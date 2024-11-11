Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 375Я Воркута — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 375Я Воркута — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
18:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юнь-Яга
19:07
19:08
11 км.
0 ч. 20 мин.
Кыкшор
20:06
20:07
45 км.
1 ч. 19 мин.
Чум
20:24
20:25
55 км.
1 ч. 37 мин.
Сейда
20:35
20:36
61 км.
1 ч. 48 мин.
Сивая Маска
21:42
21:43
108 км.
2 ч. 55 мин.
Амшор
21:57
21:58
117 км.
3 ч. 10 мин.
Марков
22:27
22:28
140 км.
3 ч. 40 мин.
Пост Абезь
22:38
22:39
146 км.
3 ч. 51 мин.
Ошпер
23:39
23:44
187 км.
4 ч. 52 мин.
Кочмес
00:05
00:10
203 км.
5 ч. 18 мин.
Нюр
00:31
00:32
221 км.
5 ч. 44 мин.
Инта 1
00:47
01:10
232 км.
6 ч. 0 мин.
Кожым
01:50
01:51
272 км.
7 ч. 3 мин.
Косью
02:27
02:28
306 км.
7 ч. 40 мин.
Янью
03:02
03:06
336 км.
8 ч. 15 мин.
Сыня
03:29
03:30
356 км.
8 ч. 42 мин.
Печора
04:15
04:39
400 км.
9 ч. 28 мин.
Кожва 1
05:01
05:04
412 км.
10 ч. 14 мин.
Чикшино
05:37
05:41
447 км.
10 ч. 50 мин.
Каджером
06:16
06:17
482 км.
11 ч. 29 мин.
Талый
06:32
06:33
493 км.
11 ч. 45 мин.
Рыбница
06:49
06:50
505 км.
12 ч. 2 мин.
Зеленоборск
07:08
07:09
515 км.
12 ч. 21 мин.
Ираель
07:24
07:28
525 км.
12 ч. 37 мин.
Малая Пера
07:56
07:59
555 км.
13 ч. 9 мин.
Вис
08:28
08:46
589 км.
13 ч. 41 мин.
Керки
09:13
09:19
614 км.
14 ч. 26 мин.
Сосногорск
09:55
10:23
633 км.
15 ч. 8 мин.
Ухта
10:41
11:07
642 км.
15 ч. 54 мин.
Ярега
11:30
11:31
657 км.
16 ч. 43 мин.
Тобысь
12:00
12:01
688 км.
17 ч. 13 мин.
Юкарка
12:15
12:16
697 км.
17 ч. 28 мин.
Чиньяворык
12:32
12:36
707 км.
17 ч. 45 мин.
Иоссер
13:09
13:10
743 км.
18 ч. 22 мин.
Синдор
13:32
13:36
762 км.
18 ч. 45 мин.
Княжпогост
14:31
14:36
820 км.
19 ч. 44 мин.
Микунь
15:22
15:31
869 км.
20 ч. 35 мин.
Межег
16:11
16:13
914 км.
21 ч. 24 мин.
Мадмас
16:27
16:28
922 км.
21 ч. 40 мин.
Урдома
17:15
17:17
972 км.
22 ч. 28 мин.
Низовка
18:45
18:49
1066 км.
23 ч. 58 мин.
Сольвычегодск
19:09
19:11
1078 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Котлас Южный
19:40
20:51
1091 км.
1 д. 0 ч. 53 мин.
Ядриха
21:53
21:58
1100 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Удима
22:34
22:35
1132 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Ломоватка
22:57
22:58
1154 км.
1 д. 4 ч. 10 мин.
Кизема
23:30
23:31
1190 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Лойга
23:47
23:48
1202 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Илеза
00:22
00:23
1240 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Костылево
00:54
00:56
1276 км.
1 д. 6 ч. 7 мин.
Кулой
01:36
01:39
1316 км.
1 д. 6 ч. 49 мин.
Вельск
02:04
02:13
1338 км.
1 д. 7 ч. 17 мин.
Платформа 62км
02:53
02:54
1378 км.
1 д. 8 ч. 6 мин.
Можуга
03:20
03:21
1404 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Коноша 1
04:03
04:39
1437 км.
1 д. 9 ч. 16 мин.
Ерцево
04:58
05:00
1458 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
Вожега
05:31
05:33
1494 км.
1 д. 10 ч. 44 мин.
Харовская
06:17
06:19
1552 км.
1 д. 11 ч. 30 мин.
Семигородняя
06:36
06:37
1567 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Сухона
07:11
07:13
1606 км.
1 д. 12 ч. 24 мин.
Вологда 1
07:44
08:04
1636 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Грязовец
08:52
08:54
1676 км.
1 д. 14 ч. 5 мин.
Бакланка
09:13
09:14
1695 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Нефедово
09:30
09:31
1709 км.
1 д. 14 ч. 43 мин.
Скалино
09:41
09:42
1717 км.
1 д. 14 ч. 54 мин.
Пречистое
09:58
09:59
1732 км.
1 д. 15 ч. 11 мин.
Данилов
10:36
11:08
1759 км.
1 д. 15 ч. 49 мин.
Ярославль
Главный
12:09
12:39
1824 км.
1 д. 17 ч. 22 мин.
Ростов
Ярославский
13:26
13:28
1878 км.
1 д. 18 ч. 39 мин.
Александров 1
15:02
15:03
1976 км.
1 д. 20 ч. 15 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
16:58
2070 км.
1 д. 22 ч. 11 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Всё нормально. По идее сервис стоимости билетов соответствует. Проводники вежливые и услужливые. В дороге сломалась зарядка для телефона, мне нашли на замену отличный вариант. Спасибо!
Средний вариант! Ехал в плацкарте. Вагон не плохой, но был не слишком чисто убран. Проводница несколько раз наводила порядок. Правда после того, как ее попросили пассажиры. И душно очень!
Добрый день! Поездка прошла вполне приемлимо! Единственный момент который раздражал во время поездки – это был кондиционер который отключался 2 раза и было неимоверно жарко! Проводницы лапочки!
Ехал 5 июля 2021. 4 вагон. Пыль ровным слоем по всему вагону. О санитарной обработке поверхностей они видимо не слышали. Всю дорогу дребезжала дверь как чуть вагон где-то дернется туда-сюда.
Из окон поддувало. Пришлось заткнуть курткой к окно. Я не думала что ночью будет так дуть. Днем не ощущалось. Одевайтесь потеплее когда поедете на этом поезде.
Как можно вообще запускать в дорогу летом поезд который не оборудован кондиционером? В вагоне было +29. Ехали и парились. Я просто мечтал что приеду и просто с разбега прыгну в ближайшую речку.
Очень хочется верить что в скором времени поезда все же поменяются и станут лучше. Туалет как был старым так и остался. Хорошо хоть бумагу начали вешать и мыло не обычное, а жидкое в дозаторе.