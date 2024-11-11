Маршрут следования и продажа билетов
06:55
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
52
Маршрут следования поезда 278И Листвянка (ст. Байкал) — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Листвянка (ст. Байкал) — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Байкал
06:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уланово
08:12
08:30
21 км.
1 ч. 17 мин.
Маритуй
09:32
09:50
40 км.
2 ч. 37 мин.
Шарыжалгай
10:51
11:05
58 км.
3 ч. 56 мин.
Слюдянка 1
12:13
14:24
77 км.
5 ч. 18 мин.
Иркутск
Пассажирский
17:09
17:56
155 км.
10 ч. 14 мин.
Иркутск
Сортировочный
18:09
18:11
161 км.
11 ч. 14 мин.
Ангарск
18:50
18:53
192 км.
11 ч. 55 мин.
Усолье-Сибирское
19:18
19:20
218 км.
12 ч. 23 мин.
Черемхово
20:15
20:17
278 км.
13 ч. 20 мин.
Залари
21:12
21:14
337 км.
14 ч. 17 мин.
Зима
22:04
22:26
387 км.
15 ч. 9 мин.
Куйтун
23:29
23:30
444 км.
16 ч. 34 мин.
Тулун
00:40
00:42
513 км.
17 ч. 45 мин.
Нижнеудинск
02:19
02:32
615 км.
19 ч. 24 мин.
Тайшет
05:14
05:17
748 км.
22 ч. 19 мин.
Решоты
06:13
06:14
802 км.
23 ч. 18 мин.
Ингашская
06:54
06:55
845 км.
23 ч. 59 мин.
Иланская
07:23
07:40
872 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Канск-Енисейский
08:07
08:11
895 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Заозерная
09:21
09:23
962 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Уяр
09:57
09:58
990 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Красноярск
Пассажирский
12:01
13:42
1086 км.
1 д. 5 ч. 6 мин.
Ачинск 1
17:00
17:02
1232 км.
1 д. 10 ч. 5 мин.
Боготол
18:06
18:08
1293 км.
1 д. 11 ч. 11 мин.
Мариинск
20:17
20:44
1403 км.
1 д. 13 ч. 22 мин.
Тайга
22:53
22:56
1535 км.
1 д. 15 ч. 58 мин.
Юрга 1
23:56
23:58
1597 км.
1 д. 17 ч. 1 мин.
Новосибирск
Главный
02:12
02:58
1741 км.
1 д. 19 ч. 17 мин.
Чулымская
04:56
04:58
1863 км.
1 д. 22 ч. 1 мин.
Каргат
05:34
05:36
1908 км.
1 д. 22 ч. 39 мин.
Убинская
06:09
06:11
1949 км.
1 д. 23 ч. 14 мин.
Барабинск
07:15
07:45
2032 км.
2 д. 0 ч. 20 мин.
Озеро-Карачинское
08:43
08:48
2120 км.
2 д. 1 ч. 48 мин.
Чаны
09:00
09:02
2132 км.
2 д. 2 ч. 5 мин.
Татарская
09:38
09:40
2183 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Калачинская
10:39
10:41
2272 км.
2 д. 3 ч. 44 мин.
Омск
Пассажирский
11:40
11:56
2348 км.
2 д. 4 ч. 45 мин.
Ишим
15:07
15:12
2624 км.
2 д. 8 ч. 12 мин.
Тюмень
20:14
21:17
2893 км.
2 д. 13 ч. 19 мин.
Талица
22:53
22:55
3000 км.
2 д. 15 ч. 58 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:03
02:37
3191 км.
2 д. 19 ч. 8 мин.
Первоуральск
03:28
03:30
3229 км.
2 д. 20 ч. 33 мин.
Кунгур
07:20
07:22
3418 км.
3 д. 0 ч. 25 мин.
Пермь 2
08:58
09:28
3498 км.
3 д. 2 ч. 3 мин.
Балезино
13:14
13:42
3685 км.
3 д. 6 ч. 19 мин.
Глазов
14:09
14:11
3711 км.
3 д. 7 ч. 14 мин.
Киров
Пассажирский
17:05
17:20
3893 км.
3 д. 10 ч. 10 мин.
Котельнич 1
18:39
18:41
3974 км.
3 д. 11 ч. 44 мин.
Шахунья
20:23
20:25
4098 км.
3 д. 13 ч. 28 мин.
Урень
21:07
21:09
4152 км.
3 д. 14 ч. 12 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:13
4321 км.
3 д. 16 ч. 18 мин.
