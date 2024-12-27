Маршрут следования и продажа билетов
13:47
1 д. 6 ч. 10 мин.
19:57
Маршрут следования поезда 250Я Сыктывкар — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
13:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Эжва
14:04
14:06
16 км.
0 ч. 17 мин.
Микунь
15:35
16:25
86 км.
1 ч. 48 мин.
Межег
17:12
17:22
131 км.
3 ч. 25 мин.
Урдома
18:21
18:23
190 км.
4 ч. 34 мин.
Котлас Южный
20:34
21:15
305 км.
6 ч. 47 мин.
Котлас-Узловой
21:30
22:05
310 км.
7 ч. 43 мин.
Ядриха
22:17
22:19
317 км.
8 ч. 30 мин.
Удима
22:56
22:57
349 км.
9 ч. 9 мин.
Ломоватка
23:21
23:22
371 км.
9 ч. 34 мин.
Кизема
23:55
23:57
407 км.
10 ч. 8 мин.
Лойга
00:13
00:14
419 км.
10 ч. 26 мин.
Илеза
00:49
00:50
457 км.
11 ч. 2 мин.
Костылево
01:22
01:24
493 км.
11 ч. 35 мин.
Кокшеньга
01:47
01:48
514 км.
12 ч. 0 мин.
Кулой
02:12
02:18
533 км.
12 ч. 25 мин.
Вельск
02:44
02:45
555 км.
12 ч. 57 мин.
Келарева Горка
03:18
03:19
588 км.
13 ч. 31 мин.
Вересово
04:38
04:40
644 км.
14 ч. 51 мин.
Коноша 1
05:04
05:34
653 км.
15 ч. 17 мин.
Череповец 1
10:34
11:04
894 км.
20 ч. 47 мин.
Кадуй
11:56
11:58
938 км.
22 ч. 9 мин.
Бабаево
13:14
13:50
1009 км.
23 ч. 27 мин.
Тихвин
16:19
16:21
1149 км.
1 д. 2 ч. 32 мин.
Волховстрой 1
17:47
17:49
1223 км.
1 д. 4 ч. 0 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
19:57
1326 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
