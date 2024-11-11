Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 305М Усинск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 305М Усинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Усинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Усинск
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Разъезд 81км
21:39
21:40
20 км.
0 ч. 29 мин.
Юкост
22:12
22:15
42 км.
1 ч. 2 мин.
Сыня
23:10
23:12
91 км.
2 ч. 0 мин.
Аранец
23:39
23:40
112 км.
2 ч. 29 мин.
Мишаяг
23:58
23:59
125 км.
2 ч. 48 мин.
Печора
00:11
01:30
134 км.
3 ч. 1 мин.
Кожва 1
01:48
01:50
146 км.
4 ч. 38 мин.
Чикшино
02:22
02:24
181 км.
5 ч. 12 мин.
Каджером
03:01
03:02
216 км.
5 ч. 51 мин.
Ираель
03:48
03:49
260 км.
6 ч. 38 мин.
Малая Пера
04:17
04:18
290 км.
7 ч. 7 мин.
Сосногорск
05:28
05:51
369 км.
8 ч. 18 мин.
Ухта
06:11
06:21
378 км.
9 ч. 1 мин.
Синдор
09:08
09:09
499 км.
11 ч. 58 мин.
Княжпогост
10:16
10:17
557 км.
13 ч. 6 мин.
Микунь
11:09
11:28
606 км.
13 ч. 59 мин.
Урдома
12:59
13:00
710 км.
15 ч. 49 мин.
Низовка
14:18
14:19
804 км.
17 ч. 8 мин.
Сольвычегодск
14:40
14:44
816 км.
17 ч. 30 мин.
Котлас Южный
15:09
15:59
829 км.
17 ч. 59 мин.
Котлас-Узловой
16:15
16:25
834 км.
19 ч. 5 мин.
Костылево
19:46
19:49
1018 км.
22 ч. 36 мин.
Кулой
20:27
20:32
1058 км.
23 ч. 17 мин.
Вельск
20:58
21:02
1080 км.
23 ч. 48 мин.
Платформа 62км
21:41
21:42
1120 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Коноша 1
22:42
23:17
1179 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Вологда 1
01:40
02:01
1376 км.
1 д. 4 ч. 30 мин.
Данилов
04:01
04:31
1490 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Ярославль
Главный
05:29
05:55
1555 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:58
1799 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка была не такой комфортной как я ожидала вначале. В плане какого-то базового комфорта было все ок. Сидения не твердые и так далее. Но кондиционер очень сильно дул и это просто было невозможно вытерпеть! Просила проводницу сделать поменьше – она сказала что может только отключить, но тогда дышать будет нечем. Так и ехали и терпели.
Попался очень хороший вагон (а может они все такие?) – ехал и наслаждался поездкой. В вагоне несколько раз за время поездки делали сухую уборку. Проводница следила за чистотой вагона и после каждой остановки проходила веником, если нужно было. Очень круто.
Очень удобное время отправления и прибытия. Меня встречали, поезд прибыл строго по расписанию. Не пришлось никому ждать. Замечательная поездка.
Простояли в дороге полтора часа просто потому что там что-то поломалось. Притом никто ничего не мог нормально сказать. А потом просто взяли и поехали.
Жаль что до сих пор такое старье ездит и его никак не заменят на что-то стоящее. Очень хотелось бы наконец-то увидеть что-то похожее на немецкие поезда, которые там уже много лет ездят.