Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 309Э Воркута — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 309Э Воркута — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
12:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сейда
13:33
13:35
61 км.
1 ч. 28 мин.
Сивая Маска
14:40
14:45
108 км.
2 ч. 35 мин.
Марков
15:20
15:22
141 км.
3 ч. 15 мин.
Пост Абезь
15:32
15:33
147 км.
3 ч. 27 мин.
Инта 1
17:38
17:59
234 км.
5 ч. 33 мин.
Янью
19:48
19:50
338 км.
7 ч. 43 мин.
Печора
21:01
21:41
402 км.
8 ч. 56 мин.
Кожва 1
22:00
22:02
414 км.
9 ч. 55 мин.
Чикшино
22:36
22:38
449 км.
10 ч. 31 мин.
Каджером
23:15
23:17
484 км.
11 ч. 10 мин.
Ираель
00:03
00:05
528 км.
11 ч. 58 мин.
Малая Пера
00:36
00:38
558 км.
12 ч. 31 мин.
Сосногорск
02:03
02:25
637 км.
13 ч. 58 мин.
Ухта
02:42
02:52
646 км.
14 ч. 37 мин.
Ярега
03:18
03:20
661 км.
15 ч. 13 мин.
Синдор
05:01
05:03
768 км.
16 ч. 56 мин.
Княжпогост
05:58
06:00
826 км.
17 ч. 53 мин.
Микунь
06:50
07:25
875 км.
18 ч. 45 мин.
Межег
08:06
08:08
920 км.
20 ч. 1 мин.
Урдома
09:03
09:05
979 км.
20 ч. 58 мин.
Виледь
10:08
10:10
1051 км.
22 ч. 3 мин.
Низовка
10:36
10:39
1074 км.
22 ч. 31 мин.
Сольвычегодск
11:01
11:03
1086 км.
22 ч. 56 мин.
Котлас Южный
11:27
12:17
1099 км.
23 ч. 22 мин.
Сусоловка
13:17
13:19
1152 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Луза
13:47
13:49
1175 км.
1 д. 1 ч. 42 мин.
Пинюг
14:56
14:58
1226 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Опарино
16:02
16:12
1278 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Мураши
17:25
17:40
1341 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Юрья
18:47
18:49
1384 км.
1 д. 6 ч. 42 мин.
Киров
Пассажирский
20:40
21:39
1440 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Котельнич 1
23:08
23:10
1521 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Буреполом
00:05
00:06
1591 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Пижма
00:20
00:22
1608 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Шахунья
00:50
00:52
1643 км.
1 д. 12 ч. 45 мин.
Урень
01:34
01:36
1697 км.
1 д. 13 ч. 29 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:41
03:53
1866 км.
1 д. 15 ч. 36 мин.
Арзамас 1
05:46
06:12
1968 км.
1 д. 17 ч. 41 мин.
Шатки
06:50
06:52
1999 км.
1 д. 18 ч. 45 мин.
Лукоянов
07:26
07:28
2027 км.
1 д. 19 ч. 21 мин.
Оброчное
08:51
08:53
2095 км.
1 д. 20 ч. 46 мин.
Красный Узел
09:40
10:44
2123 км.
1 д. 21 ч. 35 мин.
Саранск
11:25
11:55
2149 км.
1 д. 23 ч. 20 мин.
Пенза 1
15:10
15:51
2259 км.
2 д. 3 ч. 5 мин.
Сердобск
17:40
17:42
2358 км.
2 д. 5 ч. 35 мин.
Ртищево 1
18:38
19:16
2393 км.
2 д. 6 ч. 33 мин.
Аркадак
20:16
20:18
2433 км.
2 д. 8 ч. 11 мин.
Балашов
Пассажирский
21:15
21:40
2483 км.
2 д. 9 ч. 10 мин.
Поворино
23:02
23:27
2555 км.
2 д. 10 ч. 57 мин.
Новохоперск
00:21
00:23
2604 км.
2 д. 12 ч. 16 мин.
Таловая
01:22
01:24
2662 км.
2 д. 13 ч. 17 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
03:08
03:23
2748 км.
2 д. 15 ч. 3 мин.
Россошь
05:00
05:30
2836 км.
2 д. 16 ч. 55 мин.
Кутейниково
07:33
07:35
2938 км.
2 д. 19 ч. 28 мин.
Миллерово
08:35
08:37
2993 км.
2 д. 20 ч. 30 мин.
Каменская
09:33
09:35
3059 км.
2 д. 21 ч. 28 мин.
Лихая
09:58
10:12
3078 км.
2 д. 21 ч. 53 мин.
Зверево
10:41
10:43
3094 км.
2 д. 22 ч. 36 мин.
Сулин
11:03
11:05
3109 км.
2 д. 22 ч. 58 мин.
Шахтная
11:34
11:36
3127 км.
2 д. 23 ч. 29 мин.
Новочеркасск
12:53
12:55
3163 км.
3 д. 0 ч. 48 мин.
Ростов
Главный
13:59
15:00
3201 км.
3 д. 1 ч. 54 мин.
Кущевка
16:06
16:08
3275 км.
3 д. 4 ч. 1 мин.
Сосыка-Ростовская
16:51
16:53
3325 км.
3 д. 4 ч. 46 мин.
Тихорецкая
17:28
17:31
3362 км.
3 д. 5 ч. 23 мин.
Кавказская
18:27
19:00
3420 км.
3 д. 6 ч. 22 мин.
Отрадо-Кубанская
19:34
19:36
3449 км.
3 д. 7 ч. 29 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:10
20:28
3482 км.
3 д. 8 ч. 5 мин.
Курганная
21:00
21:05
3522 км.
3 д. 8 ч. 55 мин.
Белореченская
22:07
22:42
3579 км.
3 д. 10 ч. 2 мин.
Хадыженская
23:53
00:01
3627 км.
3 д. 11 ч. 48 мин.
Туапсе
01:30
01:42
3676 км.
3 д. 13 ч. 25 мин.
Лазаревская
02:22
02:26
3703 км.
3 д. 14 ч. 17 мин.
Лоо
03:09
03:15
3735 км.
3 д. 15 ч. 4 мин.
Сочи
03:40
03:50
3751 км.
3 д. 15 ч. 35 мин.
Хоста
04:09
04:11
3764 км.
3 д. 16 ч. 4 мин.
Адлер
04:22
3772 км.
3 д. 16 ч. 17 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Воркута → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вообще какая то дичь а не поезд. Кругом пыль и грязь. За весь день, как я села ехать НИКТО ни разу не убирался. Проводнице плевать, что у тебя одеяло все в дырках. Как так можно!
Сначала перепутал номер купе – отправил в другое. Потом нужно было выпить воды, попросил купить – отказали. Сказали что уже ничего нет и чтобы я сходил на станции, когда будем стоять 40 минут и сам себе купил. Отношение никакое.
Проводница работала очень хорошо. Но было некомфортно по причине того, что сильно дуло из окна. Вагон старый. Было всего 2 розетки на весь вагон, что считаю недопустимым.
В вагоне по дороге сломались оба туалета и нам пришлось остаток пути (более суток!) Ходить в соседний вагон в туалет. Не очень приятное занятие туда сюда ходить между вагонами. Я ехал с 2 детьми.
На подъезде к Адлеру было очень жарко. В вагоне еле еле справлялся кондиционер. Не успевал охлаждать. Иногда даже казалось что он выключался на какое-то время вообще. Очень душно в купе.