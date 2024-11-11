Маршрут следования и продажа билетов
16:10
1 д. 21 ч. 15 мин.
13:25
45
Маршрут следования поезда 100Г Нижний Новгород — Салехард на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Салехард с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Семенов
17:05
17:07
61 км.
0 ч. 55 мин.
Урень
18:27
18:29
169 км.
2 ч. 17 мин.
Шахунья
19:15
19:17
223 км.
3 ч. 5 мин.
Пижма
19:43
19:45
258 км.
3 ч. 33 мин.
Буреполом
19:58
20:00
275 км.
3 ч. 48 мин.
Котельнич 1
21:04
21:06
345 км.
4 ч. 54 мин.
Марадыковский
21:22
21:23
362 км.
5 ч. 12 мин.
Оричи
21:43
21:44
388 км.
5 ч. 33 мин.
Лянгасово
22:12
22:13
414 км.
6 ч. 2 мин.
Киров
Пассажирский
22:31
23:51
427 км.
6 ч. 21 мин.
Юрья
01:08
01:10
483 км.
8 ч. 58 мин.
Мураши
02:29
02:32
526 км.
10 ч. 19 мин.
Опарино
03:53
03:58
589 км.
11 ч. 43 мин.
Пинюг
05:00
05:22
641 км.
12 ч. 50 мин.
Луза
06:25
06:30
692 км.
14 ч. 15 мин.
Сусоловка
07:03
07:04
715 км.
14 ч. 53 мин.
Савватия
07:34
07:36
739 км.
15 ч. 24 мин.
Котлас Южный
08:15
09:13
769 км.
16 ч. 5 мин.
Сольвычегодск
09:40
09:42
782 км.
17 ч. 30 мин.
Низовка
10:01
10:03
794 км.
17 ч. 51 мин.
Урдома
11:20
11:22
888 км.
19 ч. 10 мин.
Межег
12:17
12:19
947 км.
20 ч. 7 мин.
Микунь
12:57
13:19
992 км.
20 ч. 47 мин.
Княжпогост
14:33
14:35
1041 км.
22 ч. 23 мин.
Синдор
15:40
15:41
1099 км.
23 ч. 30 мин.
Ярега
17:15
17:16
1206 км.
1 д. 1 ч. 5 мин.
Ухта
17:36
17:46
1221 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Сосногорск
18:08
19:15
1230 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Малая Пера
20:45
20:46
1309 км.
1 д. 4 ч. 35 мин.
Ираель
21:15
21:17
1339 км.
1 д. 5 ч. 5 мин.
Зеленоборск
21:31
21:32
1349 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Талый
21:55
21:56
1372 км.
1 д. 5 ч. 45 мин.
Каджером
22:11
22:12
1383 км.
1 д. 6 ч. 1 мин.
Чикшино
22:46
22:48
1418 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Кожва 1
23:27
23:37
1453 км.
1 д. 7 ч. 17 мин.
Печора
00:01
00:25
1465 км.
1 д. 7 ч. 51 мин.
Янью
01:51
01:53
1529 км.
1 д. 9 ч. 41 мин.
Инта 1
04:12
04:36
1633 км.
1 д. 12 ч. 2 мин.
Марков
06:27
06:30
1726 км.
1 д. 14 ч. 17 мин.
Сивая Маска
07:11
07:12
1759 км.
1 д. 15 ч. 1 мин.
Сейда
08:18
08:20
1806 км.
1 д. 16 ч. 8 мин.
Никита
09:15
09:17
1836 км.
1 д. 17 ч. 5 мин.
Елецкая
09:47
10:07
1855 км.
1 д. 17 ч. 37 мин.
Лабытнанги
13:25
1959 км.
1 д. 21 ч. 15 мин.
