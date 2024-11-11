Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 021Н Салехард — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 021Н Салехард — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Салехард — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лабытнанги
14:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обская
14:40
14:42
10 км.
0 ч. 28 мин.
Харп Северное Сияние
15:17
15:33
30 км.
1 ч. 5 мин.
Собь
16:18
16:20
60 км.
2 ч. 6 мин.
Елецкая
17:51
18:09
115 км.
3 ч. 39 мин.
Никита
18:38
18:39
134 км.
4 ч. 26 мин.
Чум
19:22
19:23
159 км.
5 ч. 10 мин.
Сейда
19:33
19:35
165 км.
5 ч. 21 мин.
Сивая Маска
20:32
20:33
212 км.
6 ч. 20 мин.
Инта 1
22:50
23:09
337 км.
8 ч. 38 мин.
Печора
01:57
02:37
506 км.
11 ч. 45 мин.
Кожва 1
02:59
03:00
518 км.
12 ч. 47 мин.
Чикшино
03:33
03:34
553 км.
13 ч. 21 мин.
Каджером
04:09
04:11
588 км.
13 ч. 57 мин.
Ираель
04:57
04:59
632 км.
14 ч. 45 мин.
Сосногорск
06:36
06:57
741 км.
16 ч. 24 мин.
Ухта
07:15
07:22
750 км.
17 ч. 3 мин.
Княжпогост
10:04
10:10
928 км.
19 ч. 52 мин.
Низовка
14:29
14:33
1175 км.
1 д. 0 ч. 17 мин.
Сольвычегодск
14:53
14:55
1187 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Котлас Южный
15:20
16:09
1200 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Ядриха
17:12
17:13
1209 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Костылево
19:49
19:51
1385 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Кулой
20:31
20:37
1425 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Вельск
21:02
21:05
1447 км.
1 д. 6 ч. 50 мин.
Коноша 1
22:58
23:28
1546 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Вологда 1
01:56
02:28
1743 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Данилов
04:34
05:08
1857 км.
1 д. 14 ч. 22 мин.
Ярославль
Главный
06:09
06:39
1922 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Ростов
Ярославский
07:22
07:23
1976 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Александров 1
08:41
08:42
2074 км.
1 д. 18 ч. 29 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
10:14
2168 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Салехард → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Не скажу, что все плохо, но бывало и получше. Поезд на твердую 4+
Все было хорошо, но проводница была немного нервная. В остальном чистые вагоны, чистый туалет, приятное купе. Окна были чистые, когда ехали (до этого на одном поезде ехали – так там вообще была жуть – как будто ведро грязи на окно вывернули и забыли смыть). Ехать довольно долго и если бы поезд на некоторых остановках не стоял по 30-40 минут, то вообще было бы хорошо.
Добрый день. Поезд приехал вовремя, внутри купе чисто и не воняет. Доехали с относительным комфортом.
7 из 10, было вполне комфортно. Если бы проводница еще ходила почаще, то было бы еще лучше. Насколько я поняла она там одна работала на 4-5 вагонов. Ночью было немного прохладно, хотя одеяла выдали теплые.
Поезд как поезд, ставлю 5. Главное что доехал вовремя.
Добрый вечер. Проводница была очень приятная женщина, помогла нам, когда возникла необходимость. Когда было ночью прохладно она выдала нам дополнительнй плед, который мы положили около окна, чтобы мужу не так дуло. Если бы еще ехать было не так долго, то поезд был бы просто идеальным.