Маршрут следования и продажа билетов
20:38
2 д. 14 ч. 54 мин.
11:32
Маршрут следования поезда 255Я Сосногорск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сосногорск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сосногорск
20:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ухта
21:00
21:07
9 км.
0 ч. 22 мин.
Ярега
21:32
21:34
24 км.
0 ч. 54 мин.
Синдор
23:16
23:18
131 км.
2 ч. 38 мин.
Княжпогост
00:15
00:23
189 км.
3 ч. 37 мин.
Микунь
01:23
02:23
238 км.
4 ч. 45 мин.
Низовка
05:06
05:08
436 км.
8 ч. 28 мин.
Сольвычегодск
05:29
05:34
448 км.
8 ч. 51 мин.
Котлас Южный
06:00
07:15
461 км.
9 ч. 22 мин.
Ядриха
09:05
09:07
470 км.
12 ч. 27 мин.
Костылево
11:51
11:59
646 км.
15 ч. 13 мин.
Кулой
12:41
12:57
686 км.
16 ч. 3 мин.
Вельск
13:29
13:41
708 км.
16 ч. 51 мин.
Коноша 1
15:41
16:11
807 км.
19 ч. 3 мин.
Вожега
17:09
17:11
862 км.
20 ч. 31 мин.
Харовская
18:00
18:02
920 км.
21 ч. 22 мин.
Сухона
18:54
18:56
975 км.
22 ч. 16 мин.
Вологда 1
19:30
19:53
1005 км.
22 ч. 52 мин.
Грязовец
20:43
20:47
1045 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Данилов
22:28
23:04
1122 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Ярославль
Главный
00:13
00:43
1187 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Ростов
Ярославский
01:40
01:42
1241 км.
1 д. 5 ч. 2 мин.
Александров 1
03:10
03:12
1339 км.
1 д. 6 ч. 32 мин.
Рязань 2
08:26
08:53
1545 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Богоявленск
11:37
11:39
1703 км.
1 д. 14 ч. 59 мин.
Мичуринск
Воронежский
12:14
12:19
1743 км.
1 д. 15 ч. 36 мин.
Грязи
Воронежские
13:10
13:50
1799 км.
1 д. 16 ч. 32 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:33
16:38
1904 км.
1 д. 19 ч. 55 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:53
17:58
1979 км.
1 д. 21 ч. 15 мин.
Россошь
19:49
20:05
2067 км.
1 д. 23 ч. 11 мин.
Зайцевка
22:00
22:02
2132 км.
2 д. 1 ч. 22 мин.
Кутейниково
22:41
22:43
2169 км.
2 д. 2 ч. 3 мин.
Миллерово
23:32
23:34
2224 км.
2 д. 2 ч. 54 мин.
Каменская
00:27
00:29
2290 км.
2 д. 3 ч. 49 мин.
Лихая
00:52
01:09
2309 км.
2 д. 4 ч. 14 мин.
Сулин
01:58
02:00
2340 км.
2 д. 5 ч. 20 мин.
Шахтная
02:34
02:36
2358 км.
2 д. 5 ч. 56 мин.
Новочеркасск
03:19
03:21
2394 км.
2 д. 6 ч. 41 мин.
Ростов
Главный
04:11
04:29
2432 км.
2 д. 7 ч. 33 мин.
Староминская-Тимашевск
05:54
05:56
2523 км.
2 д. 9 ч. 16 мин.
Каневская
06:35
06:37
2570 км.
2 д. 9 ч. 57 мин.
Брюховецкая
07:05
07:07
2602 км.
2 д. 10 ч. 27 мин.
Тимашевская
07:32
07:34
2621 км.
2 д. 10 ч. 54 мин.
Полтавская
08:37
08:39
2685 км.
2 д. 11 ч. 59 мин.
Протока
08:57
08:59
2698 км.
2 д. 12 ч. 19 мин.
Анапа
11:32
2770 км.
2 д. 14 ч. 54 мин.
