Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 098В Сыктывкар — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
12:20
1 д. 6 ч. 20 мин.
18:40
44
Маршрут следования поезда 098В Сыктывкар — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
12:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Эжва
12:37
12:39
16 км.
0 ч. 17 мин.
Микунь
13:53
14:21
86 км.
1 ч. 33 мин.
Межег
15:01
15:03
131 км.
2 ч. 41 мин.
Урдома
15:58
16:00
190 км.
3 ч. 38 мин.
Виледь
16:55
16:56
262 км.
4 ч. 35 мин.
Низовка
17:22
17:24
285 км.
5 ч. 2 мин.
Сольвычегодск
17:45
17:46
297 км.
5 ч. 25 мин.
Котлас Южный
18:10
19:13
310 км.
5 ч. 50 мин.
Ядриха
20:18
20:20
319 км.
7 ч. 58 мин.
Удима
20:57
20:58
351 км.
8 ч. 37 мин.
Ломоватка
21:22
21:23
373 км.
9 ч. 2 мин.
Кизема
21:56
21:58
409 км.
9 ч. 36 мин.
Лойга
22:14
22:15
421 км.
9 ч. 54 мин.
Илеза
22:49
22:50
459 км.
10 ч. 29 мин.
Костылево
23:21
23:24
495 км.
11 ч. 1 мин.
Кокшеньга
23:46
23:47
516 км.
11 ч. 26 мин.
Кулой
00:10
00:23
535 км.
11 ч. 50 мин.
Вельск
00:48
00:52
557 км.
12 ч. 28 мин.
Келарева Горка
01:26
01:27
590 км.
13 ч. 6 мин.
Платформа 62км
01:38
01:39
596 км.
13 ч. 18 мин.
Можуга
02:06
02:07
622 км.
13 ч. 46 мин.
Коноша 1
02:52
03:25
655 км.
14 ч. 32 мин.
Ерцево
03:48
03:49
676 км.
15 ч. 28 мин.
Вожега
04:18
04:20
712 км.
15 ч. 58 мин.
Кадниковский
04:35
04:37
729 км.
16 ч. 15 мин.
Харовская
05:06
05:08
770 км.
16 ч. 46 мин.
Сухона
05:53
05:54
825 км.
17 ч. 33 мин.
Кипелово
07:14
07:15
884 км.
18 ч. 54 мин.
Чебсара
07:39
07:40
902 км.
19 ч. 19 мин.
Шексна
07:59
08:01
919 км.
19 ч. 39 мин.
Череповец 1
08:45
09:14
953 км.
20 ч. 25 мин.
Суда
09:49
09:51
974 км.
21 ч. 29 мин.
Кадуй
10:16
10:18
997 км.
21 ч. 56 мин.
Сиуч
11:01
11:03
1039 км.
22 ч. 41 мин.
Бабаево
11:38
12:25
1068 км.
23 ч. 18 мин.
Верхневольский
13:02
13:04
1100 км.
1 д. 0 ч. 42 мин.
Заборье
13:17
13:19
1111 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Подборовье
13:32
13:34
1121 км.
1 д. 1 ч. 12 мин.
Ефимовская
13:52
13:54
1141 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Пикалево 1
14:27
14:29
1175 км.
1 д. 2 ч. 7 мин.
Тихвин
15:02
15:05
1208 км.
1 д. 2 ч. 42 мин.
Волховстрой 1
16:18
16:32
1282 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
18:40
1385 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
