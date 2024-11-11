Поезд 512С Новороссийск — Воркута

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:55

Новороссийск

3 д. 9 ч. 20 мин.

07:15

Воркута

77

Маршрут следования поезда 512С Новороссийск — Воркута на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новороссийск — Воркута с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новороссийск

21:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

22:25

5 мин.

22:30

14 км.

0 ч. 30 мин.

Крымская

23:05

10 мин.

23:15

42 км.

1 ч. 10 мин.

Протока

00:14

2 мин.

00:16

79 км.

2 ч. 19 мин.

Полтавская

00:35

2 мин.

00:37

92 км.

2 ч. 40 мин.

Тимашевская

01:38

14 мин.

01:52

156 км.

3 ч. 43 мин.

Брюховецкая

02:15

2 мин.

02:17

175 км.

4 ч. 20 мин.

Каневская

02:44

2 мин.

02:46

207 км.

4 ч. 49 мин.

Староминская-Тимашевск

03:55

2 мин.

03:57

254 км.

6 ч. 0 мин.

Ростов
Главный

05:27

35 мин.

06:02

345 км.

7 ч. 32 мин.

Новочеркасск

06:59

2 мин.

07:01

383 км.

9 ч. 4 мин.

Шахтная

07:37

2 мин.

07:39

419 км.

9 ч. 42 мин.

Сулин

08:05

2 мин.

08:07

437 км.

10 ч. 10 мин.

Зверево

08:29

2 мин.

08:31

452 км.

10 ч. 34 мин.

Лихая

09:35

20 мин.

09:55

468 км.

11 ч. 40 мин.

Каменская

10:26

2 мин.

10:28

487 км.

12 ч. 31 мин.

Миллерово

11:33

2 мин.

11:35

553 км.

13 ч. 38 мин.

Кутейниково

12:26

2 мин.

12:28

608 км.

14 ч. 31 мин.

Россошь

14:33

15 мин.

14:48

710 км.

16 ч. 38 мин.

Евдаково

15:47

2 мин.

15:49

769 км.

17 ч. 52 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

16:26

19 мин.

16:45

799 км.

18 ч. 31 мин.

Таловая

18:21

2 мин.

18:23

885 км.

20 ч. 26 мин.

Новохоперск

19:31

2 мин.

19:33

943 км.

21 ч. 36 мин.

Поворино

20:45

15 мин.

21:00

992 км.

22 ч. 50 мин.

Балашов
Пассажирский

22:53

27 мин.

23:20

1064 км.

1 д. 0 ч. 58 мин.

Пады

23:46

2 мин.

23:48

1086 км.

1 д. 1 ч. 51 мин.

Аркадак

00:21

2 мин.

00:23

1118 км.

1 д. 2 ч. 26 мин.

Кистендей

00:46

2 мин.

00:48

1139 км.

1 д. 2 ч. 51 мин.

Ртищево 1

01:20

26 мин.

01:46

1158 км.

1 д. 3 ч. 25 мин.

Сердобск

02:33

15 мин.

02:48

1193 км.

1 д. 4 ч. 38 мин.

Колышлей

03:23

2 мин.

03:25

1227 км.

1 д. 5 ч. 28 мин.

Пенза 1

04:30

49 мин.

05:19

1291 км.

1 д. 6 ч. 35 мин.

Саранск

08:38

19 мин.

08:57

1401 км.

1 д. 10 ч. 43 мин.

Красный Узел

09:35

58 мин.

10:33

1427 км.

1 д. 11 ч. 40 мин.

Ужовка

11:40

2 мин.

11:42

1477 км.

1 д. 13 ч. 45 мин.

Лукоянов

12:41

2 мин.

12:43

1516 км.

1 д. 14 ч. 46 мин.

Шатки

13:10

2 мин.

13:12

1544 км.

1 д. 15 ч. 15 мин.

Арзамас 1

13:49

26 мин.

14:15

1575 км.

1 д. 15 ч. 54 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

16:06

25 мин.

16:31

1677 км.

1 д. 18 ч. 11 мин.

Урень

18:37

2 мин.

18:39

1846 км.

1 д. 20 ч. 42 мин.

Шахунья

19:24

2 мин.

19:26

1900 км.

1 д. 21 ч. 29 мин.

Пижма

19:59

2 мин.

20:01

1935 км.

1 д. 22 ч. 4 мин.

Буреполом

20:15

2 мин.

20:17

1952 км.

1 д. 22 ч. 20 мин.

Котельнич 1

21:27

2 мин.

21:29

2022 км.

1 д. 23 ч. 32 мин.

Киров
Пассажирский

22:41

53 мин.

23:34

2103 км.

2 д. 0 ч. 46 мин.

Юрья

00:48

2 мин.

00:50

2159 км.

2 д. 2 ч. 53 мин.

Мураши

02:07

5 мин.

02:12

2202 км.

2 д. 4 ч. 12 мин.

Опарино

03:24

14 мин.

03:38

2265 км.

2 д. 5 ч. 29 мин.

Пинюг

04:39

4 мин.

04:43

2317 км.

2 д. 6 ч. 44 мин.

Луза

05:41

2 мин.

05:43

2368 км.

2 д. 7 ч. 46 мин.

Сусоловка

06:16

2 мин.

06:18

2391 км.

2 д. 8 ч. 21 мин.

Котлас Южный

07:37

40 мин.

08:17

2444 км.

2 д. 9 ч. 42 мин.

Сольвычегодск

08:40

2 мин.

08:42

2457 км.

2 д. 10 ч. 45 мин.

Низовка

09:00

5 мин.

09:05

2469 км.

2 д. 11 ч. 5 мин.

Виледь

09:32

2 мин.

09:34

2492 км.

2 д. 11 ч. 37 мин.

Урдома

10:26

2 мин.

10:28

2564 км.

2 д. 12 ч. 31 мин.

Межег

11:24

2 мин.

11:26

2623 км.

2 д. 13 ч. 29 мин.

Микунь

12:02

43 мин.

12:45

2668 км.

2 д. 14 ч. 7 мин.

Княжпогост

13:50

2 мин.

13:52

2717 км.

2 д. 15 ч. 55 мин.

Синдор

14:44

2 мин.

14:46

2775 км.

2 д. 16 ч. 49 мин.

Ярега

16:19

2 мин.

16:21

2882 км.

2 д. 18 ч. 24 мин.

Ухта

16:39

10 мин.

16:49

2897 км.

2 д. 18 ч. 44 мин.

Сосногорск

17:08

26 мин.

17:34

2906 км.

2 д. 19 ч. 13 мин.

Малая Пера

19:01

2 мин.

19:03

2985 км.

2 д. 21 ч. 6 мин.

Ираель

19:30

1 мин.

19:31

3015 км.

2 д. 21 ч. 35 мин.

Зеленоборск

19:44

1 мин.

19:45

3025 км.

2 д. 21 ч. 49 мин.

Каджером

20:21

2 мин.

20:23

3059 км.

2 д. 22 ч. 26 мин.

Чикшино

20:55

2 мин.

20:57

3094 км.

2 д. 23 ч. 0 мин.

Кожва 1

21:32

2 мин.

21:34

3129 км.

2 д. 23 ч. 37 мин.

Печора

21:52

35 мин.

22:27

3141 км.

2 д. 23 ч. 57 мин.

Янью

23:37

2 мин.

23:39

3205 км.

3 д. 1 ч. 42 мин.

Инта 1

01:52

19 мин.

02:11

3309 км.

3 д. 3 ч. 57 мин.

Пост Абезь

03:46

1 мин.

03:47

3396 км.

3 д. 5 ч. 51 мин.

Марков

03:57

2 мин.

03:59

3402 км.

3 д. 6 ч. 2 мин.

Сивая Маска

04:39

2 мин.

04:41

3435 км.

3 д. 6 ч. 44 мин.

Сейда

05:43

1 мин.

05:44

3482 км.

3 д. 7 ч. 48 мин.

Воркута

07:15

3543 км.

3 д. 9 ч. 20 мин.

Погода на станциях Новороссийск и Воркута

Информация о поезде 512С

Планируете поездку по маршруту Новороссийск — Воркута? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 512С. Этот поезд отправляется со станции Новороссийск в 21:55 и прибывает на конечную станцию Воркута в 07:15. Вся дорога занимает 3 д. 9 ч. 20 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 4 мин.

  • стоимость плацкартного места – 3617 руб.
  • стоимость купейного места – 7558 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 512С Новороссийск - Воркута: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

77 станций

58 мин. – станция Красный Узел

купе, плацкарт

3617 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Сергей

    Окна не открываются, кондиционера нет, хотя в билетах он указан. Поезд с отправлением 27.08.2019, вагон 2

  2. Елена Михайловна

    Поезд понравился. Проводница молодец. Я ехала во 2 вагоне, проводницу звали Анна. Недостаток поезда только в том, что в вагонах не было вообще кондиционеров и поэтому было жарковато.

  3. Егор Игнатьевич

    Всем привет. Ехал на этом поезде на отдых. Скажу так – более менее бюджетно ну и нужно понимать что кондиционеров в поезде нет. Поэтому частично приходится где-то жертвовать своим комфортом.

  4. Александра

    Начальник поезда похож на обычного отдыхающего. Ходит в трениках по вагонам. Состояние поезда оставляет желать лучшего. Туалеты обычные не био и очень грязные.

  5. Айнар

    Вагоны дико старые. Все скрепит и дребежжит. Невозможно ехать на поезде вообще. По дороге несколько раз пожалел, что выбрал именно этот поезд. Проводница была адекватная женщина, ничего сказать плохого про нее не могу. Но в целом – мрак.

  6. Елена Романченко

    Разочаровалась с первых минут поездки. Духота невыносимая. Хоть ты до трусов раздевайся. Никакого кондиционера нет и в помине. Моя бабушка ездила на этом же поезде еще.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
