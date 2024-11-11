Маршрут следования поезда 297Ж Тында — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тында — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тында
07:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кувыкта
08:02
08:06
33 км.
0 ч. 44 мин.
Хорогочи
08:52
08:54
68 км.
1 ч. 34 мин.
Ларба
09:46
09:48
111 км.
2 ч. 28 мин.
Лопча
10:39
10:42
148 км.
3 ч. 21 мин.
Чильчи
11:37
11:38
183 км.
4 ч. 19 мин.
Ункур
12:17
12:18
207 км.
4 ч. 59 мин.
Юктали
13:37
13:57
262 км.
6 ч. 19 мин.
Олекма
15:54
15:59
334 км.
8 ч. 36 мин.
Хани
17:10
17:25
382 км.
9 ч. 52 мин.
Икабья
19:37
19:42
454 км.
12 ч. 19 мин.
Новая Чара
20:15
21:15
491 км.
12 ч. 57 мин.
Куанда
23:38
23:48
635 км.
16 ч. 20 мин.
Таксимо
01:10
02:00
711 км.
17 ч. 52 мин.
Окусикан
03:34
03:37
792 км.
20 ч. 16 мин.
Кюхельбекерская
04:42
04:44
838 км.
21 ч. 24 мин.
Новый Уоян
05:48
06:01
905 км.
22 ч. 30 мин.
Ангоя
06:58
07:00
958 км.
23 ч. 40 мин.
Кичера
07:48
07:50
1008 км.
1 д. 0 ч. 30 мин.
Нижнеангарск
08:25
08:26
1041 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Северобайкальск
08:55
10:10
1066 км.
1 д. 1 ч. 37 мин.
Улькан
12:23
12:24
1167 км.
1 д. 5 ч. 5 мин.
Киренга
13:01
13:11
1203 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Небель
13:59
14:00
1235 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Ния
14:26
14:27
1260 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Звездная
15:07
15:08
1287 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Лена
16:30
17:00
1333 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Коршуниха-Ангарская
19:46
19:59
1434 км.
1 д. 12 ч. 28 мин.
Видим
21:28
21:29
1499 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
Кежемская
22:30
22:31
1543 км.
1 д. 15 ч. 12 мин.
Гидростроитель
23:26
23:29
1589 км.
1 д. 16 ч. 8 мин.
Падунские Пороги
23:49
23:52
1600 км.
1 д. 16 ч. 31 мин.
Анзеби
00:26
00:29
1623 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Вихоревка
00:57
01:22
1642 км.
1 д. 17 ч. 39 мин.
Чуна
03:17
03:19
1737 км.
1 д. 19 ч. 59 мин.
Сосновые Родники
03:34
03:35
1749 км.
1 д. 20 ч. 16 мин.
Тайшет
05:31
05:44
1839 км.
1 д. 22 ч. 13 мин.
Решоты
06:41
06:42
1893 км.
1 д. 23 ч. 23 мин.
Ингашская
07:23
07:24
1936 км.
2 д. 0 ч. 5 мин.
Иланская
07:55
08:12
1963 км.
2 д. 0 ч. 37 мин.
Канск-Енисейский
08:42
08:44
1986 км.
2 д. 1 ч. 24 мин.
Заозерная
09:53
10:01
2053 км.
2 д. 2 ч. 35 мин.
Уяр
10:38
10:39
2081 км.
2 д. 3 ч. 20 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:37
15:00
2177 км.
2 д. 5 ч. 19 мин.
Козулька
16:56
16:57
2267 км.
2 д. 9 ч. 38 мин.
Ачинск 1
18:00
18:05
2323 км.
2 д. 10 ч. 42 мин.
Боготол
19:06
19:08
2384 км.
2 д. 11 ч. 48 мин.
Тяжин
20:13
20:15
2447 км.
2 д. 12 ч. 55 мин.
Мариинск
21:18
22:26
2496 км.
2 д. 14 ч. 0 мин.
Анжерская
00:05
00:07
2601 км.
2 д. 16 ч. 47 мин.
Тайга
00:42
00:56
2627 км.
2 д. 17 ч. 24 мин.
Юрга 1
02:01
02:03
2689 км.
2 д. 18 ч. 43 мин.
Болотная
02:36
02:38
2717 км.
2 д. 19 ч. 18 мин.
Новосибирск
Главный
04:34
2835 км.
2 д. 21 ч. 16 мин.
