Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 398Я Санкт-Петербург — Сыктывкар.
10:00
1 д. 6 ч. 0 мин.
16:00
46
Маршрут следования поезда 398Я Санкт-Петербург — Сыктывкар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Сыктывкар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
10:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
11:49
11:54
103 км.
1 ч. 49 мин.
Тихвин
13:24
13:44
177 км.
3 ч. 24 мин.
Пикалево 1
14:24
14:26
210 км.
4 ч. 24 мин.
Ефимовская
15:02
15:04
244 км.
5 ч. 2 мин.
Подборовье
15:21
15:23
264 км.
5 ч. 21 мин.
Заборье
15:34
15:36
274 км.
5 ч. 34 мин.
Верхневольский
15:47
15:49
285 км.
5 ч. 47 мин.
Бабаево
16:17
16:51
317 км.
6 ч. 17 мин.
Сиуч
17:26
17:28
346 км.
7 ч. 26 мин.
Кадуй
18:00
18:02
388 км.
8 ч. 0 мин.
Суда
18:22
18:24
411 км.
8 ч. 22 мин.
Череповец 1
19:00
19:30
432 км.
9 ч. 0 мин.
Шексна
20:23
20:25
466 км.
10 ч. 23 мин.
Чебсара
20:53
20:54
483 км.
10 ч. 53 мин.
Кипелово
21:21
21:22
501 км.
11 ч. 21 мин.
Сухона
22:41
22:43
560 км.
12 ч. 41 мин.
Харовская
23:20
23:22
615 км.
13 ч. 20 мин.
Кадниковский
23:53
23:55
656 км.
13 ч. 53 мин.
Вожега
00:09
00:11
673 км.
14 ч. 9 мин.
Ерцево
00:42
00:43
709 км.
14 ч. 42 мин.
Коноша 1
01:02
01:33
730 км.
15 ч. 2 мин.
Вересово
01:54
01:55
739 км.
15 ч. 54 мин.
Подюга
02:19
02:21
763 км.
16 ч. 19 мин.
Юра
02:43
02:44
781 км.
16 ч. 43 мин.
Усть-Шоноша
02:57
02:58
790 км.
16 ч. 57 мин.
Вельск
03:41
03:49
832 км.
17 ч. 41 мин.
Кулой
04:13
04:26
854 км.
18 ч. 13 мин.
Кокшеньга
04:47
04:48
873 км.
18 ч. 47 мин.
Костылево
05:09
05:12
894 км.
19 ч. 9 мин.
Илеза
05:46
05:47
930 км.
19 ч. 46 мин.
Лойга
06:16
06:17
968 км.
20 ч. 16 мин.
Кизема
06:29
06:31
980 км.
20 ч. 29 мин.
Ломоватка
07:07
07:08
1016 км.
21 ч. 7 мин.
Удима
07:28
07:29
1038 км.
21 ч. 28 мин.
Ядриха
07:55
07:57
1070 км.
21 ч. 55 мин.
Котлас-Узловой
08:08
08:18
1077 км.
22 ч. 8 мин.
Котлас Южный
08:55
09:51
1082 км.
22 ч. 55 мин.
Сольвычегодск
10:16
10:18
1095 км.
1 д. 0 ч. 16 мин.
Низовка
10:35
10:40
1107 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Виледь
11:04
11:05
1130 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Урдома
11:57
11:59
1202 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Межег
12:52
12:54
1261 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Микунь
13:31
13:41
1306 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Эжва
15:03
15:05
1376 км.
1 д. 5 ч. 3 мин.
Сыктывкар
16:00
1392 км.
1 д. 6 ч. 0 мин.
