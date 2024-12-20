Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 207Г Воркута — Нижний Новгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:24
1 д. 13 ч. 53 мин.
10:17
49
Маршрут следования поезда 207Г Воркута — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
20:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чум
21:45
21:46
55 км.
1 ч. 21 мин.
Сейда
21:56
21:58
61 км.
1 ч. 32 мин.
Сивая Маска
22:55
22:56
108 км.
2 ч. 31 мин.
Марков
23:35
23:37
141 км.
3 ч. 11 мин.
Инта 1
01:23
01:40
234 км.
4 ч. 59 мин.
Косью
02:49
02:50
308 км.
6 ч. 25 мин.
Янью
03:24
03:26
338 км.
7 ч. 0 мин.
Сыня
03:49
03:50
358 км.
7 ч. 25 мин.
Печора
04:32
05:08
402 км.
8 ч. 8 мин.
Кожва 1
05:30
05:32
414 км.
9 ч. 6 мин.
Чикшино
06:05
06:07
449 км.
9 ч. 41 мин.
Каджером
06:42
06:43
484 км.
10 ч. 18 мин.
Талый
06:58
06:59
495 км.
10 ч. 34 мин.
Зеленоборск
07:26
07:27
518 км.
11 ч. 2 мин.
Ираель
07:40
07:42
528 км.
11 ч. 16 мин.
Малая Пера
08:10
08:11
558 км.
11 ч. 46 мин.
Сосногорск
09:22
09:45
637 км.
12 ч. 58 мин.
Ухта
10:03
10:13
646 км.
13 ч. 39 мин.
Ярега
10:36
10:37
661 км.
14 ч. 12 мин.
Юкарка
11:16
11:17
702 км.
14 ч. 52 мин.
Чиньяворык
11:33
11:34
712 км.
15 ч. 9 мин.
Иоссер
12:07
12:08
748 км.
15 ч. 43 мин.
Синдор
12:30
12:31
767 км.
16 ч. 6 мин.
Княжпогост
13:22
13:24
825 км.
16 ч. 58 мин.
Микунь
14:10
14:33
874 км.
17 ч. 46 мин.
Межег
15:13
15:15
919 км.
18 ч. 49 мин.
Урдома
16:14
16:16
978 км.
19 ч. 50 мин.
Низовка
17:35
17:40
1072 км.
21 ч. 11 мин.
Сольвычегодск
18:06
18:08
1084 км.
21 ч. 42 мин.
Котлас Южный
18:35
19:41
1097 км.
22 ч. 11 мин.
Савватия
20:11
20:12
1127 км.
23 ч. 47 мин.
Сусоловка
20:35
20:37
1151 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Луза
21:06
21:10
1174 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Пинюг
22:17
22:19
1225 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Опарино
23:23
23:30
1277 км.
1 д. 2 ч. 59 мин.
Мураши
00:43
00:48
1340 км.
1 д. 4 ч. 19 мин.
Юрья
01:57
01:59
1383 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Киров
Пассажирский
03:10
04:33
1439 км.
1 д. 6 ч. 46 мин.
Лянгасово
04:50
04:51
1452 км.
1 д. 8 ч. 26 мин.
Оричи
05:15
05:16
1478 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Марадыковский
05:36
05:37
1504 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Котельнич 1
05:53
05:55
1521 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Буреполом
06:46
06:47
1591 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Пижма
06:58
06:59
1608 км.
1 д. 10 ч. 34 мин.
Шахунья
07:24
07:26
1643 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Урень
08:04
08:06
1697 км.
1 д. 11 ч. 40 мин.
Семенов
09:23
09:25
1805 км.
1 д. 12 ч. 59 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
10:17
1866 км.
1 д. 13 ч. 53 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Воркута → Нижний Новгород Распечатать расписание поезда