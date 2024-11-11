Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 098Я Санкт-Петербург — Сыктывкар
10:20
1 д. 5 ч. 20 мин.
15:40
46
Маршрут следования поезда 098Я Санкт-Петербург — Сыктывкар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Сыктывкар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
10:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
12:12
12:17
103 км.
1 ч. 52 мин.
Тихвин
13:31
13:34
177 км.
3 ч. 11 мин.
Пикалево 1
14:12
14:14
210 км.
3 ч. 52 мин.
Ефимовская
14:48
14:50
244 км.
4 ч. 28 мин.
Подборовье
15:10
15:12
264 км.
4 ч. 50 мин.
Заборье
15:23
15:25
274 км.
5 ч. 3 мин.
Верхневольский
15:39
15:41
285 км.
5 ч. 19 мин.
Бабаево
16:14
16:48
317 км.
5 ч. 54 мин.
Сиуч
17:25
17:27
346 км.
7 ч. 5 мин.
Кадуй
18:06
18:08
388 км.
7 ч. 46 мин.
Суда
18:32
18:34
411 км.
8 ч. 12 мин.
Череповец 1
19:11
19:41
432 км.
8 ч. 51 мин.
Шексна
20:30
20:32
466 км.
10 ч. 10 мин.
Чебсара
20:54
20:55
483 км.
10 ч. 34 мин.
Кипелово
21:25
21:26
501 км.
11 ч. 5 мин.
Сухона
22:30
22:31
560 км.
12 ч. 10 мин.
Харовская
23:14
23:16
615 км.
12 ч. 54 мин.
Кадниковский
23:48
23:51
656 км.
13 ч. 28 мин.
Вожега
00:07
00:09
673 км.
13 ч. 47 мин.
Ерцево
00:43
00:44
709 км.
14 ч. 23 мин.
Коноша 1
01:05
01:35
730 км.
14 ч. 45 мин.
Вересово
01:58
01:59
739 км.
15 ч. 38 мин.
Подюга
02:23
02:24
763 км.
16 ч. 3 мин.
Юра
02:45
02:46
781 км.
16 ч. 25 мин.
Усть-Шоноша
02:59
03:00
790 км.
16 ч. 39 мин.
Вельск
03:42
03:45
832 км.
17 ч. 22 мин.
Кулой
04:08
04:21
854 км.
17 ч. 48 мин.
Кокшеньга
04:41
04:42
873 км.
18 ч. 21 мин.
Костылево
05:04
05:07
894 км.
18 ч. 44 мин.
Илеза
05:40
05:41
930 км.
19 ч. 20 мин.
Лойга
06:10
06:11
968 км.
19 ч. 50 мин.
Кизема
06:23
06:26
980 км.
20 ч. 3 мин.
Ломоватка
07:00
07:01
1016 км.
20 ч. 40 мин.
Удима
07:21
07:22
1038 км.
21 ч. 1 мин.
Ядриха
07:48
07:49
1070 км.
21 ч. 28 мин.
Котлас-Узловой
08:00
08:10
1077 км.
21 ч. 40 мин.
Котлас Южный
08:47
09:50
1082 км.
22 ч. 27 мин.
Сольвычегодск
10:13
10:15
1095 км.
23 ч. 53 мин.
Низовка
10:33
10:35
1107 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Виледь
11:01
11:02
1130 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Урдома
11:53
11:55
1202 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Межег
12:46
12:47
1261 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Микунь
13:20
13:57
1306 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Эжва
15:02
15:04
1376 км.
1 д. 4 ч. 42 мин.
Сыктывкар
15:40
1392 км.
1 д. 5 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Проводники очень приветливые и классные женщины. В вагоне чистота. Мне все понравиось.
Если не обращать на некоторые мелочи внимание и не заострять на состоянии вагонов то поезд очень даже неплохой. Повезло с попутчиками, поэтому поездку можно считать успешной.
Попался новый вагон, чему я был несказанно рад. Девушки проводницы тоже очень улыбчивые и все рассказали что и как. Предложили кофе – я думал, что мне сейчас принесут как обычно раствормый но к моему удивлению принесли хороший молотый кофе завареный.
Вообще не сильно плохо. Но в купе было прохладно, дуло из окна. И от этого никак нельзя было избавиться. Иногда приходилось надевать куртку.
Отличный поезд все понравилось рекомендую
Билеты кстати покупала тут, поэтому и отзыв решила тут же оставить. Ехала на поезде 14.05.2021 в 4 вагоне. В поезде было не грязно, персонал приветливый, не хамили. Я по итогу осталась очень благодарна девочкам за обслуживание. Туалет ну такое себе. Есть и лучше.