Маршрут следования поезда 585Я Воркута — Адлер
Маршрут следования поезда 585Я Воркута — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сейда
00:54
00:59
61 км.
1 ч. 44 мин.
Сивая Маска
02:04
02:06
108 км.
2 ч. 54 мин.
Инта 1
05:08
05:32
233 км.
5 ч. 58 мин.
Косью
06:47
06:49
307 км.
7 ч. 37 мин.
Сыня
07:55
07:57
357 км.
8 ч. 45 мин.
Печора
08:54
09:30
401 км.
9 ч. 44 мин.
Кожва 1
09:49
09:51
413 км.
10 ч. 39 мин.
Чикшино
10:26
10:28
448 км.
11 ч. 16 мин.
Каджером
11:06
11:08
483 км.
11 ч. 56 мин.
Ираель
11:54
11:59
527 км.
12 ч. 44 мин.
Сосногорск
13:46
14:11
636 км.
14 ч. 36 мин.
Ухта
14:29
14:39
645 км.
15 ч. 19 мин.
Ярега
15:05
15:07
660 км.
15 ч. 55 мин.
Синдор
16:47
16:49
767 км.
17 ч. 37 мин.
Княжпогост
17:41
17:44
825 км.
18 ч. 31 мин.
Микунь
18:49
19:24
874 км.
19 ч. 39 мин.
Межег
20:03
20:06
919 км.
20 ч. 53 мин.
Урдома
21:02
21:04
978 км.
21 ч. 52 мин.
Низовка
22:22
22:24
1072 км.
23 ч. 12 мин.
Сольвычегодск
22:45
22:47
1084 км.
23 ч. 35 мин.
Котлас Южный
23:18
00:15
1097 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Ядриха
01:17
01:19
1106 км.
1 д. 2 ч. 7 мин.
Костылево
03:59
04:02
1282 км.
1 д. 4 ч. 49 мин.
Кулой
04:39
04:53
1322 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Вельск
05:28
05:38
1344 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Коноша 1
07:35
08:23
1443 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Вожега
09:09
09:11
1498 км.
1 д. 9 ч. 59 мин.
Сухона
10:27
10:29
1611 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Вологда 1
10:55
11:35
1641 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Грязовец
12:18
12:20
1681 км.
1 д. 13 ч. 8 мин.
Данилов
13:45
14:19
1758 км.
1 д. 14 ч. 35 мин.
Ярославль
Главный
15:39
15:59
1823 км.
1 д. 16 ч. 29 мин.
Ростов
Ярославский
16:48
16:50
1877 км.
1 д. 17 ч. 38 мин.
Александров 1
18:56
18:58
1975 км.
1 д. 19 ч. 46 мин.
Рязань 2
00:07
00:30
2181 км.
2 д. 0 ч. 57 мин.
Мичуринск
Уральский
03:05
03:36
2380 км.
2 д. 3 ч. 55 мин.
Грязи
Воронежские
04:38
04:41
2438 км.
2 д. 5 ч. 28 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:45
06:49
2543 км.
2 д. 7 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:00
09:05
2618 км.
2 д. 9 ч. 50 мин.
Россошь
12:01
12:14
2706 км.
2 д. 12 ч. 51 мин.
Миллерово
15:10
15:12
2857 км.
2 д. 16 ч. 0 мин.
Каменская
16:28
16:30
2923 км.
2 д. 17 ч. 18 мин.
Лихая
16:54
17:09
2942 км.
2 д. 17 ч. 44 мин.
Зверево
17:35
17:37
2958 км.
2 д. 18 ч. 25 мин.
Сулин
17:57
17:59
2973 км.
2 д. 18 ч. 47 мин.
Шахтная
18:37
18:39
2991 км.
2 д. 19 ч. 27 мин.
Новочеркасск
20:10
20:12
3027 км.
2 д. 21 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
21:13
21:38
3065 км.
2 д. 22 ч. 3 мин.
Тихорецкая
00:17
00:20
3220 км.
3 д. 1 ч. 7 мин.
Кавказская
01:28
02:00
3278 км.
3 д. 2 ч. 18 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:00
03:02
3340 км.
3 д. 3 ч. 50 мин.
Курганная
03:34
03:36
3380 км.
3 д. 4 ч. 24 мин.
Белореченская
04:29
05:04
3437 км.
3 д. 5 ч. 19 мин.
Хадыженская
06:12
06:14
3485 км.
3 д. 7 ч. 2 мин.
Туапсе
08:01
08:09
3534 км.
3 д. 8 ч. 51 мин.
Лазаревская
09:56
10:03
3561 км.
3 д. 10 ч. 46 мин.
Лоо
10:55
11:00
3593 км.
3 д. 11 ч. 45 мин.
Сочи
11:25
11:35
3609 км.
3 д. 12 ч. 15 мин.
Хоста
11:53
11:55
3622 км.
3 д. 12 ч. 43 мин.
Адлер
12:06
3630 км.
3 д. 12 ч. 56 мин.
