Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 296Я Сыктывкар — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
22:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Эжва
22:52
22:54
16 км.
0 ч. 22 мин.
Микунь
00:35
01:50
86 км.
2 ч. 5 мин.
Низовка
05:04
05:06
284 км.
6 ч. 34 мин.
Сольвычегодск
05:29
05:34
296 км.
6 ч. 59 мин.
Котлас Южный
06:00
07:15
309 км.
7 ч. 30 мин.
Ядриха
09:05
09:07
318 км.
10 ч. 35 мин.
Костылево
11:51
11:59
494 км.
13 ч. 21 мин.
Кулой
12:41
12:57
534 км.
14 ч. 11 мин.
Вельск
13:29
13:41
556 км.
14 ч. 59 мин.
Коноша 1
15:41
16:11
655 км.
17 ч. 11 мин.
Вожега
17:09
17:11
710 км.
18 ч. 39 мин.
Харовская
18:00
18:02
768 км.
19 ч. 30 мин.
Сухона
18:54
18:56
823 км.
20 ч. 24 мин.
Вологда 1
19:30
19:53
853 км.
21 ч. 0 мин.
Грязовец
20:43
20:47
893 км.
22 ч. 13 мин.
Данилов
22:28
23:04
970 км.
23 ч. 58 мин.
Ярославль
Главный
00:13
00:43
1035 км.
1 д. 1 ч. 43 мин.
Ростов
Ярославский
01:40
01:42
1089 км.
1 д. 3 ч. 10 мин.
Александров 1
03:10
03:12
1187 км.
1 д. 4 ч. 40 мин.
Рязань 2
08:26
08:53
1393 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Богоявленск
11:37
11:39
1551 км.
1 д. 13 ч. 7 мин.
Мичуринск
Воронежский
12:14
12:19
1591 км.
1 д. 13 ч. 44 мин.
Грязи
Воронежские
13:10
13:50
1647 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:33
16:38
1752 км.
1 д. 18 ч. 3 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:53
17:58
1827 км.
1 д. 19 ч. 23 мин.
Россошь
19:49
20:05
1915 км.
1 д. 21 ч. 19 мин.
Зайцевка
22:00
22:02
1980 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Кутейниково
22:41
22:43
2017 км.
2 д. 0 ч. 11 мин.
Миллерово
23:32
23:34
2072 км.
2 д. 1 ч. 2 мин.
Каменская
00:27
00:29
2138 км.
2 д. 1 ч. 57 мин.
Лихая
00:52
01:09
2157 км.
2 д. 2 ч. 22 мин.
Сулин
01:58
02:00
2188 км.
2 д. 3 ч. 28 мин.
Шахтная
02:34
02:36
2206 км.
2 д. 4 ч. 4 мин.
Новочеркасск
03:19
03:21
2242 км.
2 д. 4 ч. 49 мин.
Ростов
Главный
04:11
04:29
2280 км.
2 д. 5 ч. 41 мин.
Староминская-Тимашевск
05:54
05:56
2371 км.
2 д. 7 ч. 24 мин.
Каневская
06:35
06:37
2418 км.
2 д. 8 ч. 5 мин.
Брюховецкая
07:05
07:07
2450 км.
2 д. 8 ч. 35 мин.
Тимашевская
07:32
07:34
2469 км.
2 д. 9 ч. 2 мин.
Полтавская
08:37
08:39
2533 км.
2 д. 10 ч. 7 мин.
Протока
08:57
08:59
2546 км.
2 д. 10 ч. 27 мин.
Анапа
11:32
2618 км.
2 д. 13 ч. 2 мин.
