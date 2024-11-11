Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 078Я Санкт-Петербург — Воркута.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
10:20
1 д. 22 ч. 10 мин.
08:30
68
Маршрут следования поезда 078Я Санкт-Петербург — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
10:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
12:12
12:17
103 км.
1 ч. 52 мин.
Тихвин
13:31
13:34
177 км.
3 ч. 11 мин.
Пикалево 1
14:12
14:14
210 км.
3 ч. 52 мин.
Ефимовская
14:48
14:50
244 км.
4 ч. 28 мин.
Подборовье
15:09
15:11
264 км.
4 ч. 49 мин.
Заборье
15:23
15:25
274 км.
5 ч. 3 мин.
Верхневольский
15:39
15:41
285 км.
5 ч. 19 мин.
Бабаево
16:14
16:48
317 км.
5 ч. 54 мин.
Сиуч
17:25
17:27
346 км.
7 ч. 5 мин.
Кадуй
18:06
18:08
388 км.
7 ч. 46 мин.
Суда
18:32
18:34
411 км.
8 ч. 12 мин.
Череповец 1
19:11
19:41
432 км.
8 ч. 51 мин.
Шексна
20:30
20:32
466 км.
10 ч. 10 мин.
Чебсара
20:52
20:53
483 км.
10 ч. 32 мин.
Кипелово
21:21
21:22
501 км.
11 ч. 1 мин.
Сухона
22:30
22:31
560 км.
12 ч. 10 мин.
Харовская
23:14
23:16
615 км.
12 ч. 54 мин.
Кадниковский
23:48
23:51
656 км.
13 ч. 28 мин.
Вожега
00:07
00:09
673 км.
13 ч. 47 мин.
Ерцево
00:43
00:44
709 км.
14 ч. 23 мин.
Коноша 1
01:05
01:35
730 км.
14 ч. 45 мин.
Вересово
01:58
01:59
739 км.
15 ч. 38 мин.
Подюга
02:23
02:24
763 км.
16 ч. 3 мин.
Юра
02:45
02:46
781 км.
16 ч. 25 мин.
Усть-Шоноша
02:59
03:00
790 км.
16 ч. 39 мин.
Вельск
03:42
03:45
832 км.
17 ч. 22 мин.
Кулой
04:08
04:21
854 км.
17 ч. 48 мин.
Кокшеньга
04:41
04:42
873 км.
18 ч. 21 мин.
Костылево
05:04
05:07
894 км.
18 ч. 44 мин.
Илеза
05:40
05:41
930 км.
19 ч. 20 мин.
Лойга
06:10
06:11
968 км.
19 ч. 50 мин.
Кизема
06:23
06:26
980 км.
20 ч. 3 мин.
Ломоватка
07:00
07:01
1016 км.
20 ч. 40 мин.
Удима
07:21
07:22
1038 км.
21 ч. 1 мин.
Ядриха
07:48
07:49
1070 км.
21 ч. 28 мин.
Котлас Южный
08:47
09:50
1079 км.
22 ч. 27 мин.
Сольвычегодск
10:13
10:15
1092 км.
23 ч. 53 мин.
Низовка
10:33
10:35
1104 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Виледь
11:01
11:02
1127 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Урдома
11:53
11:55
1199 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Межег
12:46
12:47
1258 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Микунь
13:20
13:30
1303 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Княжпогост
14:18
14:21
1352 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Синдор
15:18
15:19
1410 км.
1 д. 4 ч. 58 мин.
Иоссер
15:42
15:43
1429 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Чиньяворык
16:16
16:17
1465 км.
1 д. 5 ч. 56 мин.
Юкарка
16:30
16:31
1475 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Ярега
17:08
17:09
1516 км.
1 д. 6 ч. 48 мин.
Ухта
17:27
17:37
1531 км.
1 д. 7 ч. 7 мин.
Сосногорск
17:56
18:24
1540 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Малая Пера
19:54
19:55
1619 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Ираель
20:23
20:25
1649 км.
1 д. 10 ч. 3 мин.
Зеленоборск
20:38
20:39
1659 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Талый
21:01
21:02
1682 км.
1 д. 10 ч. 41 мин.
Каджером
21:16
21:17
1693 км.
1 д. 10 ч. 56 мин.
Чикшино
21:49
21:51
1728 км.
1 д. 11 ч. 29 мин.
Кожва 1
22:26
22:28
1763 км.
1 д. 12 ч. 6 мин.
Печора
22:47
23:27
1775 км.
1 д. 12 ч. 27 мин.
Сыня
00:18
00:19
1819 км.
1 д. 13 ч. 58 мин.
Янью
00:45
00:47
1839 км.
1 д. 14 ч. 25 мин.
Косью
01:16
01:17
1869 км.
1 д. 14 ч. 56 мин.
Инта 1
02:35
03:00
1943 км.
1 д. 16 ч. 15 мин.
Марков
04:55
04:57
2036 км.
1 д. 18 ч. 35 мин.
Сивая Маска
05:41
05:42
2069 км.
1 д. 19 ч. 21 мин.
Сейда
06:48
06:50
2116 км.
1 д. 20 ч. 28 мин.
Чум
07:02
07:03
2122 км.
1 д. 20 ч. 42 мин.
Воркута
08:30
2177 км.
1 д. 22 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Хороший поезд. Мы брали билеты через этот сайт и не пожалели. Получилось даже так, что мы ехали с дочкой вдвоем по всем купе до самого конца. Из окон немного сифонило, пришлось пересесть на другие места по ходу движения. В остальном довольны.
Вагоны в поезде старые, туалеты не до конца хорошо продуманы, тесновато. Очень напрягали грязные окна. Такое чувство что поезд моют раз в год! По персоналу вопросов не было, очень вежливые и приятные работники.
Поезду поставлю 3, а проводникам 5. Средняя оценка – 4.
Ну оооочень старый вагон. Ему уже лет 20 как пора на покой, а вы все еще туда людей садите. Все скрипит, двери стучат и не до конца закрываются, в некоторых местах столетняя грязь уже прилипла и стала частью поезда. Пожалуйста, руководство РЖД. Пожалейте персонал и пассажиров.
Ехал в плацкарте 12.08.2021, очень комфортно все прошло. В вагоне стояли новые биотуалеты, слава богу от них не воняло, как раньше от обычных. Постельное белье выдали очень хорошее и чистое.
Здравствуйте! Спасибо за билеты, поездка прошла хорошо!