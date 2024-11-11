Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 593В Салехард — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Салехард — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лабытнанги
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обская
16:01
16:18
10 км.
0 ч. 31 мин.
Харп Северное Сияние
16:55
16:56
30 км.
1 ч. 25 мин.
Собь
17:45
18:38
60 км.
2 ч. 15 мин.
Полярный Урал
19:10
19:11
77 км.
3 ч. 40 мин.
Хорота
19:44
19:45
97 км.
4 ч. 14 мин.
Елецкая
20:21
20:58
115 км.
4 ч. 51 мин.
Никита
21:31
21:32
134 км.
6 ч. 1 мин.
Чум
22:26
22:27
159 км.
6 ч. 56 мин.
Сивая Маска
23:54
00:10
211 км.
8 ч. 24 мин.
Ошпер
02:10
02:20
290 км.
10 ч. 40 мин.
Нюр
03:12
03:17
324 км.
11 ч. 42 мин.
Инта 1
03:34
03:55
335 км.
12 ч. 4 мин.
Кожым
04:53
05:11
374 км.
13 ч. 23 мин.
Печора
08:06
08:44
498 км.
16 ч. 36 мин.
Кожва 1
09:05
09:09
510 км.
17 ч. 35 мин.
Ираель
11:01
11:05
624 км.
19 ч. 31 мин.
Сосногорск
12:50
13:13
734 км.
21 ч. 20 мин.
Ухта
13:32
13:42
742 км.
22 ч. 2 мин.
Ярега
14:08
14:10
757 км.
22 ч. 38 мин.
Синдор
15:53
15:55
862 км.
1 д. 0 ч. 23 мин.
Княжпогост
16:51
16:54
920 км.
1 д. 1 ч. 21 мин.
Микунь
17:50
18:35
967 км.
1 д. 2 ч. 20 мин.
Межег
19:16
19:18
1011 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Урдома
20:15
20:17
1069 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Низовка
21:34
21:37
1164 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Сольвычегодск
21:53
21:56
1175 км.
1 д. 6 ч. 23 мин.
Котлас Южный
22:23
23:15
1187 км.
1 д. 6 ч. 53 мин.
Котлас-Узловой
23:30
00:02
1193 км.
1 д. 8 ч. 0 мин.
Ядриха
00:14
00:17
1200 км.
1 д. 8 ч. 44 мин.
Костылево
03:05
03:08
1374 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Кулой
03:48
03:58
1414 км.
1 д. 12 ч. 18 мин.
Вельск
04:23
04:27
1435 км.
1 д. 12 ч. 53 мин.
Пежма
04:49
04:55
1453 км.
1 д. 13 ч. 19 мин.
Келарева Горка
05:10
05:12
1468 км.
1 д. 13 ч. 40 мин.
Коноша 1
06:23
07:00
1531 км.
1 д. 14 ч. 53 мин.
Вожега
07:58
08:00
1588 км.
1 д. 16 ч. 28 мин.
Харовская
08:49
08:51
1645 км.
1 д. 17 ч. 19 мин.
Вологда 1
10:07
10:42
1728 км.
1 д. 18 ч. 37 мин.
Данилов
12:54
13:22
1855 км.
1 д. 21 ч. 24 мин.
Ярославль
Главный
14:30
15:20
1921 км.
1 д. 23 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
16:12
16:14
1973 км.
2 д. 0 ч. 42 мин.
Москва 3
19:58
20:18
2173 км.
2 д. 4 ч. 28 мин.
Рязань 2
23:33
23:56
2353 км.
2 д. 8 ч. 3 мин.
Мичуринск
Воронежский
02:38
02:58
2548 км.
2 д. 11 ч. 8 мин.
Грязи
Воронежские
03:50
04:02
2604 км.
2 д. 12 ч. 20 мин.
Прибытково
04:23
05:03
2615 км.
2 д. 12 ч. 53 мин.
Воронеж 1
06:50
07:20
2711 км.
2 д. 15 ч. 20 мин.
Отрожка
07:35
07:40
2717 км.
2 д. 16 ч. 5 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:22
09:27
2799 км.
2 д. 17 ч. 52 мин.
Сагуны
10:38
11:05
2848 км.
2 д. 19 ч. 8 мин.
Подгорное
11:35
11:37
2869 км.
2 д. 20 ч. 5 мин.
Россошь
12:10
12:33
2893 км.
2 д. 20 ч. 40 мин.
Чертково
14:10
14:12
2989 км.
3 д. 22 ч. 40 мин.
Миллерово
15:04
15:06
3042 км.
3 д. 23 ч. 34 мин.
Каменская
16:16
16:18
3106 км.
4 д. 0 ч. 46 мин.
Лихая
16:42
17:06
3125 км.
4 д. 1 ч. 12 мин.
Зверево
17:34
17:36
3145 км.
4 д. 2 ч. 4 мин.
Сулин
17:55
17:57
3160 км.
4 д. 2 ч. 25 мин.
Шахтная
18:31
18:33
3183 км.
4 д. 3 ч. 1 мин.
Новочеркасск
19:14
19:16
3219 км.
4 д. 3 ч. 44 мин.
Ростов
Главный
20:11
20:29
3271 км.
4 д. 4 ч. 41 мин.
Староминская-Тимашевск
21:55
21:57
3363 км.
4 д. 6 ч. 25 мин.
Каневская
22:34
22:36
3411 км.
4 д. 7 ч. 4 мин.
Брюховецкая
23:03
23:05
3442 км.
4 д. 7 ч. 33 мин.
Тимашевская
23:32
23:46
3461 км.
4 д. 8 ч. 2 мин.
Ангелинская
00:30
00:38
3507 км.
4 д. 9 ч. 0 мин.
Протока
01:11
01:25
3539 км.
4 д. 9 ч. 41 мин.
Разъезд 18км
01:50
03:21
3560 км.
4 д. 10 ч. 20 мин.
Разъезд 9км
03:39
04:17
3568 км.
4 д. 12 ч. 9 мин.
Анапа
06:05
3639 км.
4 д. 14 ч. 35 мин.
