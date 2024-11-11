Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 371Ч Архангельск — Котлас.
16:40
18 ч. 6 мин.
10:46
45
Маршрут следования поезда 371Ч Архангельск — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
17:05
17:10
13 км.
0 ч. 25 мин.
Брусеница
17:40
17:41
28 км.
1 ч. 0 мин.
Тундра
17:57
17:58
43 км.
1 ч. 17 мин.
Ломовое
18:17
18:18
59 км.
1 ч. 37 мин.
Лиственничный
18:34
18:35
71 км.
1 ч. 54 мин.
Холмогорская
18:47
18:48
80 км.
2 ч. 7 мин.
Пермилово
19:12
19:13
104 км.
2 ч. 32 мин.
Обозерская
19:34
20:19
122 км.
2 ч. 54 мин.
Летнеозерский
20:33
20:34
130 км.
3 ч. 53 мин.
Емца
21:00
21:20
163 км.
4 ч. 20 мин.
Шелекса
21:39
21:40
182 км.
4 ч. 59 мин.
Плесецкая
22:00
22:20
202 км.
5 ч. 20 мин.
Пукса
22:32
22:35
213 км.
5 ч. 52 мин.
Тарза
22:51
22:52
226 км.
6 ч. 11 мин.
Ивакша
23:04
23:05
235 км.
6 ч. 24 мин.
Лепша
23:16
23:17
244 км.
6 ч. 36 мин.
Шалакуша
23:30
23:32
255 км.
6 ч. 50 мин.
Шожма
00:04
00:05
287 км.
7 ч. 24 мин.
Шестиозерский
00:28
00:29
301 км.
7 ч. 48 мин.
Няндома
00:47
01:03
317 км.
8 ч. 7 мин.
Вандыш
01:35
01:36
353 км.
8 ч. 55 мин.
Фоминская
01:51
01:52
368 км.
9 ч. 11 мин.
Мелентьевский
02:06
02:07
379 км.
9 ч. 26 мин.
Коноша 1
02:24
02:54
391 км.
9 ч. 44 мин.
Вересово
03:14
03:15
400 км.
10 ч. 34 мин.
Можуга
03:42
03:48
423 км.
11 ч. 2 мин.
Платформа 62км
04:12
04:13
449 км.
11 ч. 32 мин.
Келарева Горка
04:23
04:29
455 км.
11 ч. 43 мин.
Разъезд 78км
04:41
04:42
464 км.
12 ч. 1 мин.
Вельск
05:04
05:20
488 км.
12 ч. 24 мин.
Кулой
05:42
05:56
510 км.
13 ч. 2 мин.
Кокшеньга
06:17
06:18
529 км.
13 ч. 37 мин.
Костылево
06:38
06:43
550 км.
13 ч. 58 мин.
Шурай
07:07
07:08
573 км.
14 ч. 27 мин.
Илеза
07:24
07:25
586 км.
14 ч. 44 мин.
Лойга
07:54
07:55
624 км.
15 ч. 14 мин.
Кизема
08:07
08:11
636 км.
15 ч. 27 мин.
Сенгос
08:38
08:39
663 км.
15 ч. 58 мин.
Ломоватка
08:51
08:52
672 км.
16 ч. 11 мин.
Ерга
09:05
09:06
684 км.
16 ч. 25 мин.
Удима
09:18
09:19
693 км.
16 ч. 38 мин.
Ядриха
09:45
09:47
725 км.
17 ч. 5 мин.
Котлас-Узловой
09:59
10:34
732 км.
17 ч. 19 мин.
Котлас Южный
10:46
737 км.
18 ч. 6 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приятный и вежливый персонал. Вагон опрятный. Видно было что следят за чистотой. После поездки осталось общее хорошее впечатление.
Странный вагон мне попался. Одни женщины и все пожилого возраста. Так они решили в 6 вечера завалиться спать. Ни нормально походить невозможно, ничего. Все спят. Первый раз с таким неудобством столкнулся.
Сама поездка прошла вполне нормально. Но я уже даже не думала, что еще есть настолько старые вагоны!!! Это, конечно, доставило свои неудобства
Проводница приятная девушка. Туалет как всегда оставляет желать лучшего. С попутчиками мне повезло. Не было ни детей. Ни храпящих.
Жаль что поезда в плачевном состоянии. Купе маленькие. С ребенком не очень удобно. Что же касается персонала – то могу сказать одно – очень приятные и обязательные девушки были у нас в вагоне.