.

1 ч. 34 мин.

Ларба

09:46

2 мин.

09:48

111 км.

2 ч. 28 мин.

Лопча

10:39

3 мин.

10:42

148 км.

3 ч. 21 мин.

Чильчи

11:37

1 мин.

11:38

183 км.

4 ч. 19 мин.

Ункур

12:17

1 мин.

12:18

207 км.

4 ч. 59 мин.

Юктали

13:37

20 мин.

13:57

262 км.

6 ч. 19 мин.

Олекма

15:54

5 мин.

15:59

334 км.

8 ч. 36 мин.

Хани

17:10

15 мин.

17:25

382 км.

9 ч. 52 мин.

Икабья

19:37

5 мин.

19:42

454 км.

12 ч. 19 мин.

Новая Чара

20:15

60 мин.

21:15

491 км.

12 ч. 57 мин.

Куанда

23:38

10 мин.

23:48

635 км.

16 ч. 20 мин.

Таксимо

01:10

50 мин.

02:00

711 км.

17 ч. 52 мин.

Окусикан

03:34

3 мин.

03:37

792 км.

20 ч. 16 мин.

Кюхельбекерская

04:42

2 мин.

04:44

838 км.

21 ч. 24 мин.

Новый Уоян

05:48

13 мин.

06:01

905 км.

22 ч. 30 мин.

Ангоя

06:58

2 мин.

07:00

958 км.

23 ч. 40 мин.

Кичера

07:48

2 мин.

07:50

1008 км.

1 д. 0 ч. 30 мин.

Нижнеангарск

08:25

1 мин.

08:26

1041 км.

1 д. 1 ч. 7 мин.

Северобайкальск

08:55

75 мин.

10:10

1066 км.

1 д. 1 ч. 37 мин.

Улькан

12:23

1 мин.

12:24

1167 км.

1 д. 5 ч. 5 мин.

Киренга

13:01

10 мин.

13:11

1203 км.

1 д. 5 ч. 43 мин.

Небель

13:59

1 мин.

14:00

1235 км.

1 д. 6 ч. 41 мин.

Ния

14:26

1 мин.

14:27

1260 км.

1 д. 7 ч. 8 мин.

Звездная

15:07

1 мин.

15:08

1287 км.

1 д. 7 ч. 49 мин.

Лена

16:30

30 мин.

17:00

1333 км.

1 д. 9 ч. 12 мин.

Коршуниха-Ангарская

19:46

13 мин.

19:59

1434 км.

1 д. 12 ч. 28 мин.

Видим

21:28

1 мин.

21:29

1499 км.

1 д. 14 ч. 10 мин.

Кежемская

22:30

1 мин.

22:31

1543 км.

1 д. 15 ч. 12 мин.

Гидростроитель

23:26

3 мин.

23:29

1589 км.

1 д. 16 ч. 8 мин.

Падунские Пороги

23:49

3 мин.

23:52

1600 км.

1 д. 16 ч. 31 мин.

Анзеби

00:26

3 мин.

00:29

1623 км.

1 д. 17 ч. 8 мин.

Вихоревка

00:57

25 мин.

01:22

1642 км.

1 д. 17 ч. 39 мин.

Чуна

03:17

2 мин.

03:19

1737 км.

1 д. 19 ч. 59 мин.

Сосновые Родники

03:34

1 мин.

03:35

1749 км.

1 д. 20 ч. 16 мин.

Тайшет

05:31

13 мин.

05:44

1839 км.

1 д. 22 ч. 13 мин.

Решоты

06:41

1 мин.

06:42

1893 км.

1 д. 23 ч. 23 мин.

Ингашская

07:23

1 мин.

07:24

1936 км.

2 д. 0 ч. 5 мин.

Иланская

07:55

17 мин.

08:12

1963 км.

2 д. 0 ч. 37 мин.

Канск-Енисейский

08:42

2 мин.

08:44

1986 км.

2 д. 1 ч. 24 мин.

Заозерная

09:53

8 мин.

10:01

2053 км.

2 д. 2 ч. 35 мин.

Уяр

10:38

1 мин.

10:39

2081 км.

2 д. 3 ч. 20 мин.

Красноярск
Пассажирский

12:37

143 мин.

15:00

2177 км.

2 д. 5 ч. 19 мин.

Козулька

16:56

1 мин.

16:57

2267 км.

2 д. 9 ч. 38 мин.

Ачинск 1

18:00

5 мин.

18:05

2323 км.

2 д. 10 ч. 42 мин.

Боготол

19:06

2 мин.

19:08

2384 км.

2 д. 11 ч. 48 мин.

Тяжин

20:13

2 мин.

20:15

2447 км.

2 д. 12 ч. 55 мин.

Мариинск

21:18

68 мин.

22:26

2496 км.

2 д. 14 ч. 0 мин.

Анжерская

00:05

2 мин.

00:07

2601 км.

2 д. 16 ч. 47 мин.

Тайга

00:42

14 мин.

00:56

2627 км.

2 д. 17 ч. 24 мин.

Юрга 1

02:01

2 мин.

02:03

2689 км.

2 д. 18 ч. 43 мин.

Болотная

02:36

2 мин.

02:38

2717 км.

2 д. 19 ч. 18 мин.

Новосибирск
Главный

04:34

2835 км.

2 д. 21 ч. 16 мин.

Погода на станциях Тында и Новосибирск

Информация о поезде 297Ж

Планируете поездку по маршруту Тында — Новосибирск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 297Ж. Этот поезд отправляется со станции Тында в 07:18 и прибывает на конечную станцию Новосибирск в 04:34. Вся дорога занимает 2 д. 21 ч. 16 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 56 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 297Ж

Количество остановок поезда:

54 станции

Самая длинная остановка:

143 мин. – станция Красноярск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 297Ж:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
