Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 586С Адлер — Салехард.
Маршрут следования поезда 586С Адлер — Салехард на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Салехард с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
18:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
18:15
18:17
8 км.
0 ч. 13 мин.
Сочи
18:38
18:52
21 км.
0 ч. 36 мин.
Лоо
19:17
19:25
37 км.
1 ч. 15 мин.
Лазаревская
20:39
20:41
69 км.
2 ч. 37 мин.
Туапсе
21:46
22:00
96 км.
3 ч. 44 мин.
Хадыженская
23:47
23:49
145 км.
5 ч. 45 мин.
Белореченская
01:19
02:01
193 км.
7 ч. 17 мин.
Курганная
03:22
03:26
250 км.
9 ч. 20 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
04:00
04:02
290 км.
9 ч. 58 мин.
Кавказская
05:12
05:38
352 км.
11 ч. 10 мин.
Тихорецкая
06:40
06:42
410 км.
12 ч. 38 мин.
Ростов
Главный
10:01
10:32
565 км.
15 ч. 59 мин.
Новочеркасск
11:33
11:35
603 км.
17 ч. 31 мин.
Шахтная
12:16
12:18
639 км.
18 ч. 14 мин.
Сулин
12:44
12:46
657 км.
18 ч. 42 мин.
Зверево
13:07
13:09
672 км.
19 ч. 5 мин.
Лихая
14:37
15:27
688 км.
20 ч. 35 мин.
Каменская
15:54
15:56
707 км.
21 ч. 52 мин.
Миллерово
17:08
17:10
773 км.
23 ч. 6 мин.
Чертково
18:20
18:22
826 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Россошь
19:51
20:14
923 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:48
22:15
1011 км.
1 д. 3 ч. 46 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:21
23:24
1086 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Грязи
Воронежские
01:35
01:38
1191 км.
1 д. 7 ч. 33 мин.
Мичуринск
Уральский
02:35
03:07
1249 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Рязань 2
05:43
06:06
1448 км.
1 д. 11 ч. 41 мин.
Александров 1
12:08
12:10
1654 км.
1 д. 18 ч. 6 мин.
Ростов
Ярославский
13:32
13:34
1752 км.
1 д. 19 ч. 30 мин.
Ярославль
Главный
14:19
15:09
1806 км.
1 д. 20 ч. 17 мин.
Данилов
16:14
16:45
1871 км.
1 д. 22 ч. 12 мин.
Грязовец
18:05
18:07
1948 км.
2 д. 0 ч. 3 мин.
Вологда 1
18:54
19:23
1988 км.
2 д. 0 ч. 52 мин.
Сухона
19:53
19:55
2018 км.
2 д. 1 ч. 51 мин.
Вожега
21:28
21:30
2131 км.
2 д. 3 ч. 26 мин.
Коноша 1
22:20
22:50
2186 км.
2 д. 4 ч. 18 мин.
Вельск
00:44
00:47
2285 км.
2 д. 6 ч. 42 мин.
Кулой
01:12
01:26
2307 км.
2 д. 7 ч. 10 мин.
Костылево
02:04
02:06
2347 км.
2 д. 8 ч. 2 мин.
Котлас Южный
05:12
05:56
2530 км.
2 д. 11 ч. 10 мин.
Сольвычегодск
06:29
06:31
2543 км.
2 д. 12 ч. 27 мин.
Межег
09:35
09:37
2706 км.
2 д. 15 ч. 33 мин.
Микунь
10:17
10:57
2751 км.
2 д. 16 ч. 15 мин.
Княжпогост
11:51
11:53
2800 км.
2 д. 17 ч. 49 мин.
Синдор
12:54
12:56
2858 км.
2 д. 18 ч. 52 мин.
Ярега
14:50
14:52
2965 км.
2 д. 20 ч. 48 мин.
Ухта
15:16
15:26
2980 км.
2 д. 21 ч. 14 мин.
Сосногорск
15:50
16:27
2989 км.
2 д. 21 ч. 48 мин.
Ираель
18:20
18:30
3098 км.
3 д. 0 ч. 18 мин.
Каджером
19:09
19:11
3142 км.
3 д. 1 ч. 7 мин.
Чикшино
19:43
19:45
3177 км.
3 д. 1 ч. 41 мин.
Кожва 1
20:20
20:22
3212 км.
3 д. 2 ч. 18 мин.
Печора
20:44
21:25
3224 км.
3 д. 2 ч. 42 мин.
Елецкая
06:59
07:46
3601 км.
3 д. 12 ч. 57 мин.
Лабытнанги
11:49
3705 км.
3 д. 17 ч. 47 мин.
