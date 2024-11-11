Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 034М Сыктывкар — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
08:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Микунь
10:26
10:36
86 км.
1 ч. 28 мин.
Межег
11:14
11:16
131 км.
2 ч. 16 мин.
Урдома
12:11
12:12
190 км.
3 ч. 13 мин.
Низовка
13:34
13:36
284 км.
4 ч. 36 мин.
Сольвычегодск
14:01
14:05
296 км.
5 ч. 3 мин.
Котлас-Узловой
14:34
15:04
308 км.
5 ч. 36 мин.
Ядриха
15:18
15:19
315 км.
6 ч. 20 мин.
Костылево
17:57
17:59
491 км.
8 ч. 59 мин.
Кулой
18:42
18:56
531 км.
9 ч. 44 мин.
Вага
19:18
19:19
545 км.
10 ч. 20 мин.
Вельск
19:27
19:30
552 км.
10 ч. 29 мин.
Усть-Шоноша
20:14
20:16
594 км.
11 ч. 16 мин.
Подюга
20:49
20:50
620 км.
11 ч. 51 мин.
Коноша 1
21:31
22:01
654 км.
12 ч. 33 мин.
Вологда 1
00:45
01:10
851 км.
15 ч. 47 мин.
Данилов
03:29
04:03
965 км.
18 ч. 31 мин.
Ярославль
Главный
05:14
05:24
1030 км.
20 ч. 16 мин.
Ростов
Ярославский
06:13
06:14
1084 км.
21 ч. 15 мин.
Александров 1
07:28
07:29
1182 км.
22 ч. 30 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:12
1276 км.
1 д. 0 ч. 14 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поездка очень понравилась, спасибо большое за приятное времяпровождение. Если бы еще можно было выбирать попутчиков, то вообще было бы все супер!
Проводники отработали на 5 с плюсом, поезду за счет его состояния поставила бы 4. Претензий в целом не имею, поездка прошла лучше, чем на многих других поездах, на которых я ездила до этого.
Было мало остановок, где можно было бы спокойно выйти на улицу и покурить. Понимаю, что это для многих совсем не проблема, но всё же. Мне было немного некомфортно.
СУ-ПЕР! Что еще сказать не знаю. Девушка, которая обслуживала наш 5 вагон, работала на совесть. Выполняла все наши просьбы без каких-либо задержек. Качество вагонов тоже на высоте. Единственное туалет был не идеально чистым, но это уже второстепенна вещь и если сильно не придираться, то все хорошо!!!! Пасиба!!!
Вайфай должен быть бесплатный и с нормальной скоростью. Из недочетов больше не нашел. Поездка прошла нормально.
Рекомендую данный поезд для поездок. Ездил на нем 2 раза – оба раза все прошло хорошо и состав не опоздал.