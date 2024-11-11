Котлас: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Котлас. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Котлас работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Котлас на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
557Я
Печора
Адлер
00:15
Котлас Южный
3 д. 2 ч. 36 мин.
12:06
Адлер
557М
Сосногорск
Адлер
00:15
Котлас Южный
2 д. 21 ч. 55 мин.
12:06
Адлер
585Я
Воркута
Адлер
00:15
Котлас Южный
3 д. 12 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
298А
Санкт-Петербург
Сосногорск
00:43
Котлас Южный
1 д. 6 ч. 48 мин.
08:15
Сосногорск
575Я
Сосногорск
Анапа
03:50
Котлас Южный
2 д. 21 ч. 35 мин.
13:10
Анапа
575М
Сыктывкар
Анапа
03:50
Котлас Южный
2 д. 17 ч. 20 мин.
13:10
Анапа
575В
Печора
Анапа
03:50
Котлас Южный
3 д. 1 ч. 40 мин.
13:05
Анапа
257Я
Печора
Адлер
04:51
Котлас Южный
2 д. 21 ч. 47 мин.
12:42
Адлер
982Г
Киров
Воркута
05:07
Котлас Южный
1 д. 8 ч. 52 мин.
05:35
Воркута
934Э
«Мороз Экспресс»
Москва
Великий Устюг
05:43
Котлас Южный
22 ч. 10 мин.
08:15
Великий Устюг
586С
Адлер
Салехард
05:56
Котлас Южный
3 д. 17 ч. 47 мин.
11:49
Лабытнанги
575Г
Воркута
Анапа
06:16
Котлас-Северный
3 д. 6 ч. 50 мин.
13:05
Анапа
295Я
Воркута
Анапа
07:15
Котлас Южный
3 д. 5 ч. 4 мин.
11:32
Анапа
255Я
Сосногорск
Анапа
07:15
Котлас Южный
2 д. 14 ч. 54 мин.
11:32
Анапа
296Я
Сыктывкар
Анапа
07:15
Котлас Южный
2 д. 13 ч. 2 мин.
11:32
Анапа
022Я
Полярная Стрела
Москва
Салехард
07:27
Котлас Южный
1 д. 19 ч. 38 мин.
08:28
Лабытнанги
210Я
Москва
Салехард
07:27
Котлас Южный
1 д. 19 ч. 38 мин.
08:28
Лабытнанги
224Ч
Москва
Сосногорск
07:30
Котлас-Узловой
1 д. 5 ч. 53 мин.
18:58
Сосногорск
310С
Адлер
Воркута
07:56
Котлас Южный
3 д. 15 ч. 38 мин.
06:50
Воркута
312С
Новороссийск
Воркута
07:56
Котлас Южный
3 д. 8 ч. 55 мин.
06:50
Воркута
098Я
Санкт-Петербург
Сыктывкар
08:10
Котлас-Узловой
1 д. 5 ч. 20 мин.
15:40
Сыктывкар
310Э
Адлер
Воркута
08:17
Котлас Южный
3 д. 15 ч. 34 мин.
07:15
Воркута
512С
Новороссийск
Воркута
08:17
Котлас Южный
3 д. 9 ч. 20 мин.
07:15
Воркута
398Я
Санкт-Петербург
Сыктывкар
08:18
Котлас-Узловой
1 д. 6 ч. 0 мин.
16:00
Сыктывкар
378Я
Санкт-Петербург
Салехард
08:18
Котлас-Узловой
2 д. 3 ч. 25 мин.
13:25
Лабытнанги
090Г
Нижний Новгород
Воркута
09:03
Котлас Южный
1 д. 16 ч. 10 мин.
08:20
Воркута
100Г
Нижний Новгород
Салехард
09:13
Котлас Южный
1 д. 21 ч. 15 мин.
13:25
Лабытнанги
278Г
Нижний Новгород
Салехард
09:24
Котлас Южный
1 д. 19 ч. 45 мин.
11:55
Лабытнанги
208Г
Нижний Новгород
Воркута
09:24
Котлас Южный
1 д. 15 ч. 30 мин.
08:30
Воркута
078Я
Санкт-Петербург
Воркута
09:50
Котлас Южный
1 д. 22 ч. 10 мин.
08:30
Воркута
118Я
Санкт-Петербург
Салехард
09:50
Котлас Южный
2 д. 1 ч. 35 мин.
11:55
Лабытнанги
371Ч
Архангельск
Котлас
10:34
Котлас-Узловой
18 ч. 6 мин.
10:46
Котлас Южный
376Я
Москва
Воркута
10:48
Котлас Южный
1 д. 23 ч. 37 мин.
12:42
Воркута
571М
Архангельск
Микунь
10:49
Котлас-Узловой
22 ч. 26 мин.
15:11
Микунь
371М
Архангельск
Котлас
10:50
Котлас-Узловой
18 ч. 22 мин.
11:07
Котлас Южный
934Я
Котлас
Воркута
11:20
Котлас Южный
21 ч. 30 мин.
08:50
Воркута
932Я
Котлас
Воркута
11:40
Котлас Южный
20 ч. 39 мин.
08:19
Воркута
309С
Воркута
Адлер
11:50
Котлас Южный
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
511Я
Воркута
Новороссийск
11:50
Котлас Южный
3 д. 10 ч. 25 мин.
22:30
Новороссийск
189Я
Котлас
Нижний Новгород
11:50
Котлас Южный
15 ч. 48 мин.
03:38
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
311Я
Воркута
Новороссийск
11:50
Котлас Южный
3 д. 12 ч. 1 мин.
00:06
Новороссийск
909С
Воркута
Адлер
11:50
Котлас Южный
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
309Э
Воркута
Адлер
12:17
Котлас Южный
3 д. 16 ч. 17 мин.
04:22
Адлер
311С
Воркута
Новороссийск
12:17
Котлас Южный
3 д. 10 ч. 35 мин.
22:40
Новороссийск
575Э
Анапа
Сыктывкар
12:34
Котлас Южный
2 д. 17 ч. 27 мин.
19:02
Сыктывкар
371Я
Котлас
Архангельск
13:17
Котлас Южный
18 ч. 41 мин.
07:58
Архангельск-Город
571Я
Микунь
Архангельск
13:17
Котлас Южный
22 ч. 58 мин.
07:58
Архангельск-Город
210Ч
Москва
Салехард
14:24
Котлас-Узловой
1 д. 20 ч. 20 мин.
16:40
Лабытнанги
223Я
Сосногорск
Москва
14:27
Котлас-Узловой
1 д. 4 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
224Я
Сыктывкар
Москва
14:27
Котлас-Узловой
1 д. 1 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
254Я
Москва
Сосногорск
14:57
Котлас Южный
1 д. 2 ч. 45 мин.
23:05
Сосногорск
615Я
Усинск
Москва
15:04
Котлас Южный
1 д. 19 ч. 28 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
034М
Сыктывкар
Сыктывкар
Москва
15:04
Котлас-Узловой
1 д. 0 ч. 14 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
041М
Скорый
Воркута
Москва
15:19
Котлас Южный
1 д. 16 ч. 58 мин.
09:43
Москва (Ярославский Вокзал)
305М
Усинск
Москва
15:59
Котлас Южный
1 д. 12 ч. 48 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
021Н
Полярная Стрела
Салехард
Москва
16:09
Котлас Южный
1 д. 20 ч. 2 мин.
10:14
Москва (Ярославский Вокзал)
209М
Салехард
Москва
16:09
Котлас Южный
1 д. 20 ч. 2 мин.
10:14
Москва (Ярославский Вокзал)
042В
Скорый
Москва
Воркута
16:32
Котлас Южный
1 д. 16 ч. 35 мин.
14:25
Воркута
089Г
Воркута
Нижний Новгород
18:16
Котлас Южный
1 д. 14 ч. 20 мин.
09:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
117Я
Поморье
Салехард
Санкт-Петербург
19:13
Котлас Южный
2 д. 1 ч. 52 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
077Я
Воркута
Санкт-Петербург
19:13
Котлас Южный
1 д. 22 ч. 16 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
098В
Сыктывкар
Санкт-Петербург
19:13
Котлас Южный
1 д. 6 ч. 20 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
398В
Сыктывкар
Санкт-Петербург
19:15
Котлас Южный
1 д. 7 ч. 26 мин.
19:03
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
097В
Микунь
Санкт-Петербург
19:20
Котлас Южный
1 д. 4 ч. 17 мин.
18:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
277Г
Салехард
Нижний Новгород
19:41
Котлас Южный
1 д. 17 ч. 5 мин.
09:53
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
289Я
Котлас
Нижний Новгород
19:41
Котлас Южный
14 ч. 12 мин.
09:53
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
207Г
Воркута
Нижний Новгород
19:41
Котлас Южный
1 д. 13 ч. 53 мин.
10:17
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
258С
Адлер
Печора
20:20
Котлас Южный
2 д. 17 ч. 10 мин.
09:50
Печора
931Я
Котлас
Москва
20:40
Котлас Южный
19 ч. 53 мин.
16:33
Москва (Ярославский Вокзал)
375Я
Воркута
Москва
20:51
Котлас Южный
1 д. 22 ч. 11 мин.
16:58
Москва (Ярославский Вокзал)
231Я
Котлас
Санкт-Петербург
21:15
Котлас Южный
22 ч. 42 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
250Я
Сыктывкар
Санкт-Петербург
21:15
Котлас Южный
1 д. 6 ч. 10 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
507Я
Котлас
Екатеринбург
21:15
Котлас Южный
1 д. 0 ч. 10 мин.
21:25
Екатеринбург (Пассажирский)
595Я
Котлас
Саратов
21:15
Котлас Южный
1 д. 11 ч. 15 мин.
08:30
Саратов 1 (Пассажирский)
297Я
Сосногорск
Санкт-Петербург
21:15
Котлас Южный
1 д. 8 ч. 22 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
237Н
Котлас
Санкт-Петербург
21:20
Котлас Южный
22 ч. 37 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
593Й
Анапа
Воркута
21:41
Котлас-Узловой
3 д. 8 ч. 28 мин.
02:58
Воркута
593Э
Анапа
Котлас
21:41
Котлас-Узловой
2 д. 3 ч. 51 мин.
22:21
Котлас Южный
181Я
Таврия
Котлас
Санкт-Петербург
22:00
Котлас Южный
22 ч. 1 мин.
20:01
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
255С
Анапа
Сосногорск
22:11
Котлас Южный
2 д. 12 ч. 15 мин.
06:50
Сосногорск
593В
Салехард
Анапа
22:14
Котлас-Северный
4 д. 14 ч. 35 мин.
06:05
Анапа
505Ч
Котлас
Пермь
22:30
Котлас Южный
20 ч. 59 мин.
19:29
Пермь 2
503Я
Котлас
Казань
22:30
Котлас Южный
1 д. 1 ч. 13 мин.
23:43
Казань (Пассажирская)
151В
Котлас
Новосибирск
22:30
Котлас Южный
2 д. 2 ч. 48 мин.
01:18
Новосибирск (Главный)
981Я
Печора
Киров
22:30
Котлас Южный
23 ч. 53 мин.
08:08
Киров (Пассажирский)
971Я
Печора
Киров
22:30
Котлас Южный
23 ч. 58 мин.
08:15
Киров (Пассажирский)
501Я
Котлас
Екатеринбург
22:36
Котлас Южный
1 д. 0 ч. 22 мин.
22:58
Екатеринбург (Пассажирский)
505Я
Котлас
Екатеринбург
22:36
Котлас Южный
1 д. 0 ч. 22 мин.
22:58
Екатеринбург (Пассажирский)
925Ж
Котлас
Казань
22:36
Котлас Южный
23 ч. 19 мин.
21:55
Казань (Пассажирская)
509Я
Котлас
Пермь
22:36
Котлас Южный
17 ч. 32 мин.
16:08
Пермь 2
517В
Котлас
Челябинск
22:36
Котлас Южный
1 д. 10 ч. 9 мин.
08:45
Челябинск-Главный
513Ь
Котлас
Екатеринбург
22:36
Котлас Южный
1 д. 0 ч. 22 мин.
22:58
Екатеринбург (Пассажирский)
213Я
Котлас
Екатеринбург
22:36
Котлас Южный
23 ч. 7 мин.
21:43
Екатеринбург (Пассажирский)
511В
Котлас
Челябинск
22:36
Котлас Южный
1 д. 14 ч. 19 мин.
12:55
Челябинск-Главный
554А
Санкт-Петербург
Микунь
22:40
Котлас Южный
1 д. 1 ч. 3 мин.
02:53
Микунь
193Я
Котлас
Санкт-Петербург
22:50
Котлас Южный
22 ч. 20 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
195Ы
Котлас
Москва
23:25
Котлас Южный
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
195Я
Котлас
Москва
23:25
Котлас Южный
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Котлас включает 195 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 01:27 по направлению к станции Санкт-Петербург;
  • последний поезд прибывает в 22:40 от станции Новороссийск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Котлас.

Актуальное расписание поездов станции Котлас, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
