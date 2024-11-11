Нижний Новгород: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Нижний Новгород. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Нижний Новгород работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Нижний Новгород на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
551Г
Таврия
Нижний Новгород
Симферополь
00:09
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 5 ч. 51 мин.
06:00
Симферополь
531Г
Киров
Адлер
00:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 10 ч. 7 мин.
03:57
Адлер
501Г
Киров
Анапа
00:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 10 ч. 22 мин.
04:15
Анапа
032Г
Вятка
Москва
Киров
02:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
12 ч. 28 мин.
08:33
Киров (Пассажирский)
202Е
Таврия
Москва
Екатеринбург
02:49
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 1 ч. 56 мин.
22:56
Екатеринбург (Пассажирский)
207Е
Екатеринбург
Москва
02:50
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 2 ч. 34 мин.
09:05
Москва (Ярославский Вокзал)
031Г
Вятка
Киров
Москва
03:06
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
12 ч. 57 мин.
09:27
Москва (Ярославский Вокзал)
084Е
Северный Урал
Приобье
Москва
03:34
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 20 ч. 23 мин.
10:35
Москва (Ярославский Вокзал)
250Э
Москва
Екатеринбург
03:35
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 2 ч. 38 мин.
23:43
Екатеринбург (Пассажирский)
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
03:36
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 0 ч. 0 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
211Е
Тюмень
Москва
03:36
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 15 ч. 28 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
288Я
Москва
Челябинск
03:39
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 7 ч. 27 мин.
04:32
Челябинск-Главный
006Щ
Москва
Улан-Батор (Монголия)
03:39
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 д. 4 ч. 33 мин.
01:38
Улан-Батор
004З
Москва
Пекин (Китай)
03:39
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
5 д. 12 ч. 30 мин.
09:35
Пекин
020Ч
Москва
Пекин (Китай)
03:39
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
6 д. 3 ч. 44 мин.
00:49
Пекин
230Х
Москва
Пермь
03:39
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
20 ч. 34 мин.
17:39
Пермь 2
240Х
Москва
Екатеринбург
03:39
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 2 ч. 38 мин.
23:43
Екатеринбург (Пассажирский)
198Х
Москва
Иркутск
03:39
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 6 ч. 55 мин.
04:25
Иркутск (Пассажирский)
110Э
Москва
Новый Уренгой
03:46
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
Новый Уренгой
232Я
Москва
Киров
03:49
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
12 ч. 35 мин.
10:00
Киров (Пассажирский)
309Э
Воркута
Адлер
03:53
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 16 ч. 17 мин.
04:22
Адлер
311С
Воркута
Новороссийск
03:53
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 10 ч. 35 мин.
22:40
Новороссийск
218Ч
Москва
Киров
03:54
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
13 ч. 3 мин.
10:23
Киров (Пассажирский)
131Г
Санкт-Петербург
Ижевск
03:57
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 5 ч. 32 мин.
18:42
Ижевск
145А
Санкт-Петербург
Челябинск
03:57
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 15 ч. 22 мин.
04:32
Челябинск-Главный
309С
Воркута
Адлер
04:08
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
511Я
Воркута
Новороссийск
04:08
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 10 ч. 25 мин.
22:30
Новороссийск
311Я
Воркута
Новороссийск
04:08
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 12 ч. 1 мин.
00:06
Новороссийск
909С
Воркута
Адлер
04:09
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
211Г
Киров
Москва
04:19
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
16 ч. 49 мин.
12:58
Москва (Ярославский Вокзал)
924Х
Москва
Москва
04:24
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 д. 17 ч. 30 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
010Н
Москва
Владивосток
04:24
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
202Х
Москва
Киров
04:32
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
15 ч. 10 мин.
12:30
Киров (Пассажирский)
940Ж
Москва
Москва
04:32
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 15 ч. 3 мин.
13:43
Москва (Ярославский Вокзал)
241С
Анапа
Киров
04:35
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 0 ч. 10 мин.
10:50
Киров (Пассажирский)
286Я
Москва
Казань
04:37
Нижний Новгород (Стригино)
15 ч. 17 мин.
13:57
Казань (Пассажирская)
038Н
Томич
Москва
Томск
04:42
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
723А
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
04:51
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 18 мин.
09:09
Москва (Восточный Вокзал)
208М
Москва
Пермь
05:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
23 ч. 11 мин.
22:01
Пермь 2
721А
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
05:01
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 5 мин.
09:06
Москва (Восточный Вокзал)
255Э
Чебоксары
Санкт-Петербург
05:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 3 ч. 17 мин.
22:57
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
252Ч
Москва
Киров
05:12
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
15 ч. 5 мин.
12:25
Киров (Пассажирский)
501С
Анапа
Киров
05:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 2 ч. 59 мин.
13:04
Киров (Пассажирский)
063В
Санкт-Петербург
Самара
05:36
Нижний Новгород (Стригино)
21 ч. 29 мин.
16:45
Самара
251Г
Киров
Москва
05:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
15 ч. 24 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
05:49
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
062М
Москва
Владивосток
05:49
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
206Я
Москва
Киров
06:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
12 ч. 14 мин.
12:09
Киров (Пассажирский)
160М
Москва
Барнаул
06:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 2 ч. 40 мин.
02:05
Барнаул
746А
Нижний Новгород
Киров
06:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 59 мин.
10:59
Киров (Пассажирский)
245Г
Нижний Новгород
Москва
06:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
7 ч. 8 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
241Г
Киров
Анапа
06:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:15
Анапа
239Е
Екатеринбург
Москва
06:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 3 ч. 53 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
721Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
06:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 59 мин.
10:24
Москва (Курский Вокзал)
701Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
06:35
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 49 мин.
10:24
Москва (Курский Вокзал)
688Ж
Арзамас
Нижний Новгород
06:49
Нижний Новгород (Стригино)
2 ч. 43 мин.
07:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
388Ж
Арзамас
Нижний Новгород
06:49
Нижний Новгород (Стригино)
2 ч. 43 мин.
07:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
001М
Россия
Владивосток
Москва
07:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
201Г
Киров
Москва
07:02
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
12 ч. 43 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
705Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
07:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 14 мин.
11:34
Москва (Восточный Вокзал)
705Э
Буревестник
Нижний Новгород
Москва
07:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 14 мин.
11:34
Москва (Восточный Вокзал)
727Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
07:35
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 51 мин.
11:26
Москва (Курский Вокзал)
037Н
Томич
Томск
Москва
07:54
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
229Г
Киров
Москва
07:54
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
12 ч. 48 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
252М
Москва
Киров
08:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
14 ч. 3 мин.
14:33
Киров (Пассажирский)
532С
Адлер
Киров
08:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 7 ч. 4 мин.
14:33
Киров (Пассажирский)
231Г
Киров
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
11 ч. 57 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
005Щ
Улан-Батор (Монголия)
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 д. 3 ч. 46 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
003З
Пекин (Китай)
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
5 д. 11 ч. 41 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
019Ч
Пекин (Китай)
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
5 д. 20 ч. 8 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
213Н
Новосибирск
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 21 ч. 51 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
288У
Челябинск
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
298Е
Челябинск
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
930Н
Туристский Поезд В Сибирь
Москва
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 д. 14 ч. 23 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
267И
Иркутск
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 3 ч. 28 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
253В
Санкт-Петербург
Киров
08:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
23 ч. 59 мин.
15:25
Киров (Пассажирский)
937Г
Нижний Новгород
Волгоград
08:42
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
23 ч. 40 мин.
08:22
Волгоград 1
227Э
Киров
Москва
08:42
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
18 ч. 39 мин.
16:28
Москва (Ярославский Вокзал)
255В
Санкт-Петербург
Чебоксары
08:45
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 6 ч. 12 мин.
19:40
Чебоксары
214М
Москва
Екатеринбург
09:08
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 7 ч. 29 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
298Х
Москва
Челябинск
09:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 25 мин.
15:55
Челябинск-Главный
719Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
09:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 12 мин.
13:42
Москва (Восточный Вокзал)
009Н
Владивосток
Москва
09:38
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
901Ы
Красноярск
Москва
09:38
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
729Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
09:40
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 8 мин.
13:48
Москва (Курский Вокзал)
239Н
Новосибирск
Москва
09:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 21 ч. 17 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
161Э
Владивосток
Москва
09:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
063Й
Самара
Санкт-Петербург
10:42
Нижний Новгород (Стригино)
21 ч. 37 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
717Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
10:56
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 58 мин.
14:54
Москва (Восточный Вокзал)
703Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
11:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 43 мин.
14:48
Москва (Курский Вокзал)
703Й
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
11:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 55 мин.
15:00
Москва (Восточный Вокзал)
924Г
Нижний Новгород
Великий Устюг
12:26
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
18 ч. 39 мин.
07:05
Великий Устюг
445Г
Нижний Новгород
Москва
13:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
12 ч. 15 мин.
01:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
934Г
Нижний Новгород
Великий Устюг
13:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
17 ч. 40 мин.
07:00
Великий Устюг
731Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
13:36
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 0 мин.
17:36
Москва (Курский Вокзал)
715Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
13:36
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 3 мин.
17:39
Москва (Восточный Вокзал)
595Я
Котлас
Саратов
13:44
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 11 ч. 15 мин.
08:30
Саратов 1 (Пассажирский)
132Г
Ижевск
Санкт-Петербург
14:02
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 7 ч. 30 мин.
06:05
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
337Й
Самара
Санкт-Петербург
14:02
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 15 ч. 21 мин.
12:12
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
146У
Челябинск
Санкт-Петербург
14:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 8 мин.
05:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
253А
Санкт-Петербург
Казань
14:26
Нижний Новгород (Стригино)
1 д. 0 ч. 54 мин.
23:25
Казань (Пассажирская)
973Э
Владивосток
Москва
14:28
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
275Э
Казань
Москва
14:50
Нижний Новгород (Стригино)
15 ч. 4 мин.
22:12
Москва (Восточный Вокзал)
347Й
Уфа
Санкт-Петербург
14:56
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 1 ч. 33 мин.
12:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
047М
Самара
Санкт-Петербург
14:56
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 13 ч. 54 мин.
12:29
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
930Й
Волжский Вояж
Москва
Москва
15:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 1 ч. 33 мин.
22:38
Москва (Ярославский Вокзал)
703Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
15:29
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 56 мин.
19:25
Москва (Восточный Вокзал)
703Э
Буревестник
Нижний Новгород
Москва
15:29
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 56 мин.
19:25
Москва (Восточный Вокзал)
135Г
Нижний Новгород
Москва
15:39
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
5 ч. 34 мин.
21:13
Москва (Ярославский Вокзал)
339Г
Нижний Новгород
Новороссийск
15:47
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 2 ч. 43 мин.
18:30
Новороссийск
689Г
Нижний Новгород
Пенза
15:47
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
11 ч. 51 мин.
03:38
Пенза 1
339Ж
Нижний Новгород
Новороссийск
15:47
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 2 ч. 43 мин.
18:30
Новороссийск
705Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
16:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 48 мин.
19:48
Москва (Курский Вокзал)
090Г
Нижний Новгород
Воркута
16:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 16 ч. 10 мин.
08:20
Воркута
255Г
Чебоксары
Санкт-Петербург
16:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 6 ч. 35 мин.
10:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
295Й
Чебоксары
Санкт-Петербург
16:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 6 ч. 35 мин.
10:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
100Г
Нижний Новгород
Салехард
16:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 21 ч. 15 мин.
13:25
Лабытнанги
278Г
Нижний Новгород
Салехард
16:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 19 ч. 45 мин.
11:55
Лабытнанги
041Г
Нижний Новгород
Великий Новгород
16:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
13 ч. 59 мин.
06:24
Великий Новгород (Вокзал)
815Э
Нижний Новгород
Москва
16:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
5 ч. 34 мин.
21:59
Москва (Восточный Вокзал)
937С
Туристский Поезд Зимняя Сказка Из Регионов
Минеральные Воды
Минеральные Воды
16:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
6 д. 0 ч. 30 мин.
17:20
Мин Воды Тур
310С
Адлер
Воркута
16:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 15 ч. 38 мин.
06:50
Воркута
312С
Новороссийск
Воркута
16:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 8 ч. 55 мин.
06:50
Воркута
259Ж
Саратов
Котлас
16:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 8 ч. 23 мин.
07:08
Котлас Южный
190Г
Нижний Новгород
Котлас
16:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
15 ч. 6 мин.
07:36
Котлас Южный
310Э
Адлер
Воркута
16:31
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 15 ч. 34 мин.
07:15
Воркута
512С
Новороссийск
Воркута
16:31
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 9 ч. 20 мин.
07:15
Воркута
290Г
Нижний Новгород
Котлас
17:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
15 ч. 16 мин.
08:16
Котлас Южный
208Г
Нижний Новгород
Воркута
17:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 15 ч. 30 мин.
08:30
Воркута
337Ж
Санкт-Петербург
Самара
17:03
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 25 мин.
08:10
Самара
347Ж
Санкт-Петербург
Уфа
17:03
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 2 ч. 25 мин.
20:10
Уфа
047А
Санкт-Петербург
Самара
17:04
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 13 ч. 50 мин.
07:35
Самара
347А
Санкт-Петербург
Уфа
17:04
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 1 ч. 1 мин.
18:46
Уфа
713Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
17:49
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 10 мин.
21:59
Москва (Восточный Вокзал)
720А
Ласточка
Нижний Новгород
Киров
17:52
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 59 мин.
22:51
Киров (Пассажирский)
733Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
17:55
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 15 мин.
22:10
Москва (Курский Вокзал)
744А
Ласточка
Нижний Новгород
Киров
18:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 51 мин.
22:51
Киров (Пассажирский)
217А
Мурманск
Саратов
18:03
Нижний Новгород (Стригино)
2 д. 12 ч. 25 мин.
11:35
Саратов 1 (Пассажирский)
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
18:03
Нижний Новгород (Стригино)
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
059Г
Волга
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
18:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
14 ч. 51 мин.
09:06
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
010Г
Нижний Новгород
Киров
18:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
5 ч. 34 мин.
23:52
Киров (Пассажирский)
255Й
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
18:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
18 ч. 1 мин.
12:21
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
595Э
Саратов
Котлас
18:50
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 10 ч. 41 мин.
10:05
Котлас Южный
701Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
18:57
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 56 мин.
22:53
Москва (Восточный Вокзал)
701Э
Буревестник
Нижний Новгород
Москва
18:57
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 21 мин.
23:18
Москва (Ярославский Вокзал)
707Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
18:58
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 36 мин.
22:34
Москва (Курский Вокзал)
707Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
18:58
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 37 мин.
22:35
Москва (Курский Вокзал)
130Г
Ижевск
Санкт-Петербург
19:06
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 8 ч. 5 мин.
09:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
741Р
Ласточка
Нижний Новгород
Иваново
19:07
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 10 мин.
22:17
Иваново
841Р
Ласточка
Нижний Новгород
Иваново
19:07
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 26 мин.
22:33
Иваново
037Г
Нижний Новгород
Имеретинский Курорт (Адлер)
19:14
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 44 мин.
09:58
Имеретинский Курорт
137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
19:14
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 15 ч. 26 мин.
10:40
Кисловодск
423Г
Нижний Новгород
Саратов
19:42
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
16 ч. 56 мин.
12:38
Саратов 1 (Пассажирский)
253Г
Казань
Санкт-Петербург
19:59
Нижний Новгород (Стригино)
1 д. 4 ч. 48 мин.
14:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
709Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
20:11
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 48 мин.
23:59
Москва (Курский Вокзал)
709Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
20:11
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 48 мин.
23:59
Москва (Восточный Вокзал)
711Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
20:11
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 48 мин.
23:59
Москва (Восточный Вокзал)
202Ч
Москва
Екатеринбург
20:17
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 1 ч. 50 мин.
15:10
Екатеринбург (Пассажирский)
087Г
Скорый
Нижний Новгород
Адлер
20:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 18 ч. 26 мин.
14:44
Адлер
099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
20:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 14 ч. 22 мин.
10:40
Кисловодск
940И
Листвянка (ст. Байкал)
Москва
20:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 20 ч. 23 мин.
11:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
084М
Северный Урал
Москва
Приобье
20:22
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 21 ч. 58 мин.
11:33
Приобье
012Я
Ямал
Москва
Новый Уренгой
20:22
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
Новый Уренгой
212Ж
Москва
Тюмень
20:22
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 13 ч. 34 мин.
03:34
Тюмень
924М
По Золотому Кольцу
Москва
Нерюнгри
20:22
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
5 д. 10 ч. 57 мин.
00:32
Нерюнгри
687Ж
Нижний Новгород
Арзамас
20:40
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 12 мин.
22:52
Арзамас 1
387Ж
Нижний Новгород
Арзамас
20:40
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 40 мин.
23:20
Арзамас 1
279Г
Нижний Новгород
Волгоград
20:50
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 0 ч. 10 мин.
21:00
Волгоград 1
984А
Москва
Хабаровск
21:50
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
585Г
Нижний Новгород
Воронеж
21:50
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
23 ч. 2 мин.
20:52
Воронеж 1
541Г
Нижний Новгород
Саратов
21:52
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
16 ч. 58 мин.
14:50
Саратов 1 (Пассажирский)
506Й
Нижний Новгород
Челябинск
22:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 1 ч. 10 мин.
23:10
Челябинск-Главный
051Г
Скорый
Нижний Новгород
Ижевск
22:01
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
13 ч. 7 мин.
11:08
Ижевск
974А
Москва
Хабаровск
22:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
903Й
Нижний Новгород
Ижевск
22:17
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
15 ч. 20 мин.
13:37
Ижевск
217Ж
Саратов
Мурманск
22:47
Нижний Новгород (Стригино)
2 д. 9 ч. 39 мин.
15:14
Мурманск
285Г
Казань
Москва
22:47
Нижний Новгород (Стригино)
17 ч. 44 мин.
05:09
Москва (Ярославский Вокзал)
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
22:47
Нижний Новгород (Стригино)
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
247Г
Нижний Новгород
Москва
22:50
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
12 ч. 45 мин.
11:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
485Г
Киров
Анапа
22:55
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 4 ч. 8 мин.
20:20
Анапа
205Ж
Киров
Москва
22:58
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
13 ч. 15 мин.
05:58
Москва (Ярославский Вокзал)
201И
Екатеринбург
Москва
23:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 5 ч. 14 мин.
05:40
Москва (Курский Вокзал)
007Е
Кама
Пермь
Москва
23:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
19 ч. 47 мин.
05:22
Москва (Ярославский Вокзал)
035Г
Нижегородец
Нижний Новгород
Москва
23:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
8 ч. 0 мин.
07:10
Москва (Ярославский Вокзал)
195Г
Киров
Москва
23:12
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
11 ч. 52 мин.
05:02
Москва (Ярославский Вокзал)
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
23:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
086Е
Серов
Москва
23:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 11 ч. 0 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
249Е
Екатеринбург
Москва
23:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 3 ч. 2 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
23:19
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
086Я
Москва
Серов
23:19
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 10 ч. 42 мин.
03:32
Серов
229Е
Пермь
Москва
23:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
20 ч. 9 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
008Е
Москва
Пермь
23:22
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
20 ч. 38 мин.
13:28
Пермь 2
255Е
Пермь
Москва
23:24
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 д. 17 ч. 52 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
23:26
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
23:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
109М
Новый Уренгой
Москва
23:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
291Ы
Красноярск
Москва
23:36
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
035Й
Нижний Новгород
Москва
23:45
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
6 ч. 50 мин.
06:35
Москва (Ярославский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Нижний Новгород включает 410 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:09 по направлению к станции Нижний Новгород;
  • последний поезд прибывает в 23:59 от станции Нижний Новгород.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Нижний Новгород.

Актуальное расписание поездов станции Нижний Новгород, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
