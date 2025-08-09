Маршрут следования и продажа билетов
01:50
1 д. 1 ч. 3 мин.
02:53
20
Маршрут следования поезда 554А Санкт-Петербург — Микунь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Микунь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
01:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бабаево
07:23
07:53
315 км.
5 ч. 33 мин.
Череповец 1
09:50
10:18
430 км.
8 ч. 0 мин.
Шексна
10:51
10:53
464 км.
9 ч. 1 мин.
Чебсара
11:10
11:12
481 км.
9 ч. 20 мин.
Кипелово
11:32
11:34
499 км.
9 ч. 42 мин.
Сухона
12:39
12:41
558 км.
10 ч. 49 мин.
Харовская
13:23
13:25
613 км.
11 ч. 33 мин.
Вожега
14:08
14:10
671 км.
12 ч. 18 мин.
Коноша 1
14:58
15:27
726 км.
13 ч. 8 мин.
Вельск
17:21
17:24
825 км.
15 ч. 31 мин.
Костылево
18:42
18:44
886 км.
16 ч. 52 мин.
Кизема
19:50
19:52
972 км.
18 ч. 0 мин.
Котлас Южный
21:57
22:40
1069 км.
20 ч. 7 мин.
Сольвычегодск
23:09
23:11
1082 км.
21 ч. 19 мин.
Низовка
23:28
23:30
1094 км.
21 ч. 38 мин.
Светик
00:40
00:42
1161 км.
22 ч. 50 мин.
Мадмас
01:56
01:58
1239 км.
1 д. 0 ч. 6 мин.
Межег
02:11
02:13
1247 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Микунь
02:53
1292 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
