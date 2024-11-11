Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 041М Воркута — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 041М Воркута — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
16:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чум
18:01
18:02
55 км.
1 ч. 16 мин.
Сейда
18:12
18:13
61 км.
1 ч. 27 мин.
Сивая Маска
19:09
19:11
108 км.
2 ч. 24 мин.
Амшор
19:24
19:25
117 км.
2 ч. 39 мин.
Марков
19:53
19:55
140 км.
3 ч. 8 мин.
Ошпер
21:10
21:15
187 км.
4 ч. 25 мин.
Инта 1
21:59
22:18
232 км.
5 ч. 14 мин.
Янью
23:53
23:55
336 км.
7 ч. 8 мин.
Печора
00:52
01:22
400 км.
8 ч. 7 мин.
Кожва 1
01:44
01:45
412 км.
8 ч. 59 мин.
Чикшино
02:18
02:19
447 км.
9 ч. 33 мин.
Каджером
02:54
02:55
482 км.
10 ч. 9 мин.
Ираель
03:41
03:43
526 км.
10 ч. 56 мин.
Малая Пера
04:11
04:13
556 км.
11 ч. 26 мин.
Сосногорск
05:25
05:48
635 км.
12 ч. 40 мин.
Ухта
06:06
06:16
644 км.
13 ч. 21 мин.
Ярега
06:39
06:40
659 км.
13 ч. 54 мин.
Иоссер
08:20
08:21
746 км.
15 ч. 35 мин.
Синдор
08:43
08:44
765 км.
15 ч. 58 мин.
Весляна
09:08
09:09
788 км.
16 ч. 23 мин.
Княжпогост
09:43
09:45
823 км.
16 ч. 58 мин.
Микунь
10:31
10:46
872 км.
17 ч. 46 мин.
Урдома
12:21
12:22
976 км.
19 ч. 36 мин.
Низовка
13:38
13:40
1070 км.
20 ч. 53 мин.
Сольвычегодск
14:00
14:01
1082 км.
21 ч. 15 мин.
Котлас Южный
14:25
15:19
1095 км.
21 ч. 40 мин.
Костылево
19:05
19:07
1278 км.
1 д. 2 ч. 20 мин.
Кулой
19:47
19:49
1318 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Вельск
20:19
20:22
1340 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Платформа 62км
21:02
21:03
1380 км.
1 д. 4 ч. 17 мин.
Коноша 1
22:06
22:41
1439 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Вологда 1
01:12
01:32
1636 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Данилов
03:47
04:21
1750 км.
1 д. 11 ч. 2 мин.
Ярославль
Главный
05:25
05:35
1815 км.
1 д. 12 ч. 40 мин.
Ростов
Ярославский
06:19
06:21
1869 км.
1 д. 13 ч. 34 мин.
Александров 1
07:37
07:39
1967 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:43
2061 км.
1 д. 16 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
На мой взгляд цена билета завышена. Не все могут себе позволить путешествовать за такие деньги. Нужно думать о пассажирах в первую очередь, пришлось ехать на верхней полке.
Здравствуйте! Если честно – мне ОЧЕНЬ понравилось ехать в этом поезде. Проводница была очень приятной женщиной (в 7 вагоне). На самом деле я впервые вижу настолько увлеченного свой работой человека. Спасибо вам большое!
Ужасно! Из окна постоянно дуло, что я ни делал. По итогу надуло так, что шею не мог повернуть неделю!!! И ничего с этим не поделаешь, сказала проводница. Не она окна ставила. Ну еб вашу мать!
Добрый день. У меня претензий нет, поездка была чудесной! Поезд приехал вовремя.
Спасибо большое за хороший сервис и чистоту внутри вагона! Очень приятно и комфортно было ехать.
Обычный поезд, ничего сверх меры. Ехал на нем уже третий раз и все было хорошо, как в прошлые два раза, так и в этот. На приятность поездки также пассажиры сильно влияют. Один раз была шумная компания и было некомфортно