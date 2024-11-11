Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 223Я Сосногорск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
04:45
1 д. 4 ч. 27 мин.
09:12
24
Маршрут следования поезда 223Я Сосногорск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сосногорск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сосногорск
04:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ухта
05:02
05:09
9 км.
0 ч. 17 мин.
Ярега
05:38
05:39
24 км.
0 ч. 53 мин.
Княжпогост
08:21
08:23
189 км.
3 ч. 36 мин.
Микунь
09:18
10:04
238 км.
4 ч. 33 мин.
Межег
10:43
10:45
283 км.
5 ч. 58 мин.
Урдома
11:44
11:46
342 км.
6 ч. 59 мин.
Низовка
13:06
13:08
436 км.
8 ч. 21 мин.
Сольвычегодск
13:30
13:32
448 км.
8 ч. 45 мин.
Котлас-Узловой
13:57
14:27
460 км.
9 ч. 12 мин.
Ядриха
14:41
14:43
467 км.
9 ч. 56 мин.
Костылево
17:57
17:59
643 км.
13 ч. 12 мин.
Кулой
18:44
18:58
683 км.
13 ч. 59 мин.
Вага
19:19
19:20
697 км.
14 ч. 34 мин.
Вельск
19:28
19:31
704 км.
14 ч. 43 мин.
Усть-Шоноша
20:15
20:17
746 км.
15 ч. 30 мин.
Подюга
20:51
20:52
772 км.
16 ч. 6 мин.
Коноша 1
21:32
22:02
806 км.
16 ч. 47 мин.
Вологда 1
00:25
00:44
1003 км.
19 ч. 40 мин.
Данилов
02:39
03:11
1117 км.
21 ч. 54 мин.
Ярославль
Главный
04:13
04:43
1182 км.
23 ч. 28 мин.
Ростов
Ярославский
05:41
05:42
1236 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Александров 1
07:28
07:29
1334 км.
1 д. 2 ч. 43 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:12
1428 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Как можно отправлять состав, который в дороге больше суток и не подсоединить к нему вагон-ресторан?! Удивительно, но поесть было негде. Благо несколько раз поезд останавливался на долгие остановки, можно было выйти и по быстрому купить еды.
Купейный вагон, а на окнах пыли столько, будто не убирались пару месяцев. Пришлось самой протереть влажной салфеткой, чтобы не дышать этим всем. Постельное белье было не самого лучшего качества. За что платим вообще не понятно.
Хороший персонал и чистые вагоны. Ехал в 7 вагоне 20.08.2021. Поездка прошла замечательно.
Если бы не сломанный туалет в соседнем вагоне, из-за которого часть пассажиров к нам бегала, то было бы все хорошо. Но вот это вот постоянное ляпание дверьми меня просто выбесило под конец поездки и я все высказала проводнице.
Что сказать – если с пассажирами рядом повезет – то и выспитесь и получите от поездки удовольствие. Мне в этом плане не повезло. Половину дороги пришлось терпеть потного мужика, который к тому же еще ночью и храпел. Выспаться так и не получилось!!!!!!!!!!!!!