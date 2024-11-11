Поезд 077Я Воркута — Санкт-Петербург

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

20:24

Воркута

1 д. 22 ч. 16 мин.

18:40

Санкт-Петербург

67

Маршрут следования поезда 077Я Воркута — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Воркута — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Воркута

20:24

0 км.

0 ч. 0 мин.

Чум

21:45

1 мин.

21:46

55 км.

1 ч. 21 мин.

Сейда

21:56

2 мин.

21:58

61 км.

1 ч. 32 мин.

Сивая Маска

22:55

1 мин.

22:56

108 км.

2 ч. 31 мин.

Марков

23:35

2 мин.

23:37

141 км.

3 ч. 11 мин.

Инта 1

01:25

17 мин.

01:42

234 км.

5 ч. 1 мин.

Косью

02:51

1 мин.

02:52

308 км.

6 ч. 27 мин.

Янью

03:26

2 мин.

03:28

338 км.

7 ч. 2 мин.

Сыня

03:50

1 мин.

03:51

358 км.

7 ч. 26 мин.

Печора

04:31

36 мин.

05:07

402 км.

8 ч. 7 мин.

Кожва 1

05:29

2 мин.

05:31

414 км.

9 ч. 5 мин.

Чикшино

06:04

2 мин.

06:06

449 км.

9 ч. 40 мин.

Каджером

06:41

1 мин.

06:42

484 км.

10 ч. 17 мин.

Талый

06:57

1 мин.

06:58

495 км.

10 ч. 33 мин.

Зеленоборск

07:25

1 мин.

07:26

518 км.

11 ч. 1 мин.

Ираель

07:39

2 мин.

07:41

528 км.

11 ч. 15 мин.

Малая Пера

08:09

1 мин.

08:10

558 км.

11 ч. 45 мин.

Сосногорск

09:22

23 мин.

09:45

637 км.

12 ч. 58 мин.

Ухта

10:03

10 мин.

10:13

646 км.

13 ч. 39 мин.

Ярега

10:36

1 мин.

10:37

661 км.

14 ч. 12 мин.

Юкарка

11:16

1 мин.

11:17

702 км.

14 ч. 52 мин.

Чиньяворык

11:33

1 мин.

11:34

712 км.

15 ч. 9 мин.

Иоссер

12:07

1 мин.

12:08

748 км.

15 ч. 43 мин.

Синдор

12:30

1 мин.

12:31

767 км.

16 ч. 6 мин.

Княжпогост

13:22

2 мин.

13:24

825 км.

16 ч. 58 мин.

Микунь

14:10

11 мин.

14:21

874 км.

17 ч. 46 мин.

Межег

15:01

2 мин.

15:03

919 км.

18 ч. 37 мин.

Урдома

15:58

2 мин.

16:00

978 км.

19 ч. 34 мин.

Виледь

16:55

1 мин.

16:56

1050 км.

20 ч. 31 мин.

Низовка

17:22

2 мин.

17:24

1073 км.

20 ч. 58 мин.

Сольвычегодск

17:45

1 мин.

17:46

1085 км.

21 ч. 21 мин.

Котлас Южный

18:10

63 мин.

19:13

1098 км.

21 ч. 46 мин.

Ядриха

20:18

2 мин.

20:20

1107 км.

23 ч. 54 мин.

Удима

20:57

1 мин.

20:58

1139 км.

1 д. 0 ч. 33 мин.

Ломоватка

21:22

1 мин.

21:23

1161 км.

1 д. 0 ч. 58 мин.

Кизема

21:56

2 мин.

21:58

1197 км.

1 д. 1 ч. 32 мин.

Лойга

22:14

1 мин.

22:15

1209 км.

1 д. 1 ч. 50 мин.

Илеза

22:49

1 мин.

22:50

1247 км.

1 д. 2 ч. 25 мин.

Костылево

23:21

3 мин.

23:24

1283 км.

1 д. 2 ч. 57 мин.

Кокшеньга

23:46

1 мин.

23:47

1304 км.

1 д. 3 ч. 22 мин.

Кулой

00:10

13 мин.

00:23

1323 км.

1 д. 3 ч. 46 мин.

Вельск

00:48

4 мин.

00:52

1345 км.

1 д. 4 ч. 24 мин.

Келарева Горка

01:26

1 мин.

01:27

1378 км.

1 д. 5 ч. 2 мин.

Платформа 62км

01:38

1 мин.

01:39

1384 км.

1 д. 5 ч. 14 мин.

Можуга

02:06

1 мин.

02:07

1410 км.

1 д. 5 ч. 42 мин.

Коноша 1

02:52

33 мин.

03:25

1443 км.

1 д. 6 ч. 28 мин.

Ерцево

03:48

1 мин.

03:49

1464 км.

1 д. 7 ч. 24 мин.

Вожега

04:18

2 мин.

04:20

1500 км.

1 д. 7 ч. 54 мин.

Кадниковский

04:35

2 мин.

04:37

1517 км.

1 д. 8 ч. 11 мин.

Харовская

05:06

2 мин.

05:08

1558 км.

1 д. 8 ч. 42 мин.

Сухона

05:53

1 мин.

05:54

1613 км.

1 д. 9 ч. 29 мин.

Кипелово

07:14

1 мин.

07:15

1672 км.

1 д. 10 ч. 50 мин.

Чебсара

07:39

1 мин.

07:40

1690 км.

1 д. 11 ч. 15 мин.

Шексна

07:59

2 мин.

08:01

1707 км.

1 д. 11 ч. 35 мин.

Череповец 1

08:45

29 мин.

09:14

1741 км.

1 д. 12 ч. 21 мин.

Суда

09:49

2 мин.

09:51

1762 км.

1 д. 13 ч. 25 мин.

Кадуй

10:16

2 мин.

10:18

1785 км.

1 д. 13 ч. 52 мин.

Сиуч

11:01

2 мин.

11:03

1827 км.

1 д. 14 ч. 37 мин.

Бабаево

11:38

47 мин.

12:25

1856 км.

1 д. 15 ч. 14 мин.

Верхневольский

13:02

2 мин.

13:04

1888 км.

1 д. 16 ч. 38 мин.

Заборье

13:17

2 мин.

13:19

1899 км.

1 д. 16 ч. 53 мин.

Подборовье

13:32

2 мин.

13:34

1909 км.

1 д. 17 ч. 8 мин.

Ефимовская

13:52

2 мин.

13:54

1929 км.

1 д. 17 ч. 28 мин.

Пикалево 1

14:27

2 мин.

14:29

1963 км.

1 д. 18 ч. 3 мин.

Тихвин

15:02

3 мин.

15:05

1996 км.

1 д. 18 ч. 38 мин.

Волховстрой 1

16:18

14 мин.

16:32

2070 км.

1 д. 19 ч. 54 мин.

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

18:40

2173 км.

1 д. 22 ч. 16 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Воркута → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Воркута и Санкт-Петербург

Информация о поезде 077Я

Планируете поездку по маршруту Воркута — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 077Я. Этот поезд отправляется со станции Воркута в 20:24 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 18:40. Вся дорога занимает 1 д. 22 ч. 16 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 21 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 4088 руб.
  • стоимость купейного места – 11919 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 077Я Воркута - Санкт-Петербург: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

67 станций

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

4088 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Алиса

    Добрый день. Когда мы ехали на этом поезде, не было кондиционера! На улице стояла жуткая жара, от чего в вагоне было очень душно. Но кондиционер так и не включили. Проводница ходила куда-то, но по факту безрезультатно.

    Ответить
  2. Михаил

    Добрый день. У нас попалась очень хорошая проводница. Все показала, рассказала, перед выходом заблаговременно разбудила. Даже вкусный кофе сделала, чтобы проснуться было проще. Очень доволен поездкой.

    Ответить
  3. Светлана Владимировна

    Это что вообще такое творится?! Впервые наткнулась на действительно невоспитанную проводницу. Она пыталась впарить нам лотерейный билет. После нашего отказа – нахамила. А когда пришло время выдавать белье – мялась и постоянно находила поводы не давать его!!! КУДА СМОТРИТ РУКОВОДСТВО?

    Ответить
  4. Оксана Федорчук

    Ехали в 4 вагоне, нам очень понравилось. Вагоны не новые, но довольно ухоженные и чистые. За время поездки 2 раза делали влажную уборку. Что очень приятно.

    Ответить
  5. ИРОЧКА

    Проводники обычные, ничего сверх нормы. Ехала в вагоне, где находился буфет. Так вот повара плодили антисанитарию на каждом шагу. Голыми руками без перчаток все трогали, включая еду, а потом отдавали ее пассажирам. Я больше никогда не буду есть в поезде еду, заказанную в вагоне-ресторане.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
