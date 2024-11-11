Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 100Щ Москва — Владивосток.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
00:35
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
143
Маршрут следования поезда 100Щ Москва — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
00:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
04:01
04:03
190 км.
3 ч. 26 мин.
Ярославль
Пассажирский
04:54
04:59
242 км.
4 ч. 19 мин.
Нерехта
05:52
06:09
285 км.
5 ч. 17 мин.
Кострома Новая
06:52
07:29
326 км.
6 ч. 17 мин.
Судиславль
08:29
08:31
371 км.
7 ч. 54 мин.
Галич
09:50
10:30
433 км.
9 ч. 15 мин.
Антропово
11:09
11:10
471 км.
10 ч. 34 мин.
Николо-Полома
11:32
11:33
494 км.
10 ч. 57 мин.
Номжа
11:46
11:47
505 км.
11 ч. 11 мин.
Нея
12:05
12:06
521 км.
11 ч. 30 мин.
Брантовка
12:30
12:31
548 км.
11 ч. 55 мин.
Мантурово
12:54
12:56
572 км.
12 ч. 19 мин.
Шарья
13:40
13:55
617 км.
13 ч. 5 мин.
Якшанга
14:19
14:20
640 км.
13 ч. 44 мин.
Поназырево
14:40
14:41
663 км.
14 ч. 5 мин.
Супротивный
14:52
14:53
672 км.
14 ч. 17 мин.
Гостовская
15:08
15:09
684 км.
14 ч. 33 мин.
Шабалино
15:36
15:38
708 км.
15 ч. 1 мин.
Свеча
15:57
15:59
731 км.
15 ч. 22 мин.
Котельнич 1
16:41
16:43
779 км.
16 ч. 6 мин.
Киров
Пассажирский
18:12
18:32
860 км.
17 ч. 37 мин.
Глазов
22:03
22:05
1042 км.
21 ч. 28 мин.
Балезино
22:34
23:00
1068 км.
21 ч. 59 мин.
Верещагино
01:11
01:13
1165 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Пермь 2
03:20
03:40
1255 км.
1 д. 2 ч. 45 мин.
Кунгур
05:07
05:12
1335 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:18
10:04
1561 км.
1 д. 8 ч. 43 мин.
Тюмень
15:00
15:20
1860 км.
1 д. 14 ч. 25 мин.
Ялуторовск
16:35
16:37
1931 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Заводоуковская
16:58
17:00
1952 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Ишим
19:38
19:53
2140 км.
1 д. 19 ч. 3 мин.
Маслянская
20:36
20:38
2183 км.
1 д. 20 ч. 1 мин.
Называевская
21:43
21:45
2269 км.
1 д. 21 ч. 8 мин.
Омск
Пассажирский
23:16
23:32
2415 км.
1 д. 22 ч. 41 мин.
Татарская
01:34
01:36
2581 км.
2 д. 0 ч. 59 мин.
Чаны
02:14
02:16
2632 км.
2 д. 1 ч. 39 мин.
Озеро-Карачинское
02:28
02:32
2644 км.
2 д. 1 ч. 53 мин.
Барабинск
03:39
04:09
2732 км.
2 д. 3 ч. 4 мин.
Каргат
05:31
05:33
2855 км.
2 д. 4 ч. 56 мин.
Обь
07:13
07:15
3012 км.
2 д. 6 ч. 38 мин.
Новосибирск
Главный
07:34
08:34
3023 км.
2 д. 6 ч. 59 мин.
Болотная
10:24
10:26
3141 км.
2 д. 9 ч. 49 мин.
Юрга 1
10:53
10:55
3169 км.
2 д. 10 ч. 18 мин.
Тайга
11:58
12:03
3231 км.
2 д. 11 ч. 23 мин.
Анжерская
12:37
12:39
3257 км.
2 д. 12 ч. 2 мин.
Мариинск
14:20
14:46
3362 км.
2 д. 13 ч. 45 мин.
Тяжин
15:36
15:38
3411 км.
2 д. 15 ч. 1 мин.
Боготол
16:45
16:47
3474 км.
2 д. 16 ч. 10 мин.
Ачинск 1
17:38
17:40
3535 км.
2 д. 17 ч. 3 мин.
Красноярск
Пассажирский
20:32
21:14
3681 км.
2 д. 19 ч. 57 мин.
Уяр
23:07
23:08
3777 км.
2 д. 22 ч. 32 мин.
Заозерная
23:42
23:43
3805 км.
2 д. 23 ч. 7 мин.
Канск-Енисейский
00:56
00:58
3872 км.
3 д. 0 ч. 21 мин.
Иланская
01:33
01:48
3895 км.
3 д. 0 ч. 58 мин.
Ингашская
02:19
02:20
3922 км.
3 д. 1 ч. 44 мин.
Решоты
03:00
03:01
3965 км.
3 д. 2 ч. 25 мин.
Юрты
03:38
03:40
3994 км.
3 д. 3 ч. 3 мин.
Тайшет
04:05
04:08
4019 км.
3 д. 3 ч. 30 мин.
Нижнеудинск
06:34
06:47
4152 км.
3 д. 5 ч. 59 мин.
Тулун
08:23
08:25
4254 км.
3 д. 7 ч. 48 мин.
Куйтун
09:33
09:35
4323 км.
3 д. 8 ч. 58 мин.
Зима
10:36
11:06
4380 км.
3 д. 10 ч. 1 мин.
Залари
11:56
11:58
4430 км.
3 д. 11 ч. 21 мин.
Черемхово
13:04
13:06
4489 км.
3 д. 12 ч. 29 мин.
Усолье-Сибирское
14:12
14:14
4549 км.
3 д. 13 ч. 37 мин.
Ангарск
14:40
14:42
4575 км.
3 д. 14 ч. 5 мин.
Иркутск
Сортировочный
15:26
15:29
4606 км.
3 д. 14 ч. 51 мин.
Иркутск
Пассажирский
15:44
16:14
4612 км.
3 д. 15 ч. 9 мин.
Слюдянка 1
18:20
18:22
4690 км.
3 д. 17 ч. 45 мин.
Байкальск
19:12
19:14
4728 км.
3 д. 18 ч. 37 мин.
Мысовая
21:10
21:12
4843 км.
3 д. 20 ч. 35 мин.
Тимлюй
22:11
22:13
4903 км.
3 д. 21 ч. 36 мин.
Селенга
22:29
22:31
4920 км.
3 д. 21 ч. 54 мин.
Улан-Удэ
23:45
00:15
4973 км.
3 д. 23 ч. 10 мин.
Заудинский
00:28
00:29
4979 км.
3 д. 23 ч. 53 мин.
Заиграево
01:16
01:18
5020 км.
4 д. 0 ч. 41 мин.
Горхон
02:12
02:14
5066 км.
4 д. 1 ч. 37 мин.
Петровский Завод
02:52
02:54
5096 км.
4 д. 2 ч. 17 мин.
Бада
04:47
04:49
5166 км.
4 д. 4 ч. 12 мин.
Хилок
05:49
06:24
5207 км.
4 д. 5 ч. 14 мин.
Чита 2
11:28
12:04
5429 км.
4 д. 10 ч. 53 мин.
Карымская
14:03
14:21
5502 км.
4 д. 13 ч. 28 мин.
Солнцевая
16:24
16:26
5594 км.
4 д. 15 ч. 49 мин.
Шилка
17:09
17:11
5622 км.
4 д. 16 ч. 34 мин.
Приисковая
17:59
18:01
5661 км.
4 д. 17 ч. 24 мин.
Куэнга
18:39
18:41
5695 км.
4 д. 18 ч. 4 мин.
Чернышевск-Забайкальск
19:50
20:20
5744 км.
4 д. 19 ч. 15 мин.
Зилово
22:07
22:09
5813 км.
4 д. 21 ч. 32 мин.
Сбега
23:39
23:41
5885 км.
4 д. 23 ч. 4 мин.
Ксеньевская
00:29
00:31
5915 км.
4 д. 23 ч. 54 мин.
Могоча
02:45
03:00
5986 км.
5 д. 2 ч. 10 мин.
Амазар
04:37
04:55
6060 км.
5 д. 4 ч. 2 мин.
Ерофей Павлович
06:58
07:19
6130 км.
5 д. 6 ч. 23 мин.
Уруша
09:16
09:18
6191 км.
5 д. 8 ч. 41 мин.
Сковородино
11:09
11:13
6260 км.
5 д. 10 ч. 34 мин.
Талдан
12:53
12:55
6326 км.
5 д. 12 ч. 18 мин.
Магдагачи
14:36
14:51
6396 км.
5 д. 14 ч. 1 мин.
Тыгда
15:51
15:56
6447 км.
5 д. 15 ч. 16 мин.
Ушумун
16:33
16:35
6485 км.
5 д. 15 ч. 58 мин.
Шимановская
18:26
18:28
6601 км.
5 д. 17 ч. 51 мин.
Ледяная
19:03
19:05
6640 км.
5 д. 18 ч. 28 мин.
Свободный
19:39
19:44
6679 км.
5 д. 19 ч. 4 мин.
Белогорск
20:45
21:27
6736 км.
5 д. 20 ч. 10 мин.
Екатеринославка
22:37
22:39
6811 км.
5 д. 22 ч. 2 мин.
Завитая
23:22
23:24
6848 км.
5 д. 22 ч. 47 мин.
Бурея
00:06
00:08
6890 км.
5 д. 23 ч. 31 мин.
Архара
00:54
00:55
6937 км.
6 д. 0 ч. 19 мин.
Кундур-Хабаровский
02:23
02:24
6997 км.
6 д. 1 ч. 48 мин.
Облучье
03:05
03:20
7021 км.
6 д. 2 ч. 30 мин.
Известковая
04:20
04:21
7057 км.
6 д. 3 ч. 45 мин.
Биракан
04:36
04:37
7069 км.
6 д. 4 ч. 1 мин.
Теплое Озеро
04:54
04:55
7080 км.
6 д. 4 ч. 19 мин.
Известковый Завод
05:04
05:05
7084 км.
6 д. 4 ч. 29 мин.
Бира
05:41
05:42
7121 км.
6 д. 5 ч. 6 мин.
Биробиджан
06:23
06:28
7162 км.
6 д. 5 ч. 48 мин.
Ин
07:20
07:21
7230 км.
6 д. 6 ч. 45 мин.
Хабаровск 1
08:53
09:53
7323 км.
6 д. 8 ч. 18 мин.
Верино
11:04
11:05
7380 км.
6 д. 10 ч. 29 мин.
Хор
11:26
11:27
7391 км.
6 д. 10 ч. 51 мин.
Вяземская
12:09
12:24
7433 км.
6 д. 11 ч. 34 мин.
Розенгартовка
13:22
13:23
7486 км.
6 д. 12 ч. 47 мин.
Бикин
13:59
14:02
7524 км.
6 д. 13 ч. 24 мин.
Бурлит-Волочаевский
14:36
14:37
7552 км.
6 д. 14 ч. 1 мин.
Лучегорск
14:48
14:51
7562 км.
6 д. 14 ч. 13 мин.
Губерово
15:21
15:22
7597 км.
6 д. 14 ч. 46 мин.
Эбергард
15:40
15:41
7619 км.
6 д. 15 ч. 5 мин.
Дальнереченск 1
15:56
16:01
7631 км.
6 д. 15 ч. 21 мин.
Лазо
16:16
16:17
7640 км.
6 д. 15 ч. 41 мин.
Грушевое
16:28
16:29
7646 км.
6 д. 15 ч. 53 мин.
Прохаско
16:48
16:49
7668 км.
6 д. 16 ч. 13 мин.
Ружино
17:10
17:33
7684 км.
6 д. 16 ч. 35 мин.
Шмаковка
18:15
18:17
7726 км.
6 д. 17 ч. 40 мин.
Сунгач
18:35
18:36
7752 км.
6 д. 18 ч. 0 мин.
Свиягино
18:47
18:49
7763 км.
6 д. 18 ч. 12 мин.
Спасск-Дальний
19:17
19:22
7794 км.
6 д. 18 ч. 42 мин.
Мучная
19:56
19:58
7831 км.
6 д. 19 ч. 21 мин.
Сибирцево
20:17
20:20
7847 км.
6 д. 19 ч. 42 мин.
Озерная Падь
20:48
20:50
7876 км.
6 д. 20 ч. 13 мин.
Уссурийск
21:19
21:41
7905 км.
6 д. 20 ч. 44 мин.
Барановский
22:05
22:06
7922 км.
6 д. 21 ч. 30 мин.
Угольная
22:56
23:01
7961 км.
6 д. 22 ч. 21 мин.
Владивосток
23:38
7987 км.
6 д. 23 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Владивосток Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Отличный поезд. В вагоне присутствует все для комфортной длительной поездки пассажиров. Проводники очень приятные женщины, которые знают свое дело. В первые же минуты нам все быстро рассказали и показали. Еда тоже была вкусная. Благодарю за работу!!!
Один из самых нормальных поездов в этом направлении если сравнивать цену и конечное качество. Я был приятно удивлен тем как улучшается сервис поездов России
Поезд нормальный но не повезло с попутчиками. Почти 2 суток пришлось терпеть шумную компанию из молодых людей, которые громко разговаривали и смеялись. Проводница несколько раз делала им замечания но это было бесполезно. Когда они вышли на своей станции мы всем вагоном вздохнули свободно.
Впечатления у меня от поездки только положительные. Проводница очень хорошо обслуживала всех на протяжении всей поездки чувствовал что обо мне заботятся. Влажная уборка была даже несколько раз! В вагоне очень чисто
Спасибо за поездку, все хорошо
Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.