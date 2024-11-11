Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 117Я Салехард — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:48
2 д. 1 ч. 52 мин.
18:40
74
Маршрут следования поезда 117Я Салехард — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Салехард — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лабытнанги
16:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обская
17:16
17:17
10 км.
0 ч. 28 мин.
Харп Северное Сияние
17:52
17:53
30 км.
1 ч. 4 мин.
Собь
18:38
18:39
60 км.
1 ч. 50 мин.
Полярный Урал
19:08
19:09
77 км.
2 ч. 20 мин.
Хорота
19:37
19:38
97 км.
2 ч. 49 мин.
Елецкая
20:10
20:28
115 км.
3 ч. 22 мин.
Никита
20:58
20:59
134 км.
4 ч. 10 мин.
Чум
21:43
21:46
159 км.
4 ч. 55 мин.
Сейда
21:56
21:58
165 км.
5 ч. 8 мин.
Сивая Маска
22:55
22:56
212 км.
6 ч. 7 мин.
Марков
23:35
23:37
245 км.
6 ч. 47 мин.
Инта 1
01:25
01:42
338 км.
8 ч. 37 мин.
Косью
02:51
02:52
412 км.
10 ч. 3 мин.
Янью
03:26
03:28
442 км.
10 ч. 38 мин.
Сыня
03:50
03:51
462 км.
11 ч. 2 мин.
Печора
04:31
05:07
506 км.
11 ч. 43 мин.
Кожва 1
05:29
05:31
518 км.
12 ч. 41 мин.
Чикшино
06:04
06:06
553 км.
13 ч. 16 мин.
Каджером
06:41
06:42
588 км.
13 ч. 53 мин.
Талый
06:57
06:58
599 км.
14 ч. 9 мин.
Зеленоборск
07:25
07:26
622 км.
14 ч. 37 мин.
Ираель
07:39
07:41
632 км.
14 ч. 51 мин.
Малая Пера
08:09
08:10
662 км.
15 ч. 21 мин.
Сосногорск
09:22
09:45
741 км.
16 ч. 34 мин.
Ухта
10:03
10:13
750 км.
17 ч. 15 мин.
Ярега
10:36
10:37
765 км.
17 ч. 48 мин.
Юкарка
11:16
11:17
806 км.
18 ч. 28 мин.
Чиньяворык
11:33
11:34
816 км.
18 ч. 45 мин.
Иоссер
12:07
12:08
852 км.
19 ч. 19 мин.
Синдор
12:30
12:31
871 км.
19 ч. 42 мин.
Княжпогост
13:22
13:24
929 км.
20 ч. 34 мин.
Микунь
14:10
14:21
978 км.
21 ч. 22 мин.
Межег
15:01
15:03
1023 км.
22 ч. 13 мин.
Урдома
15:58
16:00
1082 км.
23 ч. 10 мин.
Виледь
16:55
16:56
1154 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Низовка
17:22
17:24
1177 км.
1 д. 0 ч. 34 мин.
Сольвычегодск
17:45
17:46
1189 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Котлас Южный
18:10
19:13
1202 км.
1 д. 1 ч. 22 мин.
Ядриха
20:18
20:20
1211 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Удима
20:57
20:58
1243 км.
1 д. 4 ч. 9 мин.
Ломоватка
21:22
21:23
1265 км.
1 д. 4 ч. 34 мин.
Кизема
21:56
21:58
1301 км.
1 д. 5 ч. 8 мин.
Лойга
22:14
22:15
1313 км.
1 д. 5 ч. 26 мин.
Илеза
22:49
22:50
1351 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Костылево
23:21
23:24
1387 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Кокшеньга
23:46
23:47
1408 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Кулой
00:10
00:23
1427 км.
1 д. 7 ч. 22 мин.
Вельск
00:48
00:52
1449 км.
1 д. 8 ч. 0 мин.
Келарева Горка
01:26
01:27
1482 км.
1 д. 8 ч. 38 мин.
Платформа 62км
01:38
01:39
1488 км.
1 д. 8 ч. 50 мин.
Можуга
02:06
02:07
1514 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Коноша 1
02:52
03:25
1547 км.
1 д. 10 ч. 4 мин.
Ерцево
03:48
03:49
1568 км.
1 д. 11 ч. 0 мин.
Вожега
04:18
04:20
1604 км.
1 д. 11 ч. 30 мин.
Кадниковский
04:35
04:37
1621 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Харовская
05:06
05:08
1662 км.
1 д. 12 ч. 18 мин.
Сухона
05:53
05:54
1717 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Кипелово
07:14
07:15
1776 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Чебсара
07:39
07:40
1794 км.
1 д. 14 ч. 51 мин.
Шексна
07:59
08:01
1811 км.
1 д. 15 ч. 11 мин.
Череповец 1
08:45
09:14
1845 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Суда
09:49
09:51
1866 км.
1 д. 17 ч. 1 мин.
Кадуй
10:16
10:18
1889 км.
1 д. 17 ч. 28 мин.
Сиуч
11:01
11:03
1931 км.
1 д. 18 ч. 13 мин.
Бабаево
11:38
12:25
1960 км.
1 д. 18 ч. 50 мин.
Верхневольский
13:02
13:04
1992 км.
1 д. 20 ч. 14 мин.
Заборье
13:17
13:19
2003 км.
1 д. 20 ч. 29 мин.
Подборовье
13:32
13:34
2013 км.
1 д. 20 ч. 44 мин.
Ефимовская
13:52
13:54
2033 км.
1 д. 21 ч. 4 мин.
Пикалево 1
14:27
14:29
2067 км.
1 д. 21 ч. 39 мин.
Тихвин
15:02
15:05
2100 км.
1 д. 22 ч. 14 мин.
Волховстрой 1
16:18
16:32
2174 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
18:40
2277 км.
2 д. 1 ч. 52 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Салехард → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Как всегда кондиционеры работают по идиотски. То дуют так, будто за бортом +35, то вообще не охлаждают и в купе становится просто НЕЧЕМ дышать. Безобразие да и только. Что самое нелепое – когда кондиционер отключается ты начинаешь потеть, а потом он резко вклчюается и дует на тебя ледяным поздухом. Как я не заработала воспаление легких – вообще не понятно.
Поездка прошла хорошо. Но было видно что проводники давно не отдыхали. Только отправились – они уже были в состоянии, как будто 2 суток не спали. Поэтому внимания было к пассажирам не много.
Очень хорошие работники поезда. Сразу видно что професионалы своего дела. Я очень довольна поездкой. Спасибо
Как только сели в вагон я заметил, что на полках валяются крошки, а в углах бумажки. Было явно видно что после предыдущей поездки если и убирались, то очень плохо.
Туалет грязный и вонючий. Мылся в последний раз давно – это сразу видно. В поезде было жарко.
Благодарю за замечательное путешествие – благ вам всем!