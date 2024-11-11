Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 089Г Воркута — Нижний Новгород.
19:05
1 д. 14 ч. 20 мин.
09:25
41
Маршрут следования поезда 089Г Воркута — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сейда
20:44
20:46
61 км.
1 ч. 39 мин.
Сивая Маска
21:51
21:52
108 км.
2 ч. 46 мин.
Марков
22:26
22:29
141 км.
3 ч. 21 мин.
Инта 1
00:31
00:52
234 км.
5 ч. 26 мин.
Косью
02:07
02:08
308 км.
7 ч. 2 мин.
Янью
02:48
02:50
338 км.
7 ч. 43 мин.
Печора
03:56
04:24
402 км.
8 ч. 51 мин.
Кожва 1
04:43
04:45
414 км.
9 ч. 38 мин.
Чикшино
05:19
05:21
449 км.
10 ч. 14 мин.
Каджером
05:58
06:00
484 км.
10 ч. 53 мин.
Ираель
06:45
06:47
528 км.
11 ч. 40 мин.
Малая Пера
07:19
07:21
558 км.
12 ч. 14 мин.
Сосногорск
08:35
08:55
637 км.
13 ч. 30 мин.
Ухта
09:12
09:22
646 км.
14 ч. 7 мин.
Ярега
09:48
09:49
661 км.
14 ч. 43 мин.
Синдор
11:30
11:32
768 км.
16 ч. 25 мин.
Княжпогост
12:26
12:28
826 км.
17 ч. 21 мин.
Микунь
13:18
13:37
875 км.
18 ч. 13 мин.
Межег
14:16
14:18
920 км.
19 ч. 11 мин.
Урдома
15:14
15:16
979 км.
20 ч. 9 мин.
Низовка
16:34
16:36
1073 км.
21 ч. 29 мин.
Сольвычегодск
16:58
17:00
1085 км.
21 ч. 53 мин.
Котлас Южный
17:25
18:16
1098 км.
22 ч. 20 мин.
Савватия
18:47
18:48
1128 км.
23 ч. 42 мин.
Сусоловка
19:15
19:17
1152 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Луза
19:49
19:52
1175 км.
1 д. 0 ч. 44 мин.
Пинюг
20:53
20:55
1226 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Опарино
21:51
22:00
1278 км.
1 д. 2 ч. 46 мин.
Мураши
23:08
23:23
1341 км.
1 д. 4 ч. 3 мин.
Юрья
00:21
00:23
1384 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Киров
Пассажирский
01:40
03:16
1440 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Лянгасово
03:34
03:35
1453 км.
1 д. 8 ч. 29 мин.
Оричи
03:59
04:00
1479 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Марадыковский
04:27
04:28
1505 км.
1 д. 9 ч. 22 мин.
Котельнич 1
04:49
04:51
1522 км.
1 д. 9 ч. 44 мин.
Пижма
05:57
05:59
1610 км.
1 д. 10 ч. 52 мин.
Шахунья
06:26
06:28
1645 км.
1 д. 11 ч. 21 мин.
Урень
07:10
07:12
1699 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Семенов
08:31
08:33
1807 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:25
1868 км.
1 д. 14 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехала от конечной до конечной 25.05.2021. Хочу сказать, что общее вмечатление хорошее. Проводницы были вежливыми как и начальник поезда.
Добрый день. Спасибо большое проводнице Ольге, а также начальнику поезда и всем тем людям, которые делают наши поездки комфортными. Поезд ехал хорошо. Без дерганий и опозданий. Приехали в точку назначения точно в срок. Путешествие приятное и запоминающееся.
Отличный поезд. Советую
Ничего плохого сказать не могу, мне все очень понравилось. Считаю, что билеты на ЖД перевозки сильно завышены по стоимости. Если бы билеты были дешевле то и ездили бы мы почаще.
Было душно потому что не работали кондиционры. Только я так и н поняла – они не работали потому что сломались или потому что их не хотели включить?! Проводница что-то промямлила себе под нос и ушла, при этом прохладнее так и не стало.
Здрасьте. Собсна – все ок. Проводницы – ок. Поезд тоже норм. Чего еще надобно?