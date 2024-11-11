Маршрут следования и продажа билетов
21:55
3 д. 9 ч. 20 мин.
07:15
77
Маршрут следования поезда 512С Новороссийск — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
21:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
22:25
22:30
14 км.
0 ч. 30 мин.
Крымская
23:05
23:15
42 км.
1 ч. 10 мин.
Протока
00:14
00:16
79 км.
2 ч. 19 мин.
Полтавская
00:35
00:37
92 км.
2 ч. 40 мин.
Тимашевская
01:38
01:52
156 км.
3 ч. 43 мин.
Брюховецкая
02:15
02:17
175 км.
4 ч. 20 мин.
Каневская
02:44
02:46
207 км.
4 ч. 49 мин.
Староминская-Тимашевск
03:55
03:57
254 км.
6 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
05:27
06:02
345 км.
7 ч. 32 мин.
Новочеркасск
06:59
07:01
383 км.
9 ч. 4 мин.
Шахтная
07:37
07:39
419 км.
9 ч. 42 мин.
Сулин
08:05
08:07
437 км.
10 ч. 10 мин.
Зверево
08:29
08:31
452 км.
10 ч. 34 мин.
Лихая
09:35
09:55
468 км.
11 ч. 40 мин.
Каменская
10:26
10:28
487 км.
12 ч. 31 мин.
Миллерово
11:33
11:35
553 км.
13 ч. 38 мин.
Кутейниково
12:26
12:28
608 км.
14 ч. 31 мин.
Россошь
14:33
14:48
710 км.
16 ч. 38 мин.
Евдаково
15:47
15:49
769 км.
17 ч. 52 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
16:26
16:45
799 км.
18 ч. 31 мин.
Таловая
18:21
18:23
885 км.
20 ч. 26 мин.
Новохоперск
19:31
19:33
943 км.
21 ч. 36 мин.
Поворино
20:45
21:00
992 км.
22 ч. 50 мин.
Балашов
Пассажирский
22:53
23:20
1064 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Пады
23:46
23:48
1086 км.
1 д. 1 ч. 51 мин.
Аркадак
00:21
00:23
1118 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Кистендей
00:46
00:48
1139 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Ртищево 1
01:20
01:46
1158 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Сердобск
02:33
02:48
1193 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Колышлей
03:23
03:25
1227 км.
1 д. 5 ч. 28 мин.
Пенза 1
04:30
05:19
1291 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Саранск
08:38
08:57
1401 км.
1 д. 10 ч. 43 мин.
Красный Узел
09:35
10:33
1427 км.
1 д. 11 ч. 40 мин.
Ужовка
11:40
11:42
1477 км.
1 д. 13 ч. 45 мин.
Лукоянов
12:41
12:43
1516 км.
1 д. 14 ч. 46 мин.
Шатки
13:10
13:12
1544 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Арзамас 1
13:49
14:15
1575 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:06
16:31
1677 км.
1 д. 18 ч. 11 мин.
Урень
18:37
18:39
1846 км.
1 д. 20 ч. 42 мин.
Шахунья
19:24
19:26
1900 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Пижма
19:59
20:01
1935 км.
1 д. 22 ч. 4 мин.
Буреполом
20:15
20:17
1952 км.
1 д. 22 ч. 20 мин.
Котельнич 1
21:27
21:29
2022 км.
1 д. 23 ч. 32 мин.
Киров
Пассажирский
22:41
23:34
2103 км.
2 д. 0 ч. 46 мин.
Юрья
00:48
00:50
2159 км.
2 д. 2 ч. 53 мин.
Мураши
02:07
02:12
2202 км.
2 д. 4 ч. 12 мин.
Опарино
03:24
03:38
2265 км.
2 д. 5 ч. 29 мин.
Пинюг
04:39
04:43
2317 км.
2 д. 6 ч. 44 мин.
Луза
05:41
05:43
2368 км.
2 д. 7 ч. 46 мин.
Сусоловка
06:16
06:18
2391 км.
2 д. 8 ч. 21 мин.
Котлас Южный
07:37
08:17
2444 км.
2 д. 9 ч. 42 мин.
Сольвычегодск
08:40
08:42
2457 км.
2 д. 10 ч. 45 мин.
Низовка
09:00
09:05
2469 км.
2 д. 11 ч. 5 мин.
Виледь
09:32
09:34
2492 км.
2 д. 11 ч. 37 мин.
Урдома
10:26
10:28
2564 км.
2 д. 12 ч. 31 мин.
Межег
11:24
11:26
2623 км.
2 д. 13 ч. 29 мин.
Микунь
12:02
12:45
2668 км.
2 д. 14 ч. 7 мин.
Княжпогост
13:50
13:52
2717 км.
2 д. 15 ч. 55 мин.
Синдор
14:44
14:46
2775 км.
2 д. 16 ч. 49 мин.
Ярега
16:19
16:21
2882 км.
2 д. 18 ч. 24 мин.
Ухта
16:39
16:49
2897 км.
2 д. 18 ч. 44 мин.
Сосногорск
17:08
17:34
2906 км.
2 д. 19 ч. 13 мин.
Малая Пера
19:01
19:03
2985 км.
2 д. 21 ч. 6 мин.
Ираель
19:30
19:31
3015 км.
2 д. 21 ч. 35 мин.
Зеленоборск
19:44
19:45
3025 км.
2 д. 21 ч. 49 мин.
Каджером
20:21
20:23
3059 км.
2 д. 22 ч. 26 мин.
Чикшино
20:55
20:57
3094 км.
2 д. 23 ч. 0 мин.
Кожва 1
21:32
21:34
3129 км.
2 д. 23 ч. 37 мин.
Печора
21:52
22:27
3141 км.
2 д. 23 ч. 57 мин.
Янью
23:37
23:39
3205 км.
3 д. 1 ч. 42 мин.
Инта 1
01:52
02:11
3309 км.
3 д. 3 ч. 57 мин.
Пост Абезь
03:46
03:47
3396 км.
3 д. 5 ч. 51 мин.
Марков
03:57
03:59
3402 км.
3 д. 6 ч. 2 мин.
Сивая Маска
04:39
04:41
3435 км.
3 д. 6 ч. 44 мин.
Сейда
05:43
05:44
3482 км.
3 д. 7 ч. 48 мин.
Воркута
07:15
3543 км.
3 д. 9 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Окна не открываются, кондиционера нет, хотя в билетах он указан. Поезд с отправлением 27.08.2019, вагон 2
Поезд понравился. Проводница молодец. Я ехала во 2 вагоне, проводницу звали Анна. Недостаток поезда только в том, что в вагонах не было вообще кондиционеров и поэтому было жарковато.
Всем привет. Ехал на этом поезде на отдых. Скажу так – более менее бюджетно ну и нужно понимать что кондиционеров в поезде нет. Поэтому частично приходится где-то жертвовать своим комфортом.
Начальник поезда похож на обычного отдыхающего. Ходит в трениках по вагонам. Состояние поезда оставляет желать лучшего. Туалеты обычные не био и очень грязные.
Вагоны дико старые. Все скрепит и дребежжит. Невозможно ехать на поезде вообще. По дороге несколько раз пожалел, что выбрал именно этот поезд. Проводница была адекватная женщина, ничего сказать плохого про нее не могу. Но в целом – мрак.
Разочаровалась с первых минут поездки. Духота невыносимая. Хоть ты до трусов раздевайся. Никакого кондиционера нет и в помине. Моя бабушка ездила на этом же поезде еще.