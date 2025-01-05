Маршрут следования поезда 595Я Котлас — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Киров
Пассажирский
05:15
05:55
342 км.
8 ч. 0 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
13:32
13:44
765 км.
16 ч. 17 мин.
Пенза 1
01:05
01:45
1118 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Ртищево 1
04:38
05:08
1251 км.
1 д. 7 ч. 23 мин.
Аткарск
06:44
06:54
1344 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Саратов 1
Пассажирский
08:30
1421 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
