Поезд 257Я Печора — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:55

Печора

2 д. 21 ч. 47 мин.

12:42

Адлер

57

Маршрут следования поезда 257Я Печора — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Печора — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Печора

14:55

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кожва 1

15:15

2 мин.

15:17

12 км.

0 ч. 20 мин.

Чикшино

15:42

2 мин.

15:44

47 км.

0 ч. 47 мин.

Каджером

16:14

2 мин.

16:16

82 км.

1 ч. 19 мин.

Ираель

16:55

2 мин.

16:57

126 км.

2 ч. 0 мин.

Сосногорск

18:45

40 мин.

19:25

235 км.

3 ч. 50 мин.

Ухта

19:42

10 мин.

19:52

244 км.

4 ч. 47 мин.

Ярега

20:11

2 мин.

20:13

259 км.

5 ч. 16 мин.

Синдор

21:38

5 мин.

21:43

366 км.

6 ч. 43 мин.

Княжпогост

22:30

5 мин.

22:35

424 км.

7 ч. 35 мин.

Микунь

23:13

50 мин.

00:03

473 км.

8 ч. 18 мин.

Урдома

01:35

1 мин.

01:36

577 км.

10 ч. 40 мин.

Низовка

02:52

3 мин.

02:55

671 км.

11 ч. 57 мин.

Сольвычегодск

03:15

2 мин.

03:17

683 км.

12 ч. 20 мин.

Котлас Южный

03:46

65 мин.

04:51

696 км.

12 ч. 51 мин.

Ядриха

06:00

2 мин.

06:02

705 км.

15 ч. 5 мин.

Костылево

09:49

3 мин.

09:52

881 км.

18 ч. 54 мин.

Кулой

10:42

18 мин.

11:00

921 км.

19 ч. 47 мин.

Вельск

11:25

12 мин.

11:37

943 км.

20 ч. 30 мин.

Коноша 1

13:39

30 мин.

14:09

1042 км.

22 ч. 44 мин.

Вожега

14:55

1 мин.

14:56

1097 км.

1 д. 0 ч. 0 мин.

Харовская

15:36

2 мин.

15:38

1155 км.

1 д. 0 ч. 41 мин.

Сухона

16:19

2 мин.

16:21

1210 км.

1 д. 1 ч. 24 мин.

Вологда 1

16:50

44 мин.

17:34

1240 км.

1 д. 1 ч. 55 мин.

Грязовец

18:17

2 мин.

18:19

1280 км.

1 д. 3 ч. 22 мин.

Данилов

19:38

34 мин.

20:12

1357 км.

1 д. 4 ч. 43 мин.

Ярославль
Главный

21:15

10 мин.

21:25

1422 км.

1 д. 6 ч. 20 мин.

Ростов
Ярославский

22:16

2 мин.

22:18

1476 км.

1 д. 7 ч. 21 мин.

Александров 1

23:48

2 мин.

23:50

1574 км.

1 д. 8 ч. 53 мин.

Рязань 2

04:07

27 мин.

04:34

1780 км.

1 д. 13 ч. 12 мин.

Богоявленск

06:20

2 мин.

06:22

1938 км.

1 д. 15 ч. 25 мин.

Мичуринск
Уральский

07:06

47 мин.

07:53

1979 км.

1 д. 16 ч. 11 мин.

Грязи
Воронежские

08:51

9 мин.

09:00

2037 км.

1 д. 17 ч. 56 мин.

Придача
Воронеж-Южный

10:50

5 мин.

10:55

2142 км.

1 д. 19 ч. 55 мин.

Колодезная

11:25

2 мин.

11:27

2174 км.

1 д. 20 ч. 30 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

12:07

4 мин.

12:11

2217 км.

1 д. 21 ч. 12 мин.

Россошь

13:49

15 мин.

14:04

2305 км.

1 д. 22 ч. 54 мин.

Кутейниково

15:55

2 мин.

15:57

2407 км.

2 д. 1 ч. 0 мин.

Миллерово

16:50

2 мин.

16:52

2462 км.

2 д. 1 ч. 55 мин.

Каменская

17:47

2 мин.

17:49

2528 км.

2 д. 2 ч. 52 мин.

Зверево

19:04

2 мин.

19:06

2563 км.

2 д. 4 ч. 9 мин.

Сулин

19:30

2 мин.

19:32

2578 км.

2 д. 4 ч. 35 мин.

Шахтная

20:11

2 мин.

20:13

2596 км.

2 д. 5 ч. 16 мин.

Новочеркасск

21:36

2 мин.

21:38

2632 км.

2 д. 6 ч. 41 мин.

Ростов
Главный

22:38

19 мин.

22:57

2670 км.

2 д. 7 ч. 43 мин.

Батайск

23:16

2 мин.

23:18

2680 км.

2 д. 8 ч. 21 мин.

Староминская-Тимашевск

00:28

2 мин.

00:30

2767 км.

2 д. 9 ч. 33 мин.

Каневская

01:08

2 мин.

01:10

2814 км.

2 д. 10 ч. 13 мин.

Брюховецкая

02:23

2 мин.

02:25

2846 км.

2 д. 11 ч. 28 мин.

Краснодар 1

04:28

6 мин.

04:34

2932 км.

2 д. 13 ч. 33 мин.

Горячий Ключ

07:01

39 мин.

07:40

2974 км.

2 д. 16 ч. 6 мин.

Туапсе

09:34

8 мин.

09:42

3035 км.

2 д. 18 ч. 39 мин.

Лазаревская

10:38

6 мин.

10:44

3062 км.

2 д. 19 ч. 43 мин.

Лоо

11:26

7 мин.

11:33

3094 км.

2 д. 20 ч. 31 мин.

Сочи

11:56

14 мин.

12:10

3110 км.

2 д. 21 ч. 1 мин.

Хоста

12:29

2 мин.

12:31

3123 км.

2 д. 21 ч. 34 мин.

Адлер

12:42

3131 км.

2 д. 21 ч. 47 мин.

Информация о поезде 257Я

Планируете поездку по маршруту Печора — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 257Я. Этот поезд отправляется со станции Печора в 14:55 и прибывает на конечную станцию Адлер в 12:42. Вся дорога занимает 2 д. 21 ч. 47 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 49 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2388 руб.
  • стоимость купейного места – 5742 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 257Я Печора - Адлер: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

57 станций

Самая длинная остановка:

65 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2388 руб.

Оставить отзыв о поезде 257Я:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
