Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 209М Салехард — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 209М Салехард — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Салехард — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лабытнанги
14:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обская
14:40
14:42
10 км.
0 ч. 28 мин.
Харп Северное Сияние
15:17
15:33
30 км.
1 ч. 5 мин.
Собь
16:18
16:20
60 км.
2 ч. 6 мин.
Елецкая
17:51
18:09
115 км.
3 ч. 39 мин.
Никита
18:38
18:39
134 км.
4 ч. 26 мин.
Чум
19:22
19:23
159 км.
5 ч. 10 мин.
Сейда
19:33
19:35
165 км.
5 ч. 21 мин.
Сивая Маска
20:32
20:33
212 км.
6 ч. 20 мин.
Инта 1
22:50
23:09
337 км.
8 ч. 38 мин.
Печора
01:57
02:37
506 км.
11 ч. 45 мин.
Кожва 1
02:59
03:00
518 км.
12 ч. 47 мин.
Чикшино
03:33
03:34
553 км.
13 ч. 21 мин.
Каджером
04:09
04:11
588 км.
13 ч. 57 мин.
Ираель
04:57
04:59
632 км.
14 ч. 45 мин.
Сосногорск
06:36
06:57
741 км.
16 ч. 24 мин.
Ухта
07:15
07:22
750 км.
17 ч. 3 мин.
Княжпогост
10:04
10:10
928 км.
19 ч. 52 мин.
Низовка
14:29
14:33
1175 км.
1 д. 0 ч. 17 мин.
Сольвычегодск
14:53
14:55
1187 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Котлас Южный
15:20
16:09
1200 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Ядриха
17:12
17:13
1209 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Костылево
19:49
19:51
1385 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Кулой
20:31
20:37
1425 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Вельск
21:02
21:05
1447 км.
1 д. 6 ч. 50 мин.
Коноша 1
22:58
23:28
1546 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Вологда 1
01:56
02:28
1743 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Данилов
04:34
05:08
1857 км.
1 д. 14 ч. 22 мин.
Ярославль
Главный
06:09
06:39
1922 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Ростов
Ярославский
07:22
07:23
1976 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Александров 1
08:41
08:42
2074 км.
1 д. 18 ч. 29 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
10:14
2168 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Салехард → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали и замерзли по дороге. Отопление было так себе, не смотря на то, что за окном было -10. Указала на это проводинце- та в ответ развела руками, типа ничего поделать с этим не может. Поездка так себе, поезд на 3 бала.
Ужасные вагоны, не было вообще шторок!!! Ни одной! Как позвольте спросить закрываться-то? Проводницы нормально старались и мыли вагоны, но вот по оснащению они не дотягивают.
Ехал в 4 вагоне. Купе. Было более-менее чисто. Белье выдали чистое, хорошо выглаженное и без дырок. За что отдельное спасибо. Туалет к концу поездки был грязным. Видимо в процессе не убирали или убирали плохо. В остальном все хорошо.
Дочка, я и муж поехали к родителям на данном поезде. Я думала, что поездка пройдет не так хорошо, как он прошла. Дети перенесли хорошо, муж тоже)))) Проводницы были хорошими девчонками.
3 вагон, плацкарт. Уборка была по расписанию, в вагоне чисто. Если бы не некоторый контингент, который ехал с нами в одном поезде, то было бы вообще все супер. Ну и цены на билеты нужно делать меньше, с такими тарифами мы скоро по миру пойдем.