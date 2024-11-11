Поезд 117Я Салехард — Санкт-Петербург (Поморье)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:48

Салехард

2 д. 1 ч. 52 мин.

18:40

Санкт-Петербург

74

Маршрут следования поезда 117Я Салехард — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Салехард — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Лабытнанги

16:48

0 км.

0 ч. 0 мин.

Обская

17:16

1 мин.

17:17

10 км.

0 ч. 28 мин.

Харп Северное Сияние

17:52

1 мин.

17:53

30 км.

1 ч. 4 мин.

Собь

18:38

1 мин.

18:39

60 км.

1 ч. 50 мин.

Полярный Урал

19:08

1 мин.

19:09

77 км.

2 ч. 20 мин.

Хорота

19:37

1 мин.

19:38

97 км.

2 ч. 49 мин.

Елецкая

20:10

18 мин.

20:28

115 км.

3 ч. 22 мин.

Никита

20:58

1 мин.

20:59

134 км.

4 ч. 10 мин.

Чум

21:43

3 мин.

21:46

159 км.

4 ч. 55 мин.

Сейда

21:56

2 мин.

21:58

165 км.

5 ч. 8 мин.

Сивая Маска

22:55

1 мин.

22:56

212 км.

6 ч. 7 мин.

Марков

23:35

2 мин.

23:37

245 км.

6 ч. 47 мин.

Инта 1

01:25

17 мин.

01:42

338 км.

8 ч. 37 мин.

Косью

02:51

1 мин.

02:52

412 км.

10 ч. 3 мин.

Янью

03:26

2 мин.

03:28

442 км.

10 ч. 38 мин.

Сыня

03:50

1 мин.

03:51

462 км.

11 ч. 2 мин.

Печора

04:31

36 мин.

05:07

506 км.

11 ч. 43 мин.

Кожва 1

05:29

2 мин.

05:31

518 км.

12 ч. 41 мин.

Чикшино

06:04

2 мин.

06:06

553 км.

13 ч. 16 мин.

Каджером

06:41

1 мин.

06:42

588 км.

13 ч. 53 мин.

Талый

06:57

1 мин.

06:58

599 км.

14 ч. 9 мин.

Зеленоборск

07:25

1 мин.

07:26

622 км.

14 ч. 37 мин.

Ираель

07:39

2 мин.

07:41

632 км.

14 ч. 51 мин.

Малая Пера

08:09

1 мин.

08:10

662 км.

15 ч. 21 мин.

Сосногорск

09:22

23 мин.

09:45

741 км.

16 ч. 34 мин.

Ухта

10:03

10 мин.

10:13

750 км.

17 ч. 15 мин.

Ярега

10:36

1 мин.

10:37

765 км.

17 ч. 48 мин.

Юкарка

11:16

1 мин.

11:17

806 км.

18 ч. 28 мин.

Чиньяворык

11:33

1 мин.

11:34

816 км.

18 ч. 45 мин.

Иоссер

12:07

1 мин.

12:08

852 км.

19 ч. 19 мин.

Синдор

12:30

1 мин.

12:31

871 км.

19 ч. 42 мин.

Княжпогост

13:22

2 мин.

13:24

929 км.

20 ч. 34 мин.

Микунь

14:10

11 мин.

14:21

978 км.

21 ч. 22 мин.

Межег

15:01

2 мин.

15:03

1023 км.

22 ч. 13 мин.

Урдома

15:58

2 мин.

16:00

1082 км.

23 ч. 10 мин.

Виледь

16:55

1 мин.

16:56

1154 км.

1 д. 0 ч. 7 мин.

Низовка

17:22

2 мин.

17:24

1177 км.

1 д. 0 ч. 34 мин.

Сольвычегодск

17:45

1 мин.

17:46

1189 км.

1 д. 0 ч. 57 мин.

Котлас Южный

18:10

63 мин.

19:13

1202 км.

1 д. 1 ч. 22 мин.

Ядриха

20:18

2 мин.

20:20

1211 км.

1 д. 3 ч. 30 мин.

Удима

20:57

1 мин.

20:58

1243 км.

1 д. 4 ч. 9 мин.

Ломоватка

21:22

1 мин.

21:23

1265 км.

1 д. 4 ч. 34 мин.

Кизема

21:56

2 мин.

21:58

1301 км.

1 д. 5 ч. 8 мин.

Лойга

22:14

1 мин.

22:15

1313 км.

1 д. 5 ч. 26 мин.

Илеза

22:49

1 мин.

22:50

1351 км.

1 д. 6 ч. 1 мин.

Костылево

23:21

3 мин.

23:24

1387 км.

1 д. 6 ч. 33 мин.

Кокшеньга

23:46

1 мин.

23:47

1408 км.

1 д. 6 ч. 58 мин.

Кулой

00:10

13 мин.

00:23

1427 км.

1 д. 7 ч. 22 мин.

Вельск

00:48

4 мин.

00:52

1449 км.

1 д. 8 ч. 0 мин.

Келарева Горка

01:26

1 мин.

01:27

1482 км.

1 д. 8 ч. 38 мин.

Платформа 62км

01:38

1 мин.

01:39

1488 км.

1 д. 8 ч. 50 мин.

Можуга

02:06

1 мин.

02:07

1514 км.

1 д. 9 ч. 18 мин.

Коноша 1

02:52

33 мин.

03:25

1547 км.

1 д. 10 ч. 4 мин.

Ерцево

03:48

1 мин.

03:49

1568 км.

1 д. 11 ч. 0 мин.

Вожега

04:18

2 мин.

04:20

1604 км.

1 д. 11 ч. 30 мин.

Кадниковский

04:35

2 мин.

04:37

1621 км.

1 д. 11 ч. 47 мин.

Харовская

05:06

2 мин.

05:08

1662 км.

1 д. 12 ч. 18 мин.

Сухона

05:53

1 мин.

05:54

1717 км.

1 д. 13 ч. 5 мин.

Кипелово

07:14

1 мин.

07:15

1776 км.

1 д. 14 ч. 26 мин.

Чебсара

07:39

1 мин.

07:40

1794 км.

1 д. 14 ч. 51 мин.

Шексна

07:59

2 мин.

08:01

1811 км.

1 д. 15 ч. 11 мин.

Череповец 1

08:45

29 мин.

09:14

1845 км.

1 д. 15 ч. 57 мин.

Суда

09:49

2 мин.

09:51

1866 км.

1 д. 17 ч. 1 мин.

Кадуй

10:16

2 мин.

10:18

1889 км.

1 д. 17 ч. 28 мин.

Сиуч

11:01

2 мин.

11:03

1931 км.

1 д. 18 ч. 13 мин.

Бабаево

11:38

47 мин.

12:25

1960 км.

1 д. 18 ч. 50 мин.

Верхневольский

13:02

2 мин.

13:04

1992 км.

1 д. 20 ч. 14 мин.

Заборье

13:17

2 мин.

13:19

2003 км.

1 д. 20 ч. 29 мин.

Подборовье

13:32

2 мин.

13:34

2013 км.

1 д. 20 ч. 44 мин.

Ефимовская

13:52

2 мин.

13:54

2033 км.

1 д. 21 ч. 4 мин.

Пикалево 1

14:27

2 мин.

14:29

2067 км.

1 д. 21 ч. 39 мин.

Тихвин

15:02

3 мин.

15:05

2100 км.

1 д. 22 ч. 14 мин.

Волховстрой 1

16:18

14 мин.

16:32

2174 км.

1 д. 23 ч. 30 мин.

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

18:40

2277 км.

2 д. 1 ч. 52 мин.

Информация о поезде 117Я

Планируете поездку по маршруту Салехард — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 117Я. Этот поезд отправляется со станции Лабытнанги в 16:48 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 18:40. Вся дорога занимает 2 д. 1 ч. 52 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 47 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 4088 руб.
  • стоимость купейного места – 11919 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 117Я Салехард - Санкт-Петербург: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

74 станции

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

4088 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Галина Николаевна

    Как всегда кондиционеры работают по идиотски. То дуют так, будто за бортом +35, то вообще не охлаждают и в купе становится просто НЕЧЕМ дышать. Безобразие да и только. Что самое нелепое – когда кондиционер отключается ты начинаешь потеть, а потом он резко вклчюается и дует на тебя ледяным поздухом. Как я не заработала воспаление легких – вообще не понятно.

  2. Славик

    Поездка прошла хорошо. Но было видно что проводники давно не отдыхали. Только отправились – они уже были в состоянии, как будто 2 суток не спали. Поэтому внимания было к пассажирам не много.

  3. Вероника

    Очень хорошие работники поезда. Сразу видно что професионалы своего дела. Я очень довольна поездкой. Спасибо

  4. Володя

    Как только сели в вагон я заметил, что на полках валяются крошки, а в углах бумажки. Было явно видно что после предыдущей поездки если и убирались, то очень плохо.

  5. Данила

    Туалет грязный и вонючий. Мылся в последний раз давно – это сразу видно. В поезде было жарко.

  6. Валя

    Благодарю за замечательное путешествие – благ вам всем!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн