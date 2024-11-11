Маршрут следования поезда 231Я Котлас — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коноша 1
05:04
05:34
344 км.
7 ч. 49 мин.
Череповец 1
10:34
11:04
585 км.
13 ч. 19 мин.
Бабаево
13:14
13:50
700 км.
15 ч. 59 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
19:57
1015 км.
22 ч. 42 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Очень круто, что технологии дошли до того, что можно в режиме онлайн выбрать место в поезде и купить билет! В поезде мне нравится все. И время отправления и удобства. В поезде не было биотуалета, все по старинке. Но это не парило, потому что стоянки минимальные.
В вагоне было жарко. Еще солнце нагрело так, что хоть ты вешайся. Вентиляция работала как-то неисправно. Кондиционера не было. Я вся спарилась, пока солнце не спряталось. Не очень поездка.
Ничего не поменялось. Я ездила на этом поезде лет 15 назад. И предтавьте мое удивление, когда я сели и все то же самое. Конечно – стабильность признак профессионализма. Это да. Но не в этом случае. Пора бы уже и обновить вагоны.
В вагоне душно и ехать просто невозможно. Что с вентиляцией вообще не понятно в этих старых вагонах, как она работает и работает ли вообще. Проводницы хоть и нормальные, впечатление подпорчено.
А мне всё понравилось. Проводницы внимательные и приветливые. Поезд хоть и старый но едет бодро и прибыл на место вовремя. Конечно, это не какой-нибудь супер модный и удобный экспресс, но до места довезет точно и без проблем.