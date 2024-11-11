Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 575Э Анапа — Сыктывкар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Сыктывкар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
01:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Варениковская
03:31
03:33
32 км.
1 ч. 56 мин.
Тимашевская
07:27
07:41
146 км.
5 ч. 52 мин.
Ростов
Главный
10:36
11:58
331 км.
9 ч. 1 мин.
Новочеркасск
13:14
13:16
369 км.
11 ч. 39 мин.
Лихая
15:29
15:54
452 км.
13 ч. 54 мин.
Каменская
16:22
16:24
471 км.
14 ч. 47 мин.
Миллерово
17:36
17:38
537 км.
16 ч. 1 мин.
Россошь
20:50
21:25
688 км.
19 ч. 15 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:08
23:18
776 км.
21 ч. 33 мин.
Воронеж 1
01:32
02:12
856 км.
23 ч. 57 мин.
Грязи
Воронежские
04:02
04:06
959 км.
1 д. 2 ч. 27 мин.
Мичуринск
Воронежский
04:59
05:11
1015 км.
1 д. 3 ч. 24 мин.
Рязань 2
08:50
10:10
1213 км.
1 д. 7 ч. 15 мин.
Ростов
Ярославский
17:29
17:31
1499 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Ярославль
Главный
18:13
19:14
1553 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Данилов
20:22
21:20
1618 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Вологда 1
23:58
00:48
1732 км.
1 д. 22 ч. 23 мин.
Харовская
02:25
02:28
1816 км.
2 д. 0 ч. 50 мин.
Вожега
03:25
03:27
1874 км.
2 д. 1 ч. 50 мин.
Коноша 1
04:22
04:52
1929 км.
2 д. 2 ч. 47 мин.
Вельск
06:53
06:58
2028 км.
2 д. 5 ч. 18 мин.
Кулой
07:30
07:44
2050 км.
2 д. 5 ч. 55 мин.
Костылево
08:27
08:32
2090 км.
2 д. 6 ч. 52 мин.
Ядриха
10:50
10:52
2266 км.
2 д. 9 ч. 15 мин.
Котлас Южный
11:50
12:34
2275 км.
2 д. 10 ч. 15 мин.
Сольвычегодск
12:59
13:01
2288 км.
2 д. 11 ч. 24 мин.
Низовка
13:18
13:20
2300 км.
2 д. 11 ч. 43 мин.
Урдома
14:49
14:51
2394 км.
2 д. 13 ч. 14 мин.
Межег
15:40
15:42
2453 км.
2 д. 14 ч. 5 мин.
Микунь
16:17
16:37
2498 км.
2 д. 14 ч. 42 мин.
Эжва
18:41
18:44
2568 км.
2 д. 17 ч. 6 мин.
Сыктывкар
19:02
2584 км.
2 д. 17 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мы вышли к другому вагону, так проводницы нас не посадили, мол " времени достаточно, по перрону успеете дойти". И где, спрашивается, " посадка в любой вагон при наличии билета?" В нужном вагоне проводницы-стажеры. За всю поездку ни разу не убирались, в туалете ни бумаги, ни полотенец, одна раковина вообще забилась. В поезде разрешен провоз животных. Оговаривается при продаже билетов, без претензий. Только можно как-то обозначать места с этими самыми животными. Я не против их провоза, тем не менее, в одном купе ехать не хочу.
В нашем, 13 вагоне, была проводник ГАДЖИРАГИМОВА АНЖЕЛА. Хозяйка и прекрасный человек. Специалист своего дела. Чистый вагон, всегда была вежлива и корректна с пассажирами. и просто приятная леди. Постоянно можно было взять кипяток, в туалетах идеальная чистота! Столы и жалюзи - ни пылинки! Всегда можно купить товары первой необходимости- печенье, шоколад, чай, кофе, вода и др. Казалось, она порхает по вагону, а ведь она 6 суток на ногах, в пути! Приятный тон голоса.
Вагон 13, кондиционер проводница выключала, в вагоне было очень жарко. На просьбы включить кондиционер, отвечала, что будет его включать с периодичностью, но периодичность эта была не долгая. Включался кондиционер буквально на 5 минут. В туалете закончились подстилки в 12 часов дня, все это появилось после 20:00.
Приехала заблаговременно, так хотела пораньше зайти в вагон, чтобы не мерзнуть, аккуратно расположиться и все такое. Какой там. В вагон впустили за 20 минут до отправления. Пришлось выбирать. либо сидеть на вокзале. где масса каких-то страшных людей, либо стоять на морозе, я выбрала второе.
В поезде воняло какой-то химией, видать только помыли вагон, а из-за закрытых окон не успело выветриться. Таможня проверяла буквально все что можно было. противно прямо как-то. Обратно я летела самолетом и сказала всем, что больше услугами Российской железной дороги не воспользуюсь никогда.