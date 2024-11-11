Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 557Я Печора — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 557Я Печора — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печора — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печора
09:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кожва 1
09:49
09:51
12 км.
0 ч. 19 мин.
Чикшино
10:26
10:28
47 км.
0 ч. 56 мин.
Каджером
11:06
11:08
82 км.
1 ч. 36 мин.
Ираель
11:54
11:59
126 км.
2 ч. 24 мин.
Сосногорск
13:46
14:11
235 км.
4 ч. 16 мин.
Ухта
14:29
14:39
244 км.
4 ч. 59 мин.
Ярега
15:05
15:07
259 км.
5 ч. 35 мин.
Синдор
16:47
16:49
366 км.
7 ч. 17 мин.
Княжпогост
17:41
17:44
424 км.
8 ч. 11 мин.
Микунь
18:49
19:24
473 км.
9 ч. 19 мин.
Межег
20:03
20:06
518 км.
10 ч. 33 мин.
Урдома
21:02
21:04
577 км.
11 ч. 32 мин.
Низовка
22:22
22:24
671 км.
12 ч. 52 мин.
Сольвычегодск
22:45
22:47
683 км.
13 ч. 15 мин.
Котлас Южный
23:18
00:15
696 км.
13 ч. 48 мин.
Котлас-Узловой
00:30
00:40
701 км.
15 ч. 0 мин.
Ядриха
01:17
01:19
708 км.
15 ч. 47 мин.
Костылево
03:59
04:02
884 км.
18 ч. 29 мин.
Кулой
04:39
04:53
924 км.
19 ч. 9 мин.
Вельск
05:28
05:38
946 км.
19 ч. 58 мин.
Коноша 1
07:38
08:19
1045 км.
22 ч. 8 мин.
Вожега
09:05
09:07
1100 км.
23 ч. 35 мин.
Сухона
10:23
10:25
1213 км.
1 д. 0 ч. 53 мин.
Вологда 1
10:53
11:33
1243 км.
1 д. 1 ч. 23 мин.
Грязовец
12:18
12:20
1283 км.
1 д. 2 ч. 48 мин.
Данилов
13:45
14:19
1360 км.
1 д. 4 ч. 15 мин.
Ярославль
Главный
15:39
15:59
1425 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Ростов
Ярославский
16:48
16:50
1479 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Александров 1
18:56
18:58
1577 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Рязань 2
00:07
00:30
1783 км.
1 д. 14 ч. 37 мин.
Мичуринск
Уральский
03:05
03:36
1982 км.
1 д. 17 ч. 35 мин.
Грязи
Воронежские
04:38
04:41
2040 км.
1 д. 19 ч. 8 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:45
06:49
2145 км.
1 д. 21 ч. 15 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:00
09:05
2220 км.
1 д. 23 ч. 30 мин.
Россошь
12:01
12:14
2308 км.
2 д. 2 ч. 31 мин.
Кутейниково
14:13
14:15
2410 км.
2 д. 4 ч. 43 мин.
Миллерово
15:10
15:12
2465 км.
2 д. 5 ч. 40 мин.
Каменская
16:28
16:30
2531 км.
2 д. 6 ч. 58 мин.
Лихая
16:54
17:09
2550 км.
2 д. 7 ч. 24 мин.
Зверево
17:35
17:37
2566 км.
2 д. 8 ч. 5 мин.
Сулин
17:57
17:59
2581 км.
2 д. 8 ч. 27 мин.
Шахтная
18:37
18:39
2599 км.
2 д. 9 ч. 7 мин.
Новочеркасск
20:10
20:12
2635 км.
2 д. 10 ч. 40 мин.
Ростов
Главный
21:13
21:38
2673 км.
2 д. 11 ч. 43 мин.
Тихорецкая
00:17
00:20
2828 км.
2 д. 14 ч. 47 мин.
Кавказская
01:28
02:00
2886 км.
2 д. 15 ч. 58 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:00
03:02
2948 км.
2 д. 17 ч. 30 мин.
Курганная
03:34
03:36
2988 км.
2 д. 18 ч. 4 мин.
Белореченская
04:29
05:04
3045 км.
2 д. 18 ч. 59 мин.
Хадыженская
06:12
06:14
3093 км.
2 д. 20 ч. 42 мин.
Туапсе
08:01
08:09
3142 км.
2 д. 22 ч. 31 мин.
Лазаревская
09:56
10:03
3169 км.
3 д. 0 ч. 26 мин.
Лоо
10:55
11:00
3201 км.
3 д. 1 ч. 25 мин.
Сочи
11:25
11:35
3217 км.
3 д. 1 ч. 55 мин.
Хоста
11:53
11:55
3230 км.
3 д. 2 ч. 23 мин.
Адлер
12:06
3238 км.
3 д. 2 ч. 36 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Печора → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Когда ехали вагон постоянно дребежжал и стучал. Вообще невозможно было нормально заснуть чтобы не проснуться от очердного стука или скрипа. Лестница на верхнюю полку – это вообще отдельный разговор.
В вагоне тусклый свет и сам по себе он очень старый. Ощущение что на эту ветку списали все те вагоны которые на других уже своё отслужили. Вентиляция еле работала.
Ехала в купе, думала хоть тут будет хорошо. Фигвам. В купе было не продохнуть, душно до обморока. А когда на подъезде вагон еще нагрело то вообще хоть ты вешайся.
Вагон сильно шатало, думал что вообще с рельсов сьедем куда-нибудь в кувет. Особенно ночью было очень страшно ехать.
Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.