Поезд 593В Салехард — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:30

Салехард

4 д. 14 ч. 35 мин.

06:05

Анапа

293

Маршрут следования поезда 593В Салехард — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Салехард — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Лабытнанги

15:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Обская

16:01

17 мин.

16:18

10 км.

0 ч. 31 мин.

Харп Северное Сияние

16:55

1 мин.

16:56

30 км.

1 ч. 25 мин.

Собь

17:45

53 мин.

18:38

60 км.

2 ч. 15 мин.

Полярный Урал

19:10

1 мин.

19:11

77 км.

3 ч. 40 мин.

Хорота

19:44

1 мин.

19:45

97 км.

4 ч. 14 мин.

Елецкая

20:21

37 мин.

20:58

115 км.

4 ч. 51 мин.

Никита

21:31

1 мин.

21:32

134 км.

6 ч. 1 мин.

Чум

22:26

1 мин.

22:27

159 км.

6 ч. 56 мин.

Сивая Маска

23:54

16 мин.

00:10

211 км.

8 ч. 24 мин.

Ошпер

02:10

10 мин.

02:20

290 км.

10 ч. 40 мин.

Нюр

03:12

5 мин.

03:17

324 км.

11 ч. 42 мин.

Инта 1

03:34

21 мин.

03:55

335 км.

12 ч. 4 мин.

Кожым

04:53

18 мин.

05:11

374 км.

13 ч. 23 мин.

Печора

08:06

38 мин.

08:44

498 км.

16 ч. 36 мин.

Кожва 1

09:05

4 мин.

09:09

510 км.

17 ч. 35 мин.

Ираель

11:01

4 мин.

11:05

624 км.

19 ч. 31 мин.

Сосногорск

12:50

23 мин.

13:13

734 км.

21 ч. 20 мин.

Ухта

13:32

10 мин.

13:42

742 км.

22 ч. 2 мин.

Ярега

14:08

2 мин.

14:10

757 км.

22 ч. 38 мин.

Синдор

15:53

2 мин.

15:55

862 км.

1 д. 0 ч. 23 мин.

Княжпогост

16:51

3 мин.

16:54

920 км.

1 д. 1 ч. 21 мин.

Микунь

17:50

45 мин.

18:35

967 км.

1 д. 2 ч. 20 мин.

Межег

19:16

2 мин.

19:18

1011 км.

1 д. 3 ч. 46 мин.

Урдома

20:15

2 мин.

20:17

1069 км.

1 д. 4 ч. 45 мин.

Низовка

21:34

3 мин.

21:37

1164 км.

1 д. 6 ч. 4 мин.

Сольвычегодск

21:53

3 мин.

21:56

1175 км.

1 д. 6 ч. 23 мин.

Котлас Южный

22:23

52 мин.

23:15

1187 км.

1 д. 6 ч. 53 мин.

Котлас-Узловой

23:30

32 мин.

00:02

1193 км.

1 д. 8 ч. 0 мин.

Ядриха

00:14

3 мин.

00:17

1200 км.

1 д. 8 ч. 44 мин.

Костылево

03:05

3 мин.

03:08

1374 км.

1 д. 11 ч. 35 мин.

Кулой

03:48

10 мин.

03:58

1414 км.

1 д. 12 ч. 18 мин.

Вельск

04:23

4 мин.

04:27

1435 км.

1 д. 12 ч. 53 мин.

Пежма

04:49

6 мин.

04:55

1453 км.

1 д. 13 ч. 19 мин.

Келарева Горка

05:10

2 мин.

05:12

1468 км.

1 д. 13 ч. 40 мин.

Коноша 1

06:23

37 мин.

07:00

1531 км.

1 д. 14 ч. 53 мин.

Вожега

07:58

2 мин.

08:00

1588 км.

1 д. 16 ч. 28 мин.

Харовская

08:49

2 мин.

08:51

1645 км.

1 д. 17 ч. 19 мин.

Вологда 1

10:07

35 мин.

10:42

1728 км.

1 д. 18 ч. 37 мин.

Данилов

12:54

28 мин.

13:22

1855 км.

1 д. 21 ч. 24 мин.

Ярославль
Главный

14:30

50 мин.

15:20

1921 км.

1 д. 23 ч. 0 мин.

Ростов
Ярославский

16:12

2 мин.

16:14

1973 км.

2 д. 0 ч. 42 мин.

Москва 3

19:58

20 мин.

20:18

2173 км.

2 д. 4 ч. 28 мин.

Рязань 2

23:33

23 мин.

23:56

2353 км.

2 д. 8 ч. 3 мин.

Мичуринск
Воронежский

02:38

20 мин.

02:58

2548 км.

2 д. 11 ч. 8 мин.

Грязи
Воронежские

03:50

12 мин.

04:02

2604 км.

2 д. 12 ч. 20 мин.

Прибытково

04:23

40 мин.

05:03

2615 км.

2 д. 12 ч. 53 мин.

Воронеж 1

06:50

30 мин.

07:20

2711 км.

2 д. 15 ч. 20 мин.

Отрожка

07:35

5 мин.

07:40

2717 км.

2 д. 16 ч. 5 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

09:22

5 мин.

09:27

2799 км.

2 д. 17 ч. 52 мин.

Сагуны

10:38

27 мин.

11:05

2848 км.

2 д. 19 ч. 8 мин.

Подгорное

11:35

2 мин.

11:37

2869 км.

2 д. 20 ч. 5 мин.

Россошь

12:10

23 мин.

12:33

2893 км.

2 д. 20 ч. 40 мин.

Чертково

14:10

2 мин.

14:12

2989 км.

3 д. 22 ч. 40 мин.

Миллерово

15:04

2 мин.

15:06

3042 км.

3 д. 23 ч. 34 мин.

Каменская

16:16

2 мин.

16:18

3106 км.

4 д. 0 ч. 46 мин.

Лихая

16:42

24 мин.

17:06

3125 км.

4 д. 1 ч. 12 мин.

Зверево

17:34

2 мин.

17:36

3145 км.

4 д. 2 ч. 4 мин.

Сулин

17:55

2 мин.

17:57

3160 км.

4 д. 2 ч. 25 мин.

Шахтная

18:31

2 мин.

18:33

3183 км.

4 д. 3 ч. 1 мин.

Новочеркасск

19:14

2 мин.

19:16

3219 км.

4 д. 3 ч. 44 мин.

Ростов
Главный

20:11

18 мин.

20:29

3271 км.

4 д. 4 ч. 41 мин.

Староминская-Тимашевск

21:55

2 мин.

21:57

3363 км.

4 д. 6 ч. 25 мин.

Каневская

22:34

2 мин.

22:36

3411 км.

4 д. 7 ч. 4 мин.

Брюховецкая

23:03

2 мин.

23:05

3442 км.

4 д. 7 ч. 33 мин.

Тимашевская

23:32

14 мин.

23:46

3461 км.

4 д. 8 ч. 2 мин.

Ангелинская

00:30

8 мин.

00:38

3507 км.

4 д. 9 ч. 0 мин.

Протока

01:11

14 мин.

01:25

3539 км.

4 д. 9 ч. 41 мин.

Разъезд 18км

01:50

91 мин.

03:21

3560 км.

4 д. 10 ч. 20 мин.

Разъезд 9км

03:39

38 мин.

04:17

3568 км.

4 д. 12 ч. 9 мин.

Анапа

06:05

3639 км.

4 д. 14 ч. 35 мин.

Погода на станциях Салехард и Анапа

Информация о поезде 593В

Планируете поездку по маршруту Салехард — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 593В. Этот поезд отправляется со станции Лабытнанги в 15:30 и прибывает на конечную станцию Анапа в 06:05. Вся дорога занимает 4 д. 14 ч. 35 мин., а суммарное время стоянок составляет - 17 ч. 5 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 593В

Количество остановок поезда:

293 станции

Самая длинная остановка:

91 мин. – станция Разъезд 18км

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 593В:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
