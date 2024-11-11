Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 593Э Анапа — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
18:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
22:01
22:03
72 км.
3 ч. 31 мин.
Тимашевская
23:34
23:40
148 км.
5 ч. 4 мин.
Брюховецкая
00:06
00:08
167 км.
5 ч. 36 мин.
Каневская
00:36
00:38
199 км.
6 ч. 6 мин.
Староминская-Тимашевск
02:02
02:04
246 км.
7 ч. 32 мин.
Ростов
Главный
03:26
03:44
337 км.
8 ч. 56 мин.
Новочеркасск
04:34
04:36
375 км.
10 ч. 4 мин.
Шахтная
05:15
05:17
411 км.
10 ч. 45 мин.
Сулин
05:44
05:46
429 км.
11 ч. 14 мин.
Зверево
06:06
06:08
444 км.
11 ч. 36 мин.
Лихая
07:12
07:36
460 км.
12 ч. 42 мин.
Каменская
08:08
08:10
479 км.
13 ч. 38 мин.
Миллерово
09:15
09:17
545 км.
14 ч. 45 мин.
Россошь
11:46
12:03
696 км.
17 ч. 16 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:39
13:43
784 км.
19 ч. 9 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:44
14:48
859 км.
20 ч. 14 мин.
Грязи
Воронежские
17:10
17:15
964 км.
22 ч. 40 мин.
Мичуринск
Уральский
18:50
19:37
1022 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Рязань 2
23:30
23:53
1221 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
06:19
06:21
1507 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Ярославль
Главный
07:08
07:58
1561 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Данилов
08:56
09:29
1626 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Вологда 1
11:27
11:57
1740 км.
1 д. 16 ч. 57 мин.
Коноша 1
14:30
15:33
1937 км.
1 д. 20 ч. 0 мин.
Вельск
17:25
17:29
2036 км.
1 д. 22 ч. 55 мин.
Кулой
17:55
18:09
2058 км.
1 д. 23 ч. 25 мин.
Костылево
18:47
18:50
2098 км.
2 д. 0 ч. 17 мин.
Ядриха
21:17
21:19
2274 км.
2 д. 2 ч. 47 мин.
Котлас-Узловой
21:31
21:41
2281 км.
2 д. 3 ч. 1 мин.
Котлас Южный
22:21
2286 км.
2 д. 3 ч. 51 мин.
