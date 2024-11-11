Поезд 375Я Воркута — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:47

Воркута

1 д. 22 ч. 11 мин.

16:58

Москва

72

Маршрут следования поезда 375Я Воркута — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Воркута — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Воркута

18:47

0 км.

0 ч. 0 мин.

Юнь-Яга

19:07

1 мин.

19:08

11 км.

0 ч. 20 мин.

Кыкшор

20:06

1 мин.

20:07

45 км.

1 ч. 19 мин.

Чум

20:24

1 мин.

20:25

55 км.

1 ч. 37 мин.

Сейда

20:35

1 мин.

20:36

61 км.

1 ч. 48 мин.

Сивая Маска

21:42

1 мин.

21:43

108 км.

2 ч. 55 мин.

Амшор

21:57

1 мин.

21:58

117 км.

3 ч. 10 мин.

Марков

22:27

1 мин.

22:28

140 км.

3 ч. 40 мин.

Пост Абезь

22:38

1 мин.

22:39

146 км.

3 ч. 51 мин.

Ошпер

23:39

5 мин.

23:44

187 км.

4 ч. 52 мин.

Кочмес

00:05

5 мин.

00:10

203 км.

5 ч. 18 мин.

Нюр

00:31

1 мин.

00:32

221 км.

5 ч. 44 мин.

Инта 1

00:47

23 мин.

01:10

232 км.

6 ч. 0 мин.

Кожым

01:50

1 мин.

01:51

272 км.

7 ч. 3 мин.

Косью

02:27

1 мин.

02:28

306 км.

7 ч. 40 мин.

Янью

03:02

4 мин.

03:06

336 км.

8 ч. 15 мин.

Сыня

03:29

1 мин.

03:30

356 км.

8 ч. 42 мин.

Печора

04:15

24 мин.

04:39

400 км.

9 ч. 28 мин.

Кожва 1

05:01

3 мин.

05:04

412 км.

10 ч. 14 мин.

Чикшино

05:37

4 мин.

05:41

447 км.

10 ч. 50 мин.

Каджером

06:16

1 мин.

06:17

482 км.

11 ч. 29 мин.

Талый

06:32

1 мин.

06:33

493 км.

11 ч. 45 мин.

Рыбница

06:49

1 мин.

06:50

505 км.

12 ч. 2 мин.

Зеленоборск

07:08

1 мин.

07:09

515 км.

12 ч. 21 мин.

Ираель

07:24

4 мин.

07:28

525 км.

12 ч. 37 мин.

Малая Пера

07:56

3 мин.

07:59

555 км.

13 ч. 9 мин.

Вис

08:28

18 мин.

08:46

589 км.

13 ч. 41 мин.

Керки

09:13

6 мин.

09:19

614 км.

14 ч. 26 мин.

Сосногорск

09:55

28 мин.

10:23

633 км.

15 ч. 8 мин.

Ухта

10:41

26 мин.

11:07

642 км.

15 ч. 54 мин.

Ярега

11:30

1 мин.

11:31

657 км.

16 ч. 43 мин.

Тобысь

12:00

1 мин.

12:01

688 км.

17 ч. 13 мин.

Юкарка

12:15

1 мин.

12:16

697 км.

17 ч. 28 мин.

Чиньяворык

12:32

4 мин.

12:36

707 км.

17 ч. 45 мин.

Иоссер

13:09

1 мин.

13:10

743 км.

18 ч. 22 мин.

Синдор

13:32

4 мин.

13:36

762 км.

18 ч. 45 мин.

Княжпогост

14:31

5 мин.

14:36

820 км.

19 ч. 44 мин.

Микунь

15:22

9 мин.

15:31

869 км.

20 ч. 35 мин.

Межег

16:11

2 мин.

16:13

914 км.

21 ч. 24 мин.

Мадмас

16:27

1 мин.

16:28

922 км.

21 ч. 40 мин.

Урдома

17:15

2 мин.

17:17

972 км.

22 ч. 28 мин.

Низовка

18:45

4 мин.

18:49

1066 км.

23 ч. 58 мин.

Сольвычегодск

19:09

2 мин.

19:11

1078 км.

1 д. 0 ч. 22 мин.

Котлас Южный

19:40

71 мин.

20:51

1091 км.

1 д. 0 ч. 53 мин.

Ядриха

21:53

5 мин.

21:58

1100 км.

1 д. 3 ч. 6 мин.

Удима

22:34

1 мин.

22:35

1132 км.

1 д. 3 ч. 47 мин.

Ломоватка

22:57

1 мин.

22:58

1154 км.

1 д. 4 ч. 10 мин.

Кизема

23:30

1 мин.

23:31

1190 км.

1 д. 4 ч. 43 мин.

Лойга

23:47

1 мин.

23:48

1202 км.

1 д. 5 ч. 0 мин.

Илеза

00:22

1 мин.

00:23

1240 км.

1 д. 5 ч. 35 мин.

Костылево

00:54

2 мин.

00:56

1276 км.

1 д. 6 ч. 7 мин.

Кулой

01:36

3 мин.

01:39

1316 км.

1 д. 6 ч. 49 мин.

Вельск

02:04

9 мин.

02:13

1338 км.

1 д. 7 ч. 17 мин.

Платформа 62км

02:53

1 мин.

02:54

1378 км.

1 д. 8 ч. 6 мин.

Можуга

03:20

1 мин.

03:21

1404 км.

1 д. 8 ч. 33 мин.

Коноша 1

04:03

36 мин.

04:39

1437 км.

1 д. 9 ч. 16 мин.

Ерцево

04:58

2 мин.

05:00

1458 км.

1 д. 10 ч. 11 мин.

Вожега

05:31

2 мин.

05:33

1494 км.

1 д. 10 ч. 44 мин.

Харовская

06:17

2 мин.

06:19

1552 км.

1 д. 11 ч. 30 мин.

Семигородняя

06:36

1 мин.

06:37

1567 км.

1 д. 11 ч. 49 мин.

Сухона

07:11

2 мин.

07:13

1606 км.

1 д. 12 ч. 24 мин.

Вологда 1

07:44

20 мин.

08:04

1636 км.

1 д. 12 ч. 57 мин.

Грязовец

08:52

2 мин.

08:54

1676 км.

1 д. 14 ч. 5 мин.

Бакланка

09:13

1 мин.

09:14

1695 км.

1 д. 14 ч. 26 мин.

Нефедово

09:30

1 мин.

09:31

1709 км.

1 д. 14 ч. 43 мин.

Скалино

09:41

1 мин.

09:42

1717 км.

1 д. 14 ч. 54 мин.

Пречистое

09:58

1 мин.

09:59

1732 км.

1 д. 15 ч. 11 мин.

Данилов

10:36

32 мин.

11:08

1759 км.

1 д. 15 ч. 49 мин.

Ярославль
Главный

12:09

30 мин.

12:39

1824 км.

1 д. 17 ч. 22 мин.

Ростов
Ярославский

13:26

2 мин.

13:28

1878 км.

1 д. 18 ч. 39 мин.

Александров 1

15:02

1 мин.

15:03

1976 км.

1 д. 20 ч. 15 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

16:58

2070 км.

1 д. 22 ч. 11 мин.

Информация о поезде 375Я

Планируете поездку по маршруту Воркута — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 375Я. Этот поезд отправляется со станции Воркута в 18:47 и прибывает на конечную станцию Москва в 16:58. Вся дорога занимает 1 д. 22 ч. 11 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 19 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 12438 руб.
  • стоимость купейного места – 12438 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 375Я Воркута - Москва: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

72 станции

Самая длинная остановка:

71 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

12438 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Инна

    Всё нормально. По идее сервис стоимости билетов соответствует. Проводники вежливые и услужливые. В дороге сломалась зарядка для телефона, мне нашли на замену отличный вариант. Спасибо!

  2. Анатолий

    Средний вариант! Ехал в плацкарте. Вагон не плохой, но был не слишком чисто убран. Проводница несколько раз наводила порядок. Правда после того, как ее попросили пассажиры. И душно очень!

  3. Светлана Юрьевна

    Добрый день! Поездка прошла вполне приемлимо! Единственный момент который раздражал во время поездки – это был кондиционер который отключался 2 раза и было неимоверно жарко! Проводницы лапочки!

  4. Дмитрий Сафронов

    Ехал 5 июля 2021. 4 вагон. Пыль ровным слоем по всему вагону. О санитарной обработке поверхностей они видимо не слышали. Всю дорогу дребезжала дверь как чуть вагон где-то дернется туда-сюда.

  5. Людмила Д.

    Из окон поддувало. Пришлось заткнуть курткой к окно. Я не думала что ночью будет так дуть. Днем не ощущалось. Одевайтесь потеплее когда поедете на этом поезде.

  6. Никита Гребенков

    Как можно вообще запускать в дорогу летом поезд который не оборудован кондиционером? В вагоне было +29. Ехали и парились. Я просто мечтал что приеду и просто с разбега прыгну в ближайшую речку.

  7. Алина

    Очень хочется верить что в скором времени поезда все же поменяются и станут лучше. Туалет как был старым так и остался. Хорошо хоть бумагу начали вешать и мыло не обычное, а жидкое в дозаторе.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
