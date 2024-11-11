Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 371Я Котлас — Архангельск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
48
Маршрут следования поезда 371Я Котлас — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
13:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Котлас-Узловой
13:29
14:04
5 км.
0 ч. 12 мин.
Ядриха
14:16
14:17
12 км.
0 ч. 59 мин.
Удима
14:54
14:55
44 км.
1 ч. 37 мин.
Ерга
15:09
15:10
53 км.
1 ч. 52 мин.
Ломоватка
15:25
15:26
65 км.
2 ч. 8 мин.
Сенгос
15:41
15:42
74 км.
2 ч. 24 мин.
Кизема
16:04
16:06
101 км.
2 ч. 47 мин.
Лойга
16:22
16:23
113 км.
3 ч. 5 мин.
Илеза
16:57
16:58
151 км.
3 ч. 40 мин.
Шурай
17:13
17:14
164 км.
3 ч. 56 мин.
Шангалы
17:28
17:29
176 км.
4 ч. 11 мин.
Костылево
17:42
17:46
186 км.
4 ч. 25 мин.
Кокшеньга
18:08
18:09
207 км.
4 ч. 51 мин.
Кулой
18:32
18:45
226 км.
5 ч. 15 мин.
Вельск
19:15
19:25
248 км.
5 ч. 58 мин.
Келарева Горка
20:09
20:10
281 км.
6 ч. 52 мин.
Платформа 62км
20:20
20:21
287 км.
7 ч. 3 мин.
Можуга
20:46
20:47
313 км.
7 ч. 29 мин.
Вересово
21:16
21:17
336 км.
7 ч. 59 мин.
Коноша 1
21:38
22:18
345 км.
8 ч. 21 мин.
Мелентьевский
22:39
22:40
357 км.
9 ч. 22 мин.
Фоминская
22:52
22:53
368 км.
9 ч. 35 мин.
Вандыш
23:07
23:08
383 км.
9 ч. 50 мин.
Бурачиха
23:32
23:33
402 км.
10 ч. 15 мин.
Няндома
23:49
00:04
419 км.
10 ч. 32 мин.
Шестиозерский
00:22
00:23
435 км.
11 ч. 5 мин.
Шожма
00:38
00:39
449 км.
11 ч. 21 мин.
Лельма
00:54
00:55
460 км.
11 ч. 37 мин.
Шалакуша
01:12
01:14
480 км.
11 ч. 55 мин.
Лепша
01:31
01:44
491 км.
12 ч. 14 мин.
Ивакша
01:55
01:56
500 км.
12 ч. 38 мин.
Тарза
02:06
02:07
509 км.
12 ч. 49 мин.
Пукса
02:19
02:22
522 км.
13 ч. 2 мин.
Плесецкая
02:33
02:48
533 км.
13 ч. 16 мин.
Шелекса
03:05
03:06
553 км.
13 ч. 48 мин.
Емца
03:23
03:38
572 км.
14 ч. 6 мин.
Летнеозерский
04:02
04:03
605 км.
14 ч. 45 мин.
Обозерская
04:16
05:13
613 км.
14 ч. 59 мин.
Пермилово
05:34
05:35
631 км.
16 ч. 17 мин.
Малька
05:52
05:53
649 км.
16 ч. 35 мин.
Холмогорская
06:02
06:03
655 км.
16 ч. 45 мин.
Лиственничный
06:18
06:19
664 км.
17 ч. 1 мин.
Ломовое
06:34
06:35
676 км.
17 ч. 17 мин.
Тундра
06:52
06:53
692 км.
17 ч. 35 мин.
Брусеница
07:10
07:11
707 км.
17 ч. 53 мин.
Исакогорка
07:31
07:36
722 км.
18 ч. 14 мин.
Архангельск-Город
07:58
735 км.
18 ч. 41 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Котлас → Архангельск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон конечно очень старый. Я бы даже сказала неимоверно старый. И пахнет сыростью. Очень дискомфортно было.
Большущий минус – что туалеты закрываются на остановках. Неужели так сложно установить в вагоне банальный биотуалет чтобы каждый пассажир мог пойти и сходить в него по нужде в любое удобное ему время!? Это же очень просто делается.
Здравствуйте. Ехала 4.02.2021. В туалете ночью закончилась вода по дороге. Утром ни умыться, ничего не сделать. Биотуалет не смывает. При этом на полу куча грязи лежит. Я как зашла – чуть не вывернуло.
В вагоне было грязно. Валялись какие-то фантики и обертки от вафель. Кругом много песка. Проводница за всю поездку так ничего и не убрала. Мусорка была переполнена.
У нас в вагоне была великолепная проводница. Выполняла свою работу на 5+. Предупреждала о станциях, убиралась и подметала. Вообще очень вежливая и обходительная. Звали Анна. Фамилию не помню.