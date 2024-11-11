Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 077Я Воркута — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:24
1 д. 22 ч. 16 мин.
18:40
67
Маршрут следования поезда 077Я Воркута — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
20:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чум
21:45
21:46
55 км.
1 ч. 21 мин.
Сейда
21:56
21:58
61 км.
1 ч. 32 мин.
Сивая Маска
22:55
22:56
108 км.
2 ч. 31 мин.
Марков
23:35
23:37
141 км.
3 ч. 11 мин.
Инта 1
01:25
01:42
234 км.
5 ч. 1 мин.
Косью
02:51
02:52
308 км.
6 ч. 27 мин.
Янью
03:26
03:28
338 км.
7 ч. 2 мин.
Сыня
03:50
03:51
358 км.
7 ч. 26 мин.
Печора
04:31
05:07
402 км.
8 ч. 7 мин.
Кожва 1
05:29
05:31
414 км.
9 ч. 5 мин.
Чикшино
06:04
06:06
449 км.
9 ч. 40 мин.
Каджером
06:41
06:42
484 км.
10 ч. 17 мин.
Талый
06:57
06:58
495 км.
10 ч. 33 мин.
Зеленоборск
07:25
07:26
518 км.
11 ч. 1 мин.
Ираель
07:39
07:41
528 км.
11 ч. 15 мин.
Малая Пера
08:09
08:10
558 км.
11 ч. 45 мин.
Сосногорск
09:22
09:45
637 км.
12 ч. 58 мин.
Ухта
10:03
10:13
646 км.
13 ч. 39 мин.
Ярега
10:36
10:37
661 км.
14 ч. 12 мин.
Юкарка
11:16
11:17
702 км.
14 ч. 52 мин.
Чиньяворык
11:33
11:34
712 км.
15 ч. 9 мин.
Иоссер
12:07
12:08
748 км.
15 ч. 43 мин.
Синдор
12:30
12:31
767 км.
16 ч. 6 мин.
Княжпогост
13:22
13:24
825 км.
16 ч. 58 мин.
Микунь
14:10
14:21
874 км.
17 ч. 46 мин.
Межег
15:01
15:03
919 км.
18 ч. 37 мин.
Урдома
15:58
16:00
978 км.
19 ч. 34 мин.
Виледь
16:55
16:56
1050 км.
20 ч. 31 мин.
Низовка
17:22
17:24
1073 км.
20 ч. 58 мин.
Сольвычегодск
17:45
17:46
1085 км.
21 ч. 21 мин.
Котлас Южный
18:10
19:13
1098 км.
21 ч. 46 мин.
Ядриха
20:18
20:20
1107 км.
23 ч. 54 мин.
Удима
20:57
20:58
1139 км.
1 д. 0 ч. 33 мин.
Ломоватка
21:22
21:23
1161 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Кизема
21:56
21:58
1197 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Лойга
22:14
22:15
1209 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Илеза
22:49
22:50
1247 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
Костылево
23:21
23:24
1283 км.
1 д. 2 ч. 57 мин.
Кокшеньга
23:46
23:47
1304 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Кулой
00:10
00:23
1323 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Вельск
00:48
00:52
1345 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Келарева Горка
01:26
01:27
1378 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Платформа 62км
01:38
01:39
1384 км.
1 д. 5 ч. 14 мин.
Можуга
02:06
02:07
1410 км.
1 д. 5 ч. 42 мин.
Коноша 1
02:52
03:25
1443 км.
1 д. 6 ч. 28 мин.
Ерцево
03:48
03:49
1464 км.
1 д. 7 ч. 24 мин.
Вожега
04:18
04:20
1500 км.
1 д. 7 ч. 54 мин.
Кадниковский
04:35
04:37
1517 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Харовская
05:06
05:08
1558 км.
1 д. 8 ч. 42 мин.
Сухона
05:53
05:54
1613 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Кипелово
07:14
07:15
1672 км.
1 д. 10 ч. 50 мин.
Чебсара
07:39
07:40
1690 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
Шексна
07:59
08:01
1707 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Череповец 1
08:45
09:14
1741 км.
1 д. 12 ч. 21 мин.
Суда
09:49
09:51
1762 км.
1 д. 13 ч. 25 мин.
Кадуй
10:16
10:18
1785 км.
1 д. 13 ч. 52 мин.
Сиуч
11:01
11:03
1827 км.
1 д. 14 ч. 37 мин.
Бабаево
11:38
12:25
1856 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Верхневольский
13:02
13:04
1888 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Заборье
13:17
13:19
1899 км.
1 д. 16 ч. 53 мин.
Подборовье
13:32
13:34
1909 км.
1 д. 17 ч. 8 мин.
Ефимовская
13:52
13:54
1929 км.
1 д. 17 ч. 28 мин.
Пикалево 1
14:27
14:29
1963 км.
1 д. 18 ч. 3 мин.
Тихвин
15:02
15:05
1996 км.
1 д. 18 ч. 38 мин.
Волховстрой 1
16:18
16:32
2070 км.
1 д. 19 ч. 54 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
18:40
2173 км.
1 д. 22 ч. 16 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Воркута → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Когда мы ехали на этом поезде, не было кондиционера! На улице стояла жуткая жара, от чего в вагоне было очень душно. Но кондиционер так и не включили. Проводница ходила куда-то, но по факту безрезультатно.
Добрый день. У нас попалась очень хорошая проводница. Все показала, рассказала, перед выходом заблаговременно разбудила. Даже вкусный кофе сделала, чтобы проснуться было проще. Очень доволен поездкой.
Это что вообще такое творится?! Впервые наткнулась на действительно невоспитанную проводницу. Она пыталась впарить нам лотерейный билет. После нашего отказа – нахамила. А когда пришло время выдавать белье – мялась и постоянно находила поводы не давать его!!! КУДА СМОТРИТ РУКОВОДСТВО?
Ехали в 4 вагоне, нам очень понравилось. Вагоны не новые, но довольно ухоженные и чистые. За время поездки 2 раза делали влажную уборку. Что очень приятно.
Проводники обычные, ничего сверх нормы. Ехала в вагоне, где находился буфет. Так вот повара плодили антисанитарию на каждом шагу. Голыми руками без перчаток все трогали, включая еду, а потом отдавали ее пассажирам. Я больше никогда не буду есть в поезде еду, заказанную в вагоне-ресторане.