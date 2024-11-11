Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 002Э Москва — Владивосток. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 002Э Москва — Владивосток на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Владивосток с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
01:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
02:32
02:34
94 км.
1 ч. 32 мин.
Ростов
Ярославский
03:48
03:49
192 км.
2 ч. 48 мин.
Ярославль
Пассажирский
04:35
04:38
244 км.
3 ч. 35 мин.
Нерехта
05:28
05:33
287 км.
4 ч. 28 мин.
Кострома Новая
06:30
07:15
328 км.
5 ч. 30 мин.
Судиславль
08:16
08:18
373 км.
7 ч. 16 мин.
Галич
09:45
10:25
435 км.
8 ч. 45 мин.
Антропово
11:04
11:05
473 км.
10 ч. 4 мин.
Николо-Полома
11:28
11:30
496 км.
10 ч. 28 мин.
Номжа
11:43
11:44
507 км.
10 ч. 43 мин.
Нея
12:00
12:01
523 км.
11 ч. 0 мин.
Брантовка
12:24
12:25
550 км.
11 ч. 24 мин.
Мантурово
12:53
12:55
574 км.
11 ч. 53 мин.
Шарья
13:38
13:52
619 км.
12 ч. 38 мин.
Якшанга
14:16
14:17
642 км.
13 ч. 16 мин.
Поназырево
14:36
14:37
665 км.
13 ч. 36 мин.
Супротивный
14:48
14:49
674 км.
13 ч. 48 мин.
Гостовская
15:04
15:05
686 км.
14 ч. 4 мин.
Шабалино
15:34
15:36
710 км.
14 ч. 34 мин.
Свеча
15:57
15:59
733 км.
14 ч. 57 мин.
Котельнич 1
16:49
16:51
781 км.
15 ч. 49 мин.
Киров
Пассажирский
18:12
18:37
862 км.
17 ч. 12 мин.
Глазов
22:01
22:04
1044 км.
21 ч. 1 мин.
Балезино
22:37
23:07
1070 км.
21 ч. 37 мин.
Верещагино
01:18
01:20
1167 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Пермь 2
03:28
03:51
1257 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Кунгур
05:33
05:35
1337 км.
1 д. 4 ч. 33 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:33
10:10
1563 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Тюмень
15:18
15:37
1862 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Ялуторовск
16:58
17:00
1933 км.
1 д. 15 ч. 58 мин.
Ишим
19:45
19:50
2139 км.
1 д. 18 ч. 45 мин.
Маслянская
20:34
20:36
2182 км.
1 д. 19 ч. 34 мин.
Называевская
21:41
21:43
2268 км.
1 д. 20 ч. 41 мин.
Омск
Пассажирский
23:15
23:31
2414 км.
1 д. 22 ч. 15 мин.
Татарская
01:23
01:25
2580 км.
2 д. 0 ч. 23 мин.
Чаны
01:58
02:00
2631 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Озеро-Карачинское
02:12
02:17
2643 км.
2 д. 1 ч. 12 мин.
Барабинск
03:26
03:56
2731 км.
2 д. 2 ч. 26 мин.
Каргат
05:31
05:33
2854 км.
2 д. 4 ч. 31 мин.
Обь
07:30
07:32
3011 км.
2 д. 6 ч. 30 мин.
Новосибирск
Главный
07:54
08:59
3022 км.
2 д. 6 ч. 54 мин.
Мошково
09:50
09:52
3076 км.
2 д. 8 ч. 50 мин.
Болотная
11:10
11:12
3139 км.
2 д. 10 ч. 10 мин.
Юрга 1
11:41
11:46
3167 км.
2 д. 10 ч. 41 мин.
Тайга
12:57
13:01
3229 км.
2 д. 11 ч. 57 мин.
Анжерская
13:31
13:33
3255 км.
2 д. 12 ч. 31 мин.
Мариинск
15:08
15:42
3360 км.
2 д. 14 ч. 8 мин.
Тяжин
16:37
16:39
3409 км.
2 д. 15 ч. 37 мин.
Боготол
17:48
17:50
3472 км.
2 д. 16 ч. 48 мин.
Ачинск 1
18:47
18:56
3533 км.
2 д. 17 ч. 47 мин.
Красноярск
Пассажирский
21:40
22:31
3679 км.
2 д. 20 ч. 40 мин.
Уяр
00:24
00:26
3775 км.
2 д. 23 ч. 24 мин.
Заозерная
00:59
01:01
3803 км.
2 д. 23 ч. 59 мин.
Канск-Енисейский
02:06
02:09
3870 км.
3 д. 1 ч. 6 мин.
Иланская
02:37
02:54
3893 км.
3 д. 1 ч. 37 мин.
Ингашская
03:26
03:27
3920 км.
3 д. 2 ч. 26 мин.
Решоты
04:05
04:08
3963 км.
3 д. 3 ч. 5 мин.
Юрты
04:47
04:49
3992 км.
3 д. 3 ч. 47 мин.
Тайшет
05:14
05:17
4017 км.
3 д. 4 ч. 14 мин.
Нижнеудинск
07:45
07:58
4150 км.
3 д. 6 ч. 45 мин.
Тулун
09:30
09:33
4252 км.
3 д. 8 ч. 30 мин.
Куйтун
10:36
10:38
4321 км.
3 д. 9 ч. 36 мин.
Зима
11:30
11:57
4378 км.
3 д. 10 ч. 30 мин.
Залари
12:51
12:53
4428 км.
3 д. 11 ч. 51 мин.
Черемхово
13:59
14:01
4487 км.
3 д. 12 ч. 59 мин.
Усолье-Сибирское
14:58
15:00
4547 км.
3 д. 13 ч. 58 мин.
Ангарск
15:26
15:29
4573 км.
3 д. 14 ч. 26 мин.
Иркутск
Сортировочный
16:04
16:06
4604 км.
3 д. 15 ч. 4 мин.
Иркутск
Пассажирский
16:19
17:02
4610 км.
3 д. 15 ч. 19 мин.
Слюдянка 1
19:39
19:41
4688 км.
3 д. 18 ч. 39 мин.
Байкальск
20:26
20:28
4726 км.
3 д. 19 ч. 26 мин.
Мысовая
22:17
22:19
4841 км.
3 д. 21 ч. 17 мин.
Тимлюй
23:19
23:20
4901 км.
3 д. 22 ч. 19 мин.
Селенга
23:37
23:39
4918 км.
3 д. 22 ч. 37 мин.
Улан-Удэ
01:01
01:31
4971 км.
4 д. 0 ч. 1 мин.
Заиграево
02:42
02:44
5018 км.
4 д. 1 ч. 42 мин.
Горхон
03:37
03:39
5064 км.
4 д. 2 ч. 37 мин.
Петровский Завод
04:13
04:18
5094 км.
4 д. 3 ч. 13 мин.
Бада
06:03
06:05
5164 км.
4 д. 5 ч. 3 мин.
Хилок
07:08
07:29
5205 км.
4 д. 6 ч. 8 мин.
Хушенга
08:16
08:18
5238 км.
4 д. 7 ч. 16 мин.
Харагун
08:39
08:41
5259 км.
4 д. 7 ч. 39 мин.
Чита 2
12:14
12:50
5426 км.
4 д. 11 ч. 14 мин.
Карымская
15:03
15:21
5499 км.
4 д. 14 ч. 3 мин.
Солнцевая
17:19
17:21
5591 км.
4 д. 16 ч. 19 мин.
Шилка
18:02
18:04
5619 км.
4 д. 17 ч. 2 мин.
Приисковая
18:48
18:50
5658 км.
4 д. 17 ч. 48 мин.
Куэнга
19:30
19:33
5692 км.
4 д. 18 ч. 30 мин.
Чернышевск-Забайкальск
20:41
21:11
5741 км.
4 д. 19 ч. 41 мин.
Зилово
22:37
22:39
5810 км.
4 д. 21 ч. 37 мин.
Сбега
00:10
00:11
5882 км.
4 д. 23 ч. 10 мин.
Ксеньевская
00:56
00:58
5912 км.
4 д. 23 ч. 56 мин.
Могоча
02:57
03:22
5983 км.
5 д. 1 ч. 57 мин.
Амазар
04:57
05:02
6057 км.
5 д. 3 ч. 57 мин.
Ерофей Павлович
06:52
07:13
6127 км.
5 д. 5 ч. 52 мин.
Уруша
08:59
09:01
6188 км.
5 д. 7 ч. 59 мин.
Сковородино
10:48
11:34
6257 км.
5 д. 9 ч. 48 мин.
Талдан
13:19
13:20
6323 км.
5 д. 12 ч. 19 мин.
Магдагачи
15:01
15:16
6393 км.
5 д. 14 ч. 1 мин.
Тыгда
16:21
16:26
6444 км.
5 д. 15 ч. 21 мин.
Ушумун
17:05
17:07
6482 км.
5 д. 16 ч. 5 мин.
Шимановская
18:42
18:44
6598 км.
5 д. 17 ч. 42 мин.
Ледяная
19:24
19:25
6637 км.
5 д. 18 ч. 24 мин.
Свободный
20:01
20:06
6676 км.
5 д. 19 ч. 1 мин.
Белогорск
21:00
21:50
6733 км.
5 д. 20 ч. 0 мин.
Екатеринославка
23:11
23:13
6808 км.
5 д. 22 ч. 11 мин.
Завитая
23:53
23:55
6845 км.
5 д. 22 ч. 53 мин.
Бурея
00:34
00:39
6887 км.
5 д. 23 ч. 34 мин.
Архара
01:25
01:27
6934 км.
6 д. 0 ч. 25 мин.
Кундур-Хабаровский
02:44
02:45
6994 км.
6 д. 1 ч. 44 мин.
Облучье
03:29
03:44
7018 км.
6 д. 2 ч. 29 мин.
Известковая
04:34
04:35
7054 км.
6 д. 3 ч. 34 мин.
Биракан
04:53
04:54
7066 км.
6 д. 3 ч. 53 мин.
Теплое Озеро
05:08
05:09
7077 км.
6 д. 4 ч. 8 мин.
Известковый Завод
05:18
05:19
7081 км.
6 д. 4 ч. 18 мин.
Бира
05:53
05:54
7118 км.
6 д. 4 ч. 53 мин.
Биробиджан
06:28
06:35
7159 км.
6 д. 5 ч. 28 мин.
Ин
07:23
07:24
7227 км.
6 д. 6 ч. 23 мин.
Хабаровск 1
08:50
10:00
7320 км.
6 д. 7 ч. 50 мин.
Верино
11:11
11:12
7377 км.
6 д. 10 ч. 11 мин.
Хор
11:24
11:25
7388 км.
6 д. 10 ч. 24 мин.
Вяземская
12:05
12:20
7430 км.
6 д. 11 ч. 5 мин.
Бикин
13:51
13:54
7518 км.
6 д. 12 ч. 51 мин.
Лучегорск
14:33
14:38
7556 км.
6 д. 13 ч. 33 мин.
Губерово
15:05
15:07
7591 км.
6 д. 14 ч. 5 мин.
Дальнереченск 1
15:43
15:48
7625 км.
6 д. 14 ч. 43 мин.
Ружино
16:39
16:54
7679 км.
6 д. 15 ч. 39 мин.
Шмаковка
17:29
17:31
7721 км.
6 д. 16 ч. 29 мин.
Спасск-Дальний
18:25
18:30
7790 км.
6 д. 17 ч. 25 мин.
Мучная
19:10
19:12
7827 км.
6 д. 18 ч. 10 мин.
Сибирцево
19:33
19:35
7843 км.
6 д. 18 ч. 33 мин.
Озерная Падь
20:09
20:11
7872 км.
6 д. 19 ч. 9 мин.
Уссурийск
20:43
21:05
7901 км.
6 д. 19 ч. 43 мин.
Угольная
22:30
22:35
7956 км.
6 д. 21 ч. 30 мин.
Владивосток
23:17
7982 км.
6 д. 22 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 4
Узкоколейка, впервые ехал по такой. Нужно сказать, что особо разницы я не заметил. Поезд едет в среднем со скоростью около 60-70 км/ч. По моей субьективной оценке я бы поставил поезду 8 из 10. Потому что всегда есть куда расти.
Аккуратный поезд, ничего сверхъестественного нет. Отмечу для себя аккуратность и чистоту. Приветливые проводники, передаю им привет!
С виду поезд немного «потрёпанный», но вот внутри вполне себе аккуратный и чистый. Ехали в Поронайск, поездка прошла быстро и незаметно. Впечатления остались приятные.
Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.