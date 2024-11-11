Маршрут следования и продажа билетов
19:41
14 ч. 12 мин.
09:53
19
Маршрут следования поезда 289Я Котлас — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
19:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Савватия
20:11
20:12
30 км.
0 ч. 30 мин.
Сусоловка
20:35
20:37
54 км.
0 ч. 54 мин.
Луза
21:06
21:10
77 км.
1 ч. 25 мин.
Пинюг
22:17
22:19
128 км.
2 ч. 36 мин.
Опарино
23:23
23:30
180 км.
3 ч. 42 мин.
Мураши
00:43
00:48
243 км.
5 ч. 2 мин.
Юрья
01:54
01:56
286 км.
6 ч. 13 мин.
Киров
Пассажирский
03:10
03:44
342 км.
7 ч. 29 мин.
Лянгасово
04:02
04:03
355 км.
8 ч. 21 мин.
Оричи
04:26
04:27
381 км.
8 ч. 45 мин.
Марадыковский
04:47
04:48
407 км.
9 ч. 6 мин.
Котельнич 1
05:07
05:21
424 км.
9 ч. 26 мин.
Буреполом
06:14
06:15
494 км.
10 ч. 33 мин.
Пижма
06:29
06:30
511 км.
10 ч. 48 мин.
Шахунья
06:56
06:58
546 км.
11 ч. 15 мин.
Урень
07:40
07:42
600 км.
11 ч. 59 мин.
Семенов
09:00
09:02
708 км.
13 ч. 19 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:53
769 км.
14 ч. 12 мин.
