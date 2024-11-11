Маршрут следования и продажа билетов
10:00
2 д. 3 ч. 25 мин.
13:25
Маршрут следования поезда 378Я Санкт-Петербург — Салехард на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Салехард с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
10:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
11:49
11:54
103 км.
1 ч. 49 мин.
Тихвин
13:21
13:24
177 км.
3 ч. 21 мин.
Пикалево 1
14:13
14:15
210 км.
4 ч. 13 мин.
Ефимовская
15:00
15:02
244 км.
5 ч. 0 мин.
Подборовье
15:19
15:21
264 км.
5 ч. 19 мин.
Заборье
15:32
15:34
274 км.
5 ч. 32 мин.
Верхневольский
15:45
15:47
285 км.
5 ч. 45 мин.
Бабаево
16:17
16:51
317 км.
6 ч. 17 мин.
Сиуч
17:24
17:26
346 км.
7 ч. 24 мин.
Кадуй
17:59
18:01
388 км.
7 ч. 59 мин.
Суда
18:20
18:22
411 км.
8 ч. 20 мин.
Череповец 1
19:00
19:30
432 км.
9 ч. 0 мин.
Шексна
20:21
20:23
466 км.
10 ч. 21 мин.
Чебсара
20:51
20:52
483 км.
10 ч. 51 мин.
Кипелово
21:18
21:19
501 км.
11 ч. 18 мин.
Сухона
22:33
22:37
560 км.
12 ч. 33 мин.
Харовская
23:14
23:18
615 км.
13 ч. 14 мин.
Кадниковский
23:49
23:53
656 км.
13 ч. 49 мин.
Вожега
00:07
00:11
673 км.
14 ч. 7 мин.
Ерцево
00:42
00:43
709 км.
14 ч. 42 мин.
Коноша 1
01:02
01:33
730 км.
15 ч. 2 мин.
Вересово
01:54
01:55
739 км.
15 ч. 54 мин.
Подюга
02:19
02:21
763 км.
16 ч. 19 мин.
Юра
02:43
02:44
781 км.
16 ч. 43 мин.
Усть-Шоноша
02:57
02:58
790 км.
16 ч. 57 мин.
Вельск
03:41
03:49
832 км.
17 ч. 41 мин.
Кулой
04:13
04:26
854 км.
18 ч. 13 мин.
Кокшеньга
04:47
04:48
873 км.
18 ч. 47 мин.
Костылево
05:09
05:12
894 км.
19 ч. 9 мин.
Илеза
05:46
05:47
930 км.
19 ч. 46 мин.
Лойга
06:16
06:17
968 км.
20 ч. 16 мин.
Кизема
06:29
06:31
980 км.
20 ч. 29 мин.
Ломоватка
07:07
07:08
1016 км.
21 ч. 7 мин.
Удима
07:28
07:29
1038 км.
21 ч. 28 мин.
Ядриха
07:55
07:57
1070 км.
21 ч. 55 мин.
Котлас-Узловой
08:08
08:18
1077 км.
22 ч. 8 мин.
Котлас Южный
08:55
09:51
1082 км.
22 ч. 55 мин.
Сольвычегодск
10:16
10:18
1095 км.
1 д. 0 ч. 16 мин.
Низовка
10:35
10:40
1107 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Виледь
11:04
11:05
1130 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
Урдома
11:57
11:59
1202 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Межег
12:52
12:54
1261 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Микунь
13:31
13:51
1306 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Княжпогост
14:47
14:49
1355 км.
1 д. 4 ч. 47 мин.
Синдор
15:56
15:57
1413 км.
1 д. 5 ч. 56 мин.
Ярега
17:59
18:00
1520 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Ухта
18:19
18:29
1535 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Сосногорск
18:49
19:19
1544 км.
1 д. 8 ч. 49 мин.
Малая Пера
20:48
20:49
1623 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Ираель
21:18
21:19
1653 км.
1 д. 11 ч. 18 мин.
Зеленоборск
21:31
21:32
1663 км.
1 д. 11 ч. 31 мин.
Талый
21:55
21:56
1686 км.
1 д. 11 ч. 55 мин.
Каджером
22:11
22:12
1697 км.
1 д. 12 ч. 11 мин.
Чикшино
22:46
22:48
1732 км.
1 д. 12 ч. 46 мин.
Кожва 1
23:27
23:37
1767 км.
1 д. 13 ч. 27 мин.
Печора
00:01
00:25
1779 км.
1 д. 14 ч. 1 мин.
Сыня
01:19
01:20
1823 км.
1 д. 15 ч. 19 мин.
Янью
01:51
01:53
1843 км.
1 д. 15 ч. 51 мин.
Инта 1
04:12
04:36
1947 км.
1 д. 18 ч. 12 мин.
Марков
06:27
06:30
2040 км.
1 д. 20 ч. 27 мин.
Сивая Маска
07:11
07:12
2073 км.
1 д. 21 ч. 11 мин.
Сейда
08:18
08:20
2120 км.
1 д. 22 ч. 18 мин.
Никита
09:15
09:17
2150 км.
1 д. 23 ч. 15 мин.
Елецкая
09:47
10:07
2169 км.
1 д. 23 ч. 47 мин.
Лабытнанги
13:25
2273 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
