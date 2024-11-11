Поезд 100Щ Москва — Владивосток

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 100Щ Москва — Владивосток. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

00:35

Москва

6 д. 23 ч. 3 мин.

23:38

Владивосток

143

Купить билеты

Маршрут следования поезда 100Щ Москва — Владивосток на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

00:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ростов
Ярославский

04:01

2 мин.

04:03

190 км.

3 ч. 26 мин.

Ярославль
Пассажирский

04:54

5 мин.

04:59

242 км.

4 ч. 19 мин.

Нерехта

05:52

17 мин.

06:09

285 км.

5 ч. 17 мин.

Кострома Новая

06:52

37 мин.

07:29

326 км.

6 ч. 17 мин.

Судиславль

08:29

2 мин.

08:31

371 км.

7 ч. 54 мин.

Галич

09:50

40 мин.

10:30

433 км.

9 ч. 15 мин.

Антропово

11:09

1 мин.

11:10

471 км.

10 ч. 34 мин.

Николо-Полома

11:32

1 мин.

11:33

494 км.

10 ч. 57 мин.

Номжа

11:46

1 мин.

11:47

505 км.

11 ч. 11 мин.

Нея

12:05

1 мин.

12:06

521 км.

11 ч. 30 мин.

Брантовка

12:30

1 мин.

12:31

548 км.

11 ч. 55 мин.

Мантурово

12:54

2 мин.

12:56

572 км.

12 ч. 19 мин.

Шарья

13:40

15 мин.

13:55

617 км.

13 ч. 5 мин.

Якшанга

14:19

1 мин.

14:20

640 км.

13 ч. 44 мин.

Поназырево

14:40

1 мин.

14:41

663 км.

14 ч. 5 мин.

Супротивный

14:52

1 мин.

14:53

672 км.

14 ч. 17 мин.

Гостовская

15:08

1 мин.

15:09

684 км.

14 ч. 33 мин.

Шабалино

15:36

2 мин.

15:38

708 км.

15 ч. 1 мин.

Свеча

15:57

2 мин.

15:59

731 км.

15 ч. 22 мин.

Котельнич 1

16:41

2 мин.

16:43

779 км.

16 ч. 6 мин.

Киров
Пассажирский

18:12

20 мин.

18:32

860 км.

17 ч. 37 мин.

Глазов

22:03

2 мин.

22:05

1042 км.

21 ч. 28 мин.

Балезино

22:34

26 мин.

23:00

1068 км.

21 ч. 59 мин.

Верещагино

01:11

2 мин.

01:13

1165 км.

1 д. 0 ч. 36 мин.

Пермь 2

03:20

20 мин.

03:40

1255 км.

1 д. 2 ч. 45 мин.

Кунгур

05:07

5 мин.

05:12

1335 км.

1 д. 4 ч. 32 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

09:18

46 мин.

10:04

1561 км.

1 д. 8 ч. 43 мин.

Тюмень

15:00

20 мин.

15:20

1860 км.

1 д. 14 ч. 25 мин.

Ялуторовск

16:35

2 мин.

16:37

1931 км.

1 д. 16 ч. 0 мин.

Заводоуковская

16:58

2 мин.

17:00

1952 км.

1 д. 16 ч. 23 мин.

Ишим

19:38

15 мин.

19:53

2140 км.

1 д. 19 ч. 3 мин.

Маслянская

20:36

2 мин.

20:38

2183 км.

1 д. 20 ч. 1 мин.

Называевская

21:43

2 мин.

21:45

2269 км.

1 д. 21 ч. 8 мин.

Омск
Пассажирский

23:16

16 мин.

23:32

2415 км.

1 д. 22 ч. 41 мин.

Татарская

01:34

2 мин.

01:36

2581 км.

2 д. 0 ч. 59 мин.

Чаны

02:14

2 мин.

02:16

2632 км.

2 д. 1 ч. 39 мин.

Озеро-Карачинское

02:28

4 мин.

02:32

2644 км.

2 д. 1 ч. 53 мин.

Барабинск

03:39

30 мин.

04:09

2732 км.

2 д. 3 ч. 4 мин.

Каргат

05:31

2 мин.

05:33

2855 км.

2 д. 4 ч. 56 мин.

Обь

07:13

2 мин.

07:15

3012 км.

2 д. 6 ч. 38 мин.

Новосибирск
Главный

07:34

60 мин.

08:34

3023 км.

2 д. 6 ч. 59 мин.

Болотная

10:24

2 мин.

10:26

3141 км.

2 д. 9 ч. 49 мин.

Юрга 1

10:53

2 мин.

10:55

3169 км.

2 д. 10 ч. 18 мин.

Тайга

11:58

5 мин.

12:03

3231 км.

2 д. 11 ч. 23 мин.

Анжерская

12:37

2 мин.

12:39

3257 км.

2 д. 12 ч. 2 мин.

Мариинск

14:20

26 мин.

14:46

3362 км.

2 д. 13 ч. 45 мин.

Тяжин

15:36

2 мин.

15:38

3411 км.

2 д. 15 ч. 1 мин.

Боготол

16:45

2 мин.

16:47

3474 км.

2 д. 16 ч. 10 мин.

Ачинск 1

17:38

2 мин.

17:40

3535 км.

2 д. 17 ч. 3 мин.

Красноярск
Пассажирский

20:32

42 мин.

21:14

3681 км.

2 д. 19 ч. 57 мин.

Уяр

23:07

1 мин.

23:08

3777 км.

2 д. 22 ч. 32 мин.

Заозерная

23:42

1 мин.

23:43

3805 км.

2 д. 23 ч. 7 мин.

Канск-Енисейский

00:56

2 мин.

00:58

3872 км.

3 д. 0 ч. 21 мин.

Иланская

01:33

15 мин.

01:48

3895 км.

3 д. 0 ч. 58 мин.

Ингашская

02:19

1 мин.

02:20

3922 км.

3 д. 1 ч. 44 мин.

Решоты

03:00

1 мин.

03:01

3965 км.

3 д. 2 ч. 25 мин.

Юрты

03:38

2 мин.

03:40

3994 км.

3 д. 3 ч. 3 мин.

Тайшет

04:05

3 мин.

04:08

4019 км.

3 д. 3 ч. 30 мин.

Нижнеудинск

06:34

13 мин.

06:47

4152 км.

3 д. 5 ч. 59 мин.

Тулун

08:23

2 мин.

08:25

4254 км.

3 д. 7 ч. 48 мин.

Куйтун

09:33

2 мин.

09:35

4323 км.

3 д. 8 ч. 58 мин.

Зима

10:36

30 мин.

11:06

4380 км.

3 д. 10 ч. 1 мин.

Залари

11:56

2 мин.

11:58

4430 км.

3 д. 11 ч. 21 мин.

Черемхово

13:04

2 мин.

13:06

4489 км.

3 д. 12 ч. 29 мин.

Усолье-Сибирское

14:12

2 мин.

14:14

4549 км.

3 д. 13 ч. 37 мин.

Ангарск

14:40

2 мин.

14:42

4575 км.

3 д. 14 ч. 5 мин.

Иркутск
Сортировочный

15:26

3 мин.

15:29

4606 км.

3 д. 14 ч. 51 мин.

Иркутск
Пассажирский

15:44

30 мин.

16:14

4612 км.

3 д. 15 ч. 9 мин.

Слюдянка 1

18:20

2 мин.

18:22

4690 км.

3 д. 17 ч. 45 мин.

Байкальск

19:12

2 мин.

19:14

4728 км.

3 д. 18 ч. 37 мин.

Мысовая

21:10

2 мин.

21:12

4843 км.

3 д. 20 ч. 35 мин.

Тимлюй

22:11

2 мин.

22:13

4903 км.

3 д. 21 ч. 36 мин.

Селенга

22:29

2 мин.

22:31

4920 км.

3 д. 21 ч. 54 мин.

Улан-Удэ

23:45

30 мин.

00:15

4973 км.

3 д. 23 ч. 10 мин.

Заудинский

00:28

1 мин.

00:29

4979 км.

3 д. 23 ч. 53 мин.

Заиграево

01:16

2 мин.

01:18

5020 км.

4 д. 0 ч. 41 мин.

Горхон

02:12

2 мин.

02:14

5066 км.

4 д. 1 ч. 37 мин.

Петровский Завод

02:52

2 мин.

02:54

5096 км.

4 д. 2 ч. 17 мин.

Бада

04:47

2 мин.

04:49

5166 км.

4 д. 4 ч. 12 мин.

Хилок

05:49

35 мин.

06:24

5207 км.

4 д. 5 ч. 14 мин.

Чита 2

11:28

36 мин.

12:04

5429 км.

4 д. 10 ч. 53 мин.

Карымская

14:03

18 мин.

14:21

5502 км.

4 д. 13 ч. 28 мин.

Солнцевая

16:24

2 мин.

16:26

5594 км.

4 д. 15 ч. 49 мин.

Шилка

17:09

2 мин.

17:11

5622 км.

4 д. 16 ч. 34 мин.

Приисковая

17:59

2 мин.

18:01

5661 км.

4 д. 17 ч. 24 мин.

Куэнга

18:39

2 мин.

18:41

5695 км.

4 д. 18 ч. 4 мин.

Чернышевск-Забайкальск

19:50

30 мин.

20:20

5744 км.

4 д. 19 ч. 15 мин.

Зилово

22:07

2 мин.

22:09

5813 км.

4 д. 21 ч. 32 мин.

Сбега

23:39

2 мин.

23:41

5885 км.

4 д. 23 ч. 4 мин.

Ксеньевская

00:29

2 мин.

00:31

5915 км.

4 д. 23 ч. 54 мин.

Могоча

02:45

15 мин.

03:00

5986 км.

5 д. 2 ч. 10 мин.

Амазар

04:37

18 мин.

04:55

6060 км.

5 д. 4 ч. 2 мин.

Ерофей Павлович

06:58

21 мин.

07:19

6130 км.

5 д. 6 ч. 23 мин.

Уруша

09:16

2 мин.

09:18

6191 км.

5 д. 8 ч. 41 мин.

Сковородино

11:09

4 мин.

11:13

6260 км.

5 д. 10 ч. 34 мин.

Талдан

12:53

2 мин.

12:55

6326 км.

5 д. 12 ч. 18 мин.

Магдагачи

14:36

15 мин.

14:51

6396 км.

5 д. 14 ч. 1 мин.

Тыгда

15:51

5 мин.

15:56

6447 км.

5 д. 15 ч. 16 мин.

Ушумун

16:33

2 мин.

16:35

6485 км.

5 д. 15 ч. 58 мин.

Шимановская

18:26

2 мин.

18:28

6601 км.

5 д. 17 ч. 51 мин.

Ледяная

19:03

2 мин.

19:05

6640 км.

5 д. 18 ч. 28 мин.

Свободный

19:39

5 мин.

19:44

6679 км.

5 д. 19 ч. 4 мин.

Белогорск

20:45

42 мин.

21:27

6736 км.

5 д. 20 ч. 10 мин.

Екатеринославка

22:37

2 мин.

22:39

6811 км.

5 д. 22 ч. 2 мин.

Завитая

23:22

2 мин.

23:24

6848 км.

5 д. 22 ч. 47 мин.

Бурея

00:06

2 мин.

00:08

6890 км.

5 д. 23 ч. 31 мин.

Архара

00:54

1 мин.

00:55

6937 км.

6 д. 0 ч. 19 мин.

Кундур-Хабаровский

02:23

1 мин.

02:24

6997 км.

6 д. 1 ч. 48 мин.

Облучье

03:05

15 мин.

03:20

7021 км.

6 д. 2 ч. 30 мин.

Известковая

04:20

1 мин.

04:21

7057 км.

6 д. 3 ч. 45 мин.

Биракан

04:36

1 мин.

04:37

7069 км.

6 д. 4 ч. 1 мин.

Теплое Озеро

04:54

1 мин.

04:55

7080 км.

6 д. 4 ч. 19 мин.

Известковый Завод

05:04

1 мин.

05:05

7084 км.

6 д. 4 ч. 29 мин.

Бира

05:41

1 мин.

05:42

7121 км.

6 д. 5 ч. 6 мин.

Биробиджан

06:23

5 мин.

06:28

7162 км.

6 д. 5 ч. 48 мин.

Ин

07:20

1 мин.

07:21

7230 км.

6 д. 6 ч. 45 мин.

Хабаровск 1

08:53

60 мин.

09:53

7323 км.

6 д. 8 ч. 18 мин.

Верино

11:04

1 мин.

11:05

7380 км.

6 д. 10 ч. 29 мин.

Хор

11:26

1 мин.

11:27

7391 км.

6 д. 10 ч. 51 мин.

Вяземская

12:09

15 мин.

12:24

7433 км.

6 д. 11 ч. 34 мин.

Розенгартовка

13:22

1 мин.

13:23

7486 км.

6 д. 12 ч. 47 мин.

Бикин

13:59

3 мин.

14:02

7524 км.

6 д. 13 ч. 24 мин.

Бурлит-Волочаевский

14:36

1 мин.

14:37

7552 км.

6 д. 14 ч. 1 мин.

Лучегорск

14:48

3 мин.

14:51

7562 км.

6 д. 14 ч. 13 мин.

Губерово

15:21

1 мин.

15:22

7597 км.

6 д. 14 ч. 46 мин.

Эбергард

15:40

1 мин.

15:41

7619 км.

6 д. 15 ч. 5 мин.

Дальнереченск 1

15:56

5 мин.

16:01

7631 км.

6 д. 15 ч. 21 мин.

Лазо

16:16

1 мин.

16:17

7640 км.

6 д. 15 ч. 41 мин.

Грушевое

16:28

1 мин.

16:29

7646 км.

6 д. 15 ч. 53 мин.

Прохаско

16:48

1 мин.

16:49

7668 км.

6 д. 16 ч. 13 мин.

Ружино

17:10

23 мин.

17:33

7684 км.

6 д. 16 ч. 35 мин.

Шмаковка

18:15

2 мин.

18:17

7726 км.

6 д. 17 ч. 40 мин.

Сунгач

18:35

1 мин.

18:36

7752 км.

6 д. 18 ч. 0 мин.

Свиягино

18:47

2 мин.

18:49

7763 км.

6 д. 18 ч. 12 мин.

Спасск-Дальний

19:17

5 мин.

19:22

7794 км.

6 д. 18 ч. 42 мин.

Мучная

19:56

2 мин.

19:58

7831 км.

6 д. 19 ч. 21 мин.

Сибирцево

20:17

3 мин.

20:20

7847 км.

6 д. 19 ч. 42 мин.

Озерная Падь

20:48

2 мин.

20:50

7876 км.

6 д. 20 ч. 13 мин.

Уссурийск

21:19

22 мин.

21:41

7905 км.

6 д. 20 ч. 44 мин.

Барановский

22:05

1 мин.

22:06

7922 км.

6 д. 21 ч. 30 мин.

Угольная

22:56

5 мин.

23:01

7961 км.

6 д. 22 ч. 21 мин.

Владивосток

23:38

7987 км.

6 д. 23 ч. 3 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Владивосток Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Москва и Владивосток

Информация о поезде 100Щ

Планируете поездку по маршруту Москва — Владивосток? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 100Щ. Этот поезд отправляется со станции Москва в 00:35 и прибывает на конечную станцию Владивосток в 23:38. Вся дорога занимает 6 д. 23 ч. 3 мин., а суммарное время стоянок составляет - 18 ч. 50 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 100Щ

Количество остановок поезда:

143 станции

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Катя

    Отличный поезд. В вагоне присутствует все для комфортной длительной поездки пассажиров. Проводники очень приятные женщины, которые знают свое дело. В первые же минуты нам все быстро рассказали и показали. Еда тоже была вкусная. Благодарю за работу!!!

    Ответить
  2. Юрий Михалыч

    Один из самых нормальных поездов в этом направлении если сравнивать цену и конечное качество. Я был приятно удивлен тем как улучшается сервис поездов России

    Ответить
  3. Оксана

    Поезд нормальный но не повезло с попутчиками. Почти 2 суток пришлось терпеть шумную компанию из молодых людей, которые громко разговаривали и смеялись. Проводница несколько раз делала им замечания но это было бесполезно. Когда они вышли на своей станции мы всем вагоном вздохнули свободно.

    Ответить
  4. Илья Викторович

    Впечатления у меня от поездки только положительные. Проводница очень хорошо обслуживала всех на протяжении всей поездки чувствовал что обо мне заботятся. Влажная уборка была даже несколько раз! В вагоне очень чисто

    Ответить
  5. ALex

    Спасибо за поездку, все хорошо

    Ответить
  6. Ирусик

    Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 100Щ:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
