Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 257Я Печора — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печора — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печора
14:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кожва 1
15:15
15:17
12 км.
0 ч. 20 мин.
Чикшино
15:42
15:44
47 км.
0 ч. 47 мин.
Каджером
16:14
16:16
82 км.
1 ч. 19 мин.
Ираель
16:55
16:57
126 км.
2 ч. 0 мин.
Сосногорск
18:45
19:25
235 км.
3 ч. 50 мин.
Ухта
19:42
19:52
244 км.
4 ч. 47 мин.
Ярега
20:11
20:13
259 км.
5 ч. 16 мин.
Синдор
21:38
21:43
366 км.
6 ч. 43 мин.
Княжпогост
22:30
22:35
424 км.
7 ч. 35 мин.
Микунь
23:13
00:03
473 км.
8 ч. 18 мин.
Урдома
01:35
01:36
577 км.
10 ч. 40 мин.
Низовка
02:52
02:55
671 км.
11 ч. 57 мин.
Сольвычегодск
03:15
03:17
683 км.
12 ч. 20 мин.
Котлас Южный
03:46
04:51
696 км.
12 ч. 51 мин.
Ядриха
06:00
06:02
705 км.
15 ч. 5 мин.
Костылево
09:49
09:52
881 км.
18 ч. 54 мин.
Кулой
10:42
11:00
921 км.
19 ч. 47 мин.
Вельск
11:25
11:37
943 км.
20 ч. 30 мин.
Коноша 1
13:39
14:09
1042 км.
22 ч. 44 мин.
Вожега
14:55
14:56
1097 км.
1 д. 0 ч. 0 мин.
Харовская
15:36
15:38
1155 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Сухона
16:19
16:21
1210 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Вологда 1
16:50
17:34
1240 км.
1 д. 1 ч. 55 мин.
Грязовец
18:17
18:19
1280 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Данилов
19:38
20:12
1357 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Ярославль
Главный
21:15
21:25
1422 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Ростов
Ярославский
22:16
22:18
1476 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
Александров 1
23:48
23:50
1574 км.
1 д. 8 ч. 53 мин.
Рязань 2
04:07
04:34
1780 км.
1 д. 13 ч. 12 мин.
Богоявленск
06:20
06:22
1938 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Мичуринск
Уральский
07:06
07:53
1979 км.
1 д. 16 ч. 11 мин.
Грязи
Воронежские
08:51
09:00
2037 км.
1 д. 17 ч. 56 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:50
10:55
2142 км.
1 д. 19 ч. 55 мин.
Колодезная
11:25
11:27
2174 км.
1 д. 20 ч. 30 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:07
12:11
2217 км.
1 д. 21 ч. 12 мин.
Россошь
13:49
14:04
2305 км.
1 д. 22 ч. 54 мин.
Кутейниково
15:55
15:57
2407 км.
2 д. 1 ч. 0 мин.
Миллерово
16:50
16:52
2462 км.
2 д. 1 ч. 55 мин.
Каменская
17:47
17:49
2528 км.
2 д. 2 ч. 52 мин.
Зверево
19:04
19:06
2563 км.
2 д. 4 ч. 9 мин.
Сулин
19:30
19:32
2578 км.
2 д. 4 ч. 35 мин.
Шахтная
20:11
20:13
2596 км.
2 д. 5 ч. 16 мин.
Новочеркасск
21:36
21:38
2632 км.
2 д. 6 ч. 41 мин.
Ростов
Главный
22:38
22:57
2670 км.
2 д. 7 ч. 43 мин.
Батайск
23:16
23:18
2680 км.
2 д. 8 ч. 21 мин.
Староминская-Тимашевск
00:28
00:30
2767 км.
2 д. 9 ч. 33 мин.
Каневская
01:08
01:10
2814 км.
2 д. 10 ч. 13 мин.
Брюховецкая
02:23
02:25
2846 км.
2 д. 11 ч. 28 мин.
Краснодар 1
04:28
04:34
2932 км.
2 д. 13 ч. 33 мин.
Горячий Ключ
07:01
07:40
2974 км.
2 д. 16 ч. 6 мин.
Туапсе
09:34
09:42
3035 км.
2 д. 18 ч. 39 мин.
Лазаревская
10:38
10:44
3062 км.
2 д. 19 ч. 43 мин.
Лоо
11:26
11:33
3094 км.
2 д. 20 ч. 31 мин.
Сочи
11:56
12:10
3110 км.
2 д. 21 ч. 1 мин.
Хоста
12:29
12:31
3123 км.
2 д. 21 ч. 34 мин.
Адлер
12:42
3131 км.
2 д. 21 ч. 47 мин.
