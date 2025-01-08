Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 297Я Сосногорск — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
11:35
1 д. 8 ч. 22 мин.
19:57
28
Маршрут следования поезда 297Я Сосногорск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сосногорск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сосногорск
11:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ухта
11:55
12:10
9 км.
0 ч. 20 мин.
Синдор
14:03
14:04
130 км.
2 ч. 28 мин.
Княжпогост
14:55
14:57
188 км.
3 ч. 20 мин.
Микунь
15:37
16:25
237 км.
4 ч. 2 мин.
Межег
17:12
17:22
282 км.
5 ч. 37 мин.
Урдома
18:21
18:23
341 км.
6 ч. 46 мин.
Котлас Южный
20:34
21:15
456 км.
8 ч. 59 мин.
Ядриха
22:17
22:19
465 км.
10 ч. 42 мин.
Удима
22:56
22:57
497 км.
11 ч. 21 мин.
Ломоватка
23:21
23:22
519 км.
11 ч. 46 мин.
Кизема
23:55
23:57
555 км.
12 ч. 20 мин.
Лойга
00:13
00:14
567 км.
12 ч. 38 мин.
Илеза
00:49
00:50
605 км.
13 ч. 14 мин.
Костылево
01:22
01:24
641 км.
13 ч. 47 мин.
Кокшеньга
01:47
01:48
662 км.
14 ч. 12 мин.
Кулой
02:12
02:18
681 км.
14 ч. 37 мин.
Вельск
02:44
02:45
703 км.
15 ч. 9 мин.
Келарева Горка
03:18
03:19
736 км.
15 ч. 43 мин.
Можуга
03:52
04:10
769 км.
16 ч. 17 мин.
Вересово
04:38
04:40
792 км.
17 ч. 3 мин.
Коноша 1
05:04
05:34
801 км.
17 ч. 29 мин.
Череповец 1
10:34
11:04
1042 км.
22 ч. 59 мин.
Кадуй
11:56
11:58
1086 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Бабаево
13:14
13:50
1157 км.
1 д. 1 ч. 39 мин.
Тихвин
16:19
16:21
1297 км.
1 д. 4 ч. 44 мин.
Волховстрой 1
17:47
17:49
1371 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
19:57
1474 км.
1 д. 8 ч. 22 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сосногорск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда