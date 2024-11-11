Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 575Г Воркута — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
06:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Песец
07:19
07:30
34 км.
1 ч. 4 мин.
Сейда
08:11
08:13
61 км.
1 ч. 56 мин.
Инта 1
13:08
13:29
230 км.
6 ч. 53 мин.
Косью
14:55
14:57
304 км.
8 ч. 40 мин.
Сыня
16:10
16:12
354 км.
9 ч. 55 мин.
Печора
17:12
17:33
398 км.
10 ч. 57 мин.
Кожва 1
17:51
17:55
410 км.
11 ч. 36 мин.
Ираель
20:02
20:06
525 км.
13 ч. 47 мин.
Сосногорск
21:49
22:08
634 км.
15 ч. 34 мин.
Ухта
22:24
22:34
643 км.
16 ч. 9 мин.
Ярега
22:59
23:01
658 км.
16 ч. 44 мин.
Княжпогост
01:27
01:29
823 км.
19 ч. 12 мин.
Микунь
02:20
02:50
872 км.
20 ч. 5 мин.
Низовка
05:30
05:33
1070 км.
23 ч. 15 мин.
Котлас-Северный
06:13
06:16
1092 км.
23 ч. 58 мин.
Котлас Южный
06:26
07:39
1094 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Ядриха
09:07
09:09
1103 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Костылево
11:49
11:51
1279 км.
1 д. 5 ч. 34 мин.
Кулой
12:28
12:42
1319 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Коноша 1
14:39
15:09
1440 км.
1 д. 8 ч. 24 мин.
Вожега
15:56
15:58
1495 км.
1 д. 9 ч. 41 мин.
Харовская
16:40
16:42
1553 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Вологда 1
17:52
18:10
1637 км.
1 д. 11 ч. 37 мин.
Данилов
20:12
20:42
1751 км.
1 д. 13 ч. 57 мин.
Ярославль
Главный
21:40
22:10
1816 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Ростов
Ярославский
22:51
22:53
1870 км.
1 д. 16 ч. 36 мин.
Рязань 2
06:06
06:32
2156 км.
1 д. 23 ч. 51 мин.
Мичуринск
Уральский
10:28
11:00
2355 км.
2 д. 4 ч. 13 мин.
Грязи
Воронежские
11:59
12:04
2413 км.
2 д. 5 ч. 44 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:35
14:40
2518 км.
2 д. 8 ч. 20 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:55
16:05
2593 км.
2 д. 9 ч. 40 мин.
Россошь
18:47
19:02
2681 км.
2 д. 12 ч. 32 мин.
Миллерово
22:01
22:03
2832 км.
2 д. 15 ч. 46 мин.
Каменская
23:01
23:03
2898 км.
2 д. 16 ч. 46 мин.
Лихая
23:26
00:01
2917 км.
2 д. 17 ч. 11 мин.
Новочеркасск
02:14
02:16
3000 км.
2 д. 19 ч. 59 мин.
Ростов
Главный
03:08
03:27
3038 км.
2 д. 20 ч. 53 мин.
Тимашевская
06:53
06:58
3223 км.
3 д. 0 ч. 38 мин.
Варениковская
11:59
12:01
3337 км.
3 д. 5 ч. 44 мин.
Анапа
13:05
3369 км.
3 д. 6 ч. 50 мин.
