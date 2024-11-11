Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 090Г Нижний Новгород — Воркута.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 090Г Нижний Новгород — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Семенов
17:05
17:07
61 км.
0 ч. 55 мин.
Урень
18:27
18:29
169 км.
2 ч. 17 мин.
Шахунья
19:14
19:16
223 км.
3 ч. 4 мин.
Пижма
19:44
19:46
258 км.
3 ч. 34 мин.
Буреполом
20:01
20:03
275 км.
3 ч. 51 мин.
Котельнич 1
21:03
21:05
345 км.
4 ч. 53 мин.
Оричи
21:49
21:50
387 км.
5 ч. 39 мин.
Лянгасово
22:20
22:21
413 км.
6 ч. 10 мин.
Киров
Пассажирский
22:38
23:56
426 км.
6 ч. 28 мин.
Юрья
01:22
01:32
482 км.
9 ч. 12 мин.
Мураши
02:31
02:46
525 км.
10 ч. 21 мин.
Опарино
03:55
04:06
588 км.
11 ч. 45 мин.
Пинюг
05:04
05:26
640 км.
12 ч. 54 мин.
Луза
06:27
06:29
691 км.
14 ч. 17 мин.
Сусоловка
07:02
07:04
714 км.
14 ч. 52 мин.
Савватия
07:33
07:35
738 км.
15 ч. 23 мин.
Котлас Южный
08:08
09:03
768 км.
15 ч. 58 мин.
Сольвычегодск
09:39
09:41
781 км.
17 ч. 29 мин.
Низовка
10:00
10:02
793 км.
17 ч. 50 мин.
Урдома
11:31
11:33
887 км.
19 ч. 21 мин.
Межег
12:31
12:33
946 км.
20 ч. 21 мин.
Микунь
13:12
13:31
991 км.
21 ч. 2 мин.
Княжпогост
14:29
14:31
1040 км.
22 ч. 19 мин.
Синдор
15:31
15:33
1098 км.
23 ч. 21 мин.
Ярега
17:17
17:18
1205 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Ухта
17:38
17:48
1220 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Сосногорск
18:09
18:29
1229 км.
1 д. 1 ч. 59 мин.
Малая Пера
20:03
20:05
1308 км.
1 д. 3 ч. 53 мин.
Ираель
20:37
20:39
1338 км.
1 д. 4 ч. 27 мин.
Зеленоборск
20:53
20:54
1348 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Рыбница
21:08
21:09
1358 км.
1 д. 4 ч. 58 мин.
Талый
21:26
21:27
1370 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Каджером
21:40
21:41
1381 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Чикшино
22:13
22:15
1416 км.
1 д. 6 ч. 3 мин.
Кожва 1
22:49
22:51
1451 км.
1 д. 6 ч. 39 мин.
Печора
23:08
23:43
1463 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Янью
00:59
01:02
1527 км.
1 д. 8 ч. 49 мин.
Косью
01:37
01:38
1557 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Инта 1
02:44
03:05
1631 км.
1 д. 10 ч. 34 мин.
Марков
04:52
04:55
1724 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
Сивая Маска
05:31
05:32
1757 км.
1 д. 13 ч. 21 мин.
Пышор
06:09
06:10
1784 км.
1 д. 13 ч. 59 мин.
Сейда
06:37
06:45
1803 км.
1 д. 14 ч. 27 мин.
Воркута
08:20
1864 км.
1 д. 16 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Вагоны – новые. Внутри – чисто. Проводница – улыбается. Поездка прошла отлично
Когда же наши мужчины наконец-то перестанут употреблять алкогольные напитки в поездах!? Ну невозможно же ехать, когда подвыпившие пассажиры начинают свои пьяные разговоры, а потом по несколько раз за час ходят курить в тамбур и шатаются. Какой вы пример подаете своим детям? Так еще полиция делает вид, что ничего не видит. Проходит мимо и обращает внимание только тогда, когда уже совсем поперек дороги валяется в пьяном угаре. Контингент был не самый приятный.
Не понравилось, что поручни в вагоне и стол проводница протирает одной и той же тряпкой. Спасибо что хоть пол вытирает дугой. Негигенично. На длительной остановке не дала выйти из вагона подышать свежим воздухом, мотивировав отказ тем, что кто-то старший на не будет ругаться. Пришлось в духоте почти час просидеть.
Привет. Хочу оставить отзыв о своей поездке в этом поезде. Очень не понравилось как делалась влажная уборка. Видно было что только для галочки, а не для чистоты. В вагоне были установлены биотуалеты, но это не спасло ситуацию. Они были грязные и имели неприятный запах, который распространялся на половину вагона. Отвратительная поездка.
Неплохой поезд, мне все понравилось.
Спасибо огромное за хорошую поездку. Дочка осталась довольна поездкой, хотя она была очень долгой для меня.