Поезд 002Э Москва — Владивосток

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

01:00

Москва

2 ч. 2 мин.

02:20

Владивосток

138

Маршрут следования поезда 002Э Москва — Владивосток на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

01:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Александров 1

02:32

2 мин.

02:34

94 км.

1 ч. 32 мин.

Ростов
Ярославский

03:48

1 мин.

03:49

192 км.

2 ч. 48 мин.

Ярославль
Пассажирский

04:35

3 мин.

04:38

244 км.

3 ч. 35 мин.

Нерехта

05:28

5 мин.

05:33

287 км.

4 ч. 28 мин.

Кострома Новая

06:30

45 мин.

07:15

328 км.

5 ч. 30 мин.

Судиславль

08:16

2 мин.

08:18

373 км.

7 ч. 16 мин.

Галич

09:45

40 мин.

10:25

435 км.

8 ч. 45 мин.

Антропово

11:04

1 мин.

11:05

473 км.

10 ч. 4 мин.

Николо-Полома

11:28

2 мин.

11:30

496 км.

10 ч. 28 мин.

Номжа

11:43

1 мин.

11:44

507 км.

10 ч. 43 мин.

Нея

12:00

1 мин.

12:01

523 км.

11 ч. 0 мин.

Брантовка

12:24

1 мин.

12:25

550 км.

11 ч. 24 мин.

Мантурово

12:53

2 мин.

12:55

574 км.

11 ч. 53 мин.

Шарья

13:38

14 мин.

13:52

619 км.

12 ч. 38 мин.

Якшанга

14:16

1 мин.

14:17

642 км.

13 ч. 16 мин.

Поназырево

14:36

1 мин.

14:37

665 км.

13 ч. 36 мин.

Супротивный

14:48

1 мин.

14:49

674 км.

13 ч. 48 мин.

Гостовская

15:04

1 мин.

15:05

686 км.

14 ч. 4 мин.

Шабалино

15:34

2 мин.

15:36

710 км.

14 ч. 34 мин.

Свеча

15:57

2 мин.

15:59

733 км.

14 ч. 57 мин.

Котельнич 1

16:49

2 мин.

16:51

781 км.

15 ч. 49 мин.

Киров
Пассажирский

18:12

25 мин.

18:37

862 км.

17 ч. 12 мин.

Глазов

22:01

3 мин.

22:04

1044 км.

21 ч. 1 мин.

Балезино

22:37

30 мин.

23:07

1070 км.

21 ч. 37 мин.

Верещагино

01:18

2 мин.

01:20

1167 км.

1 д. 0 ч. 18 мин.

Пермь 2

03:28

23 мин.

03:51

1257 км.

1 д. 2 ч. 28 мин.

Кунгур

05:33

2 мин.

05:35

1337 км.

1 д. 4 ч. 33 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

09:33

37 мин.

10:10

1563 км.

1 д. 8 ч. 33 мин.

Тюмень

15:18

19 мин.

15:37

1862 км.

1 д. 14 ч. 18 мин.

Ялуторовск

16:58

2 мин.

17:00

1933 км.

1 д. 15 ч. 58 мин.

Ишим

19:45

5 мин.

19:50

2139 км.

1 д. 18 ч. 45 мин.

Маслянская

20:34

2 мин.

20:36

2182 км.

1 д. 19 ч. 34 мин.

Называевская

21:41

2 мин.

21:43

2268 км.

1 д. 20 ч. 41 мин.

Омск
Пассажирский

23:15

16 мин.

23:31

2414 км.

1 д. 22 ч. 15 мин.

Татарская

01:23

2 мин.

01:25

2580 км.

2 д. 0 ч. 23 мин.

Чаны

01:58

2 мин.

02:00

2631 км.

2 д. 0 ч. 58 мин.

Озеро-Карачинское

02:12

5 мин.

02:17

2643 км.

2 д. 1 ч. 12 мин.

Барабинск

03:26

30 мин.

03:56

2731 км.

2 д. 2 ч. 26 мин.

Каргат

05:31

2 мин.

05:33

2854 км.

2 д. 4 ч. 31 мин.

Обь

07:30

2 мин.

07:32

3011 км.

2 д. 6 ч. 30 мин.

Новосибирск
Главный

07:54

65 мин.

08:59

3022 км.

2 д. 6 ч. 54 мин.

Мошково

09:50

2 мин.

09:52

3076 км.

2 д. 8 ч. 50 мин.

Болотная

11:10

2 мин.

11:12

3139 км.

2 д. 10 ч. 10 мин.

Юрга 1

11:41

5 мин.

11:46

3167 км.

2 д. 10 ч. 41 мин.

Тайга

12:57

4 мин.

13:01

3229 км.

2 д. 11 ч. 57 мин.

Анжерская

13:31

2 мин.

13:33

3255 км.

2 д. 12 ч. 31 мин.

Мариинск

15:08

34 мин.

15:42

3360 км.

2 д. 14 ч. 8 мин.

Тяжин

16:37

2 мин.

16:39

3409 км.

2 д. 15 ч. 37 мин.

Боготол

17:48

2 мин.

17:50

3472 км.

2 д. 16 ч. 48 мин.

Ачинск 1

18:47

9 мин.

18:56

3533 км.

2 д. 17 ч. 47 мин.

Красноярск
Пассажирский

21:40

51 мин.

22:31

3679 км.

2 д. 20 ч. 40 мин.

Уяр

00:24

2 мин.

00:26

3775 км.

2 д. 23 ч. 24 мин.

Заозерная

00:59

2 мин.

01:01

3803 км.

2 д. 23 ч. 59 мин.

Канск-Енисейский

02:06

3 мин.

02:09

3870 км.

3 д. 1 ч. 6 мин.

Иланская

02:37

17 мин.

02:54

3893 км.

3 д. 1 ч. 37 мин.

Ингашская

03:26

1 мин.

03:27

3920 км.

3 д. 2 ч. 26 мин.

Решоты

04:05

3 мин.

04:08

3963 км.

3 д. 3 ч. 5 мин.

Юрты

04:47

2 мин.

04:49

3992 км.

3 д. 3 ч. 47 мин.

Тайшет

05:14

3 мин.

05:17

4017 км.

3 д. 4 ч. 14 мин.

Нижнеудинск

07:45

13 мин.

07:58

4150 км.

3 д. 6 ч. 45 мин.

Тулун

09:30

3 мин.

09:33

4252 км.

3 д. 8 ч. 30 мин.

Куйтун

10:36

2 мин.

10:38

4321 км.

3 д. 9 ч. 36 мин.

Зима

11:30

27 мин.

11:57

4378 км.

3 д. 10 ч. 30 мин.

Залари

12:51

2 мин.

12:53

4428 км.

3 д. 11 ч. 51 мин.

Черемхово

13:59

2 мин.

14:01

4487 км.

3 д. 12 ч. 59 мин.

Усолье-Сибирское

14:58

2 мин.

15:00

4547 км.

3 д. 13 ч. 58 мин.

Ангарск

15:26

3 мин.

15:29

4573 км.

3 д. 14 ч. 26 мин.

Иркутск
Сортировочный

16:04

2 мин.

16:06

4604 км.

3 д. 15 ч. 4 мин.

Иркутск
Пассажирский

16:19

43 мин.

17:02

4610 км.

3 д. 15 ч. 19 мин.

Слюдянка 1

19:39

2 мин.

19:41

4688 км.

3 д. 18 ч. 39 мин.

Байкальск

20:26

2 мин.

20:28

4726 км.

3 д. 19 ч. 26 мин.

Мысовая

22:17

2 мин.

22:19

4841 км.

3 д. 21 ч. 17 мин.

Тимлюй

23:19

1 мин.

23:20

4901 км.

3 д. 22 ч. 19 мин.

Селенга

23:37

2 мин.

23:39

4918 км.

3 д. 22 ч. 37 мин.

Улан-Удэ

01:01

30 мин.

01:31

4971 км.

4 д. 0 ч. 1 мин.

Заиграево

02:42

2 мин.

02:44

5018 км.

4 д. 1 ч. 42 мин.

Горхон

03:37

2 мин.

03:39

5064 км.

4 д. 2 ч. 37 мин.

Петровский Завод

04:13

5 мин.

04:18

5094 км.

4 д. 3 ч. 13 мин.

Бада

06:03

2 мин.

06:05

5164 км.

4 д. 5 ч. 3 мин.

Хилок

07:08

21 мин.

07:29

5205 км.

4 д. 6 ч. 8 мин.

Хушенга

08:16

2 мин.

08:18

5238 км.

4 д. 7 ч. 16 мин.

Харагун

08:39

2 мин.

08:41

5259 км.

4 д. 7 ч. 39 мин.

Чита 2

12:14

36 мин.

12:50

5426 км.

4 д. 11 ч. 14 мин.

Карымская

15:03

18 мин.

15:21

5499 км.

4 д. 14 ч. 3 мин.

Солнцевая

17:19

2 мин.

17:21

5591 км.

4 д. 16 ч. 19 мин.

Шилка

18:02

2 мин.

18:04

5619 км.

4 д. 17 ч. 2 мин.

Приисковая

18:48

2 мин.

18:50

5658 км.

4 д. 17 ч. 48 мин.

Куэнга

19:30

3 мин.

19:33

5692 км.

4 д. 18 ч. 30 мин.

Чернышевск-Забайкальск

20:41

30 мин.

21:11

5741 км.

4 д. 19 ч. 41 мин.

Зилово

22:37

2 мин.

22:39

5810 км.

4 д. 21 ч. 37 мин.

Сбега

00:10

1 мин.

00:11

5882 км.

4 д. 23 ч. 10 мин.

Ксеньевская

00:56

2 мин.

00:58

5912 км.

4 д. 23 ч. 56 мин.

Могоча

02:57

25 мин.

03:22

5983 км.

5 д. 1 ч. 57 мин.

Амазар

04:57

5 мин.

05:02

6057 км.

5 д. 3 ч. 57 мин.

Ерофей Павлович

06:52

21 мин.

07:13

6127 км.

5 д. 5 ч. 52 мин.

Уруша

08:59

2 мин.

09:01

6188 км.

5 д. 7 ч. 59 мин.

Сковородино

10:48

46 мин.

11:34

6257 км.

5 д. 9 ч. 48 мин.

Талдан

13:19

1 мин.

13:20

6323 км.

5 д. 12 ч. 19 мин.

Магдагачи

15:01

15 мин.

15:16

6393 км.

5 д. 14 ч. 1 мин.

Тыгда

16:21

5 мин.

16:26

6444 км.

5 д. 15 ч. 21 мин.

Ушумун

17:05

2 мин.

17:07

6482 км.

5 д. 16 ч. 5 мин.

Шимановская

18:42

2 мин.

18:44

6598 км.

5 д. 17 ч. 42 мин.

Ледяная

19:24

1 мин.

19:25

6637 км.

5 д. 18 ч. 24 мин.

Свободный

20:01

5 мин.

20:06

6676 км.

5 д. 19 ч. 1 мин.

Белогорск

21:00

50 мин.

21:50

6733 км.

5 д. 20 ч. 0 мин.

Екатеринославка

23:11

2 мин.

23:13

6808 км.

5 д. 22 ч. 11 мин.

Завитая

23:53

2 мин.

23:55

6845 км.

5 д. 22 ч. 53 мин.

Бурея

00:34

5 мин.

00:39

6887 км.

5 д. 23 ч. 34 мин.

Архара

01:25

2 мин.

01:27

6934 км.

6 д. 0 ч. 25 мин.

Кундур-Хабаровский

02:44

1 мин.

02:45

6994 км.

6 д. 1 ч. 44 мин.

Облучье

03:29

15 мин.

03:44

7018 км.

6 д. 2 ч. 29 мин.

Известковая

04:34

1 мин.

04:35

7054 км.

6 д. 3 ч. 34 мин.

Биракан

04:53

1 мин.

04:54

7066 км.

6 д. 3 ч. 53 мин.

Теплое Озеро

05:08

1 мин.

05:09

7077 км.

6 д. 4 ч. 8 мин.

Известковый Завод

05:18

1 мин.

05:19

7081 км.

6 д. 4 ч. 18 мин.

Бира

05:53

1 мин.

05:54

7118 км.

6 д. 4 ч. 53 мин.

Биробиджан

06:28

7 мин.

06:35

7159 км.

6 д. 5 ч. 28 мин.

Ин

07:23

1 мин.

07:24

7227 км.

6 д. 6 ч. 23 мин.

Хабаровск 1

08:50

70 мин.

10:00

7320 км.

6 д. 7 ч. 50 мин.

Верино

11:11

1 мин.

11:12

7377 км.

6 д. 10 ч. 11 мин.

Хор

11:24

1 мин.

11:25

7388 км.

6 д. 10 ч. 24 мин.

Вяземская

12:05

15 мин.

12:20

7430 км.

6 д. 11 ч. 5 мин.

Бикин

13:51

3 мин.

13:54

7518 км.

6 д. 12 ч. 51 мин.

Лучегорск

14:33

5 мин.

14:38

7556 км.

6 д. 13 ч. 33 мин.

Губерово

15:05

2 мин.

15:07

7591 км.

6 д. 14 ч. 5 мин.

Дальнереченск 1

15:43

5 мин.

15:48

7625 км.

6 д. 14 ч. 43 мин.

Ружино

16:39

15 мин.

16:54

7679 км.

6 д. 15 ч. 39 мин.

Шмаковка

17:29

2 мин.

17:31

7721 км.

6 д. 16 ч. 29 мин.

Спасск-Дальний

18:25

5 мин.

18:30

7790 км.

6 д. 17 ч. 25 мин.

Мучная

19:10

2 мин.

19:12

7827 км.

6 д. 18 ч. 10 мин.

Сибирцево

19:33

2 мин.

19:35

7843 км.

6 д. 18 ч. 33 мин.

Озерная Падь

20:09

2 мин.

20:11

7872 км.

6 д. 19 ч. 9 мин.

Уссурийск

20:43

22 мин.

21:05

7901 км.

6 д. 19 ч. 43 мин.

Угольная

22:30

5 мин.

22:35

7956 км.

6 д. 21 ч. 30 мин.

Владивосток

23:17

7982 км.

6 д. 22 ч. 17 мин.

Информация о поезде 002Э

Планируете поездку по маршруту Москва — Владивосток? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 002Э. Этот поезд отправляется со станции Москва в 01:00 и прибывает на конечную станцию Владивосток в 02:20. Вся дорога занимает 2 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 20 ч. 1 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 002Э

Количество остановок поезда:

138 станций

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Хабаровск 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Отзывы пассажиров о поезде: 4

  1. Сергей

    Узкоколейка, впервые ехал по такой. Нужно сказать, что особо разницы я не заметил. Поезд едет в среднем со скоростью около 60-70 км/ч. По моей субьективной оценке я бы поставил поезду 8 из 10. Потому что всегда есть куда расти.

    Ответить
  2. Светлана Зубова

    Аккуратный поезд, ничего сверхъестественного нет. Отмечу для себя аккуратность и чистоту. Приветливые проводники, передаю им привет!

    Ответить
  3. Анна

    С виду поезд немного «потрёпанный», но вот внутри вполне себе аккуратный и чистый. Ехали в Поронайск, поездка прошла быстро и незаметно. Впечатления остались приятные.

    Ответить
  4. Егор

    Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 002Э:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
