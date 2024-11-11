Поезд 557Я Печора — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

09:30

Печора

3 д. 2 ч. 36 мин.

12:06

Адлер

57

Маршрут следования поезда 557Я Печора — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Печора — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Печора

09:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кожва 1

09:49

2 мин.

09:51

12 км.

0 ч. 19 мин.

Чикшино

10:26

2 мин.

10:28

47 км.

0 ч. 56 мин.

Каджером

11:06

2 мин.

11:08

82 км.

1 ч. 36 мин.

Ираель

11:54

5 мин.

11:59

126 км.

2 ч. 24 мин.

Сосногорск

13:46

25 мин.

14:11

235 км.

4 ч. 16 мин.

Ухта

14:29

10 мин.

14:39

244 км.

4 ч. 59 мин.

Ярега

15:05

2 мин.

15:07

259 км.

5 ч. 35 мин.

Синдор

16:47

2 мин.

16:49

366 км.

7 ч. 17 мин.

Княжпогост

17:41

3 мин.

17:44

424 км.

8 ч. 11 мин.

Микунь

18:49

35 мин.

19:24

473 км.

9 ч. 19 мин.

Межег

20:03

3 мин.

20:06

518 км.

10 ч. 33 мин.

Урдома

21:02

2 мин.

21:04

577 км.

11 ч. 32 мин.

Низовка

22:22

2 мин.

22:24

671 км.

12 ч. 52 мин.

Сольвычегодск

22:45

2 мин.

22:47

683 км.

13 ч. 15 мин.

Котлас Южный

23:18

57 мин.

00:15

696 км.

13 ч. 48 мин.

Котлас-Узловой

00:30

10 мин.

00:40

701 км.

15 ч. 0 мин.

Ядриха

01:17

2 мин.

01:19

708 км.

15 ч. 47 мин.

Костылево

03:59

3 мин.

04:02

884 км.

18 ч. 29 мин.

Кулой

04:39

14 мин.

04:53

924 км.

19 ч. 9 мин.

Вельск

05:28

10 мин.

05:38

946 км.

19 ч. 58 мин.

Коноша 1

07:38

41 мин.

08:19

1045 км.

22 ч. 8 мин.

Вожега

09:05

2 мин.

09:07

1100 км.

23 ч. 35 мин.

Сухона

10:23

2 мин.

10:25

1213 км.

1 д. 0 ч. 53 мин.

Вологда 1

10:53

40 мин.

11:33

1243 км.

1 д. 1 ч. 23 мин.

Грязовец

12:18

2 мин.

12:20

1283 км.

1 д. 2 ч. 48 мин.

Данилов

13:45

34 мин.

14:19

1360 км.

1 д. 4 ч. 15 мин.

Ярославль
Главный

15:39

20 мин.

15:59

1425 км.

1 д. 6 ч. 9 мин.

Ростов
Ярославский

16:48

2 мин.

16:50

1479 км.

1 д. 7 ч. 18 мин.

Александров 1

18:56

2 мин.

18:58

1577 км.

1 д. 9 ч. 26 мин.

Рязань 2

00:07

23 мин.

00:30

1783 км.

1 д. 14 ч. 37 мин.

Мичуринск
Уральский

03:05

31 мин.

03:36

1982 км.

1 д. 17 ч. 35 мин.

Грязи
Воронежские

04:38

3 мин.

04:41

2040 км.

1 д. 19 ч. 8 мин.

Придача
Воронеж-Южный

06:45

4 мин.

06:49

2145 км.

1 д. 21 ч. 15 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

09:00

5 мин.

09:05

2220 км.

1 д. 23 ч. 30 мин.

Россошь

12:01

13 мин.

12:14

2308 км.

2 д. 2 ч. 31 мин.

Кутейниково

14:13

2 мин.

14:15

2410 км.

2 д. 4 ч. 43 мин.

Миллерово

15:10

2 мин.

15:12

2465 км.

2 д. 5 ч. 40 мин.

Каменская

16:28

2 мин.

16:30

2531 км.

2 д. 6 ч. 58 мин.

Лихая

16:54

15 мин.

17:09

2550 км.

2 д. 7 ч. 24 мин.

Зверево

17:35

2 мин.

17:37

2566 км.

2 д. 8 ч. 5 мин.

Сулин

17:57

2 мин.

17:59

2581 км.

2 д. 8 ч. 27 мин.

Шахтная

18:37

2 мин.

18:39

2599 км.

2 д. 9 ч. 7 мин.

Новочеркасск

20:10

2 мин.

20:12

2635 км.

2 д. 10 ч. 40 мин.

Ростов
Главный

21:13

25 мин.

21:38

2673 км.

2 д. 11 ч. 43 мин.

Тихорецкая

00:17

3 мин.

00:20

2828 км.

2 д. 14 ч. 47 мин.

Кавказская

01:28

32 мин.

02:00

2886 км.

2 д. 15 ч. 58 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

03:00

2 мин.

03:02

2948 км.

2 д. 17 ч. 30 мин.

Курганная

03:34

2 мин.

03:36

2988 км.

2 д. 18 ч. 4 мин.

Белореченская

04:29

35 мин.

05:04

3045 км.

2 д. 18 ч. 59 мин.

Хадыженская

06:12

2 мин.

06:14

3093 км.

2 д. 20 ч. 42 мин.

Туапсе

08:01

8 мин.

08:09

3142 км.

2 д. 22 ч. 31 мин.

Лазаревская

09:56

7 мин.

10:03

3169 км.

3 д. 0 ч. 26 мин.

Лоо

10:55

5 мин.

11:00

3201 км.

3 д. 1 ч. 25 мин.

Сочи

11:25

10 мин.

11:35

3217 км.

3 д. 1 ч. 55 мин.

Хоста

11:53

2 мин.

11:55

3230 км.

3 д. 2 ч. 23 мин.

Адлер

12:06

3238 км.

3 д. 2 ч. 36 мин.

Информация о поезде 557Я

Планируете поездку по маршруту Печора — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 557Я. Этот поезд отправляется со станции Печора в 09:30 и прибывает на конечную станцию Адлер в 12:06. Вся дорога занимает 3 д. 2 ч. 36 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 39 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 557Я

Количество остановок поезда:

57 станций

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Светлана Мойщиц

    Когда ехали вагон постоянно дребежжал и стучал. Вообще невозможно было нормально заснуть чтобы не проснуться от очердного стука или скрипа. Лестница на верхнюю полку – это вообще отдельный разговор.

  2. Рогов Юрий

    В вагоне тусклый свет и сам по себе он очень старый. Ощущение что на эту ветку списали все те вагоны которые на других уже своё отслужили. Вентиляция еле работала.

  3. Елена

    Ехала в купе, думала хоть тут будет хорошо. Фигвам. В купе было не продохнуть, душно до обморока. А когда на подъезде вагон еще нагрело то вообще хоть ты вешайся.

  4. Руслан

    Вагон сильно шатало, думал что вообще с рельсов сьедем куда-нибудь в кувет. Особенно ночью было очень страшно ехать.

  5. Наташка

    Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
