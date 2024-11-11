Екатеринбург: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Екатеринбург. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Екатеринбург работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Екатеринбург на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
145А
Санкт-Петербург
Челябинск
00:12
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 15 ч. 22 мин.
04:32
Челябинск-Главный
288Я
Москва
Челябинск
00:12
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 7 ч. 27 мин.
04:32
Челябинск-Главный
006Щ
Москва
Улан-Батор (Монголия)
00:20
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 4 ч. 33 мин.
01:38
Улан-Батор
004З
Москва
Пекин (Китай)
00:20
Екатеринбург (Пассажирский)
5 д. 12 ч. 30 мин.
09:35
Пекин
020Ч
Москва
Пекин (Китай)
00:20
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 3 ч. 44 мин.
00:49
Пекин
201И
Екатеринбург
Москва
00:26
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 5 ч. 14 мин.
05:40
Москва (Курский Вокзал)
198Х
Москва
Иркутск
00:26
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 6 ч. 55 мин.
04:25
Иркутск (Пассажирский)
373Е
Тюмень
Дербент
00:28
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 17 ч. 37 мин.
12:39
Дербент
573Е
Тюмень
Махачкала
00:28
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 14 ч. 54 мин.
09:56
Махачкала
373Ы
Тюмень
Махачкала
00:28
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 14 ч. 33 мин.
09:35
Махачкала
373И
Тюмень
Астрахань
00:30
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 5 ч. 31 мин.
00:38
Астрахань
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
00:32
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 0 ч. 0 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
211Е
Тюмень
Москва
00:32
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 15 ч. 28 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
924Х
Москва
Москва
00:37
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 17 ч. 30 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
510У
Екатеринбург
Челябинск
00:40
Екатеринбург (Пассажирский)
9 ч. 27 мин.
10:07
Челябинск-Главный
010Н
Москва
Владивосток
00:45
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
00:56
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
074Е
Санкт-Петербург
Тюмень
00:56
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 15 ч. 51 мин.
05:36
Тюмень
523Е
Екатеринбург
Адлер
01:00
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 17 ч. 38 мин.
18:38
Адлер
110Э
Москва
Новый Уренгой
01:04
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
Новый Уренгой
220Е
Пермь
Новый Уренгой
01:04
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 21 мин.
11:47
Новый Уренгой
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
01:08
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
Симферополь
081И
Улан-Удэ
Москва
01:16
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
075Э
Нерюнгри
Москва
01:20
Екатеринбург (Пассажирский)
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
309Е
Новый Уренгой
Пермь
01:21
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 20 ч. 38 мин.
07:39
Пермь 2
374Е
Екатеринбург
Махачкала
01:25
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 9 ч. 56 мин.
11:21
Махачкала
151В
Котлас
Новосибирск
01:26
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 2 ч. 48 мин.
01:18
Новосибирск (Главный)
079У
Челябинск
Москва
01:28
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 9 ч. 47 мин.
04:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
038Н
Томич
Москва
Томск
01:31
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
01:40
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
062М
Москва
Владивосток
01:40
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
160М
Москва
Барнаул
01:44
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 2 ч. 40 мин.
02:05
Барнаул
089У
Зауралье
Петропавловск
Москва
01:48
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 15 ч. 48 мин.
05:28
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
210Е
Пермь
Новый Уренгой
01:48
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 16 ч. 53 мин.
13:06
Новый Уренгой
197И
Иркутск
Москва
01:48
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117Н
Новокузнецк
Москва
01:52
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
095Н
Барнаул
Москва
01:52
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 12 ч. 56 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
136Н
Барнаул
Москва
01:53
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 9 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
658Н
Бийск
Москва
01:53
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 16 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117У
Новокузнецк
Москва
02:03
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
249Е
Екатеринбург
Москва
02:28
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 3 ч. 2 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
02:37
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
291Ы
Красноярск
Москва
02:43
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
03:11
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
109М
Новый Уренгой
Москва
03:11
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
219Е
Новый Уренгой
Пермь
03:19
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 14 мин.
09:01
Пермь 2
086Е
Серов
Москва
03:19
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 11 ч. 0 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
552Е
Приобье
Челябинск
03:20
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 2 ч. 35 мин.
08:00
Челябинск-Главный
984А
Москва
Хабаровск
03:22
Екатеринбург (Пассажирский)
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
03:24
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
001Э
Россия
Владивосток
Москва
03:27
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
099Э
Владивосток
Москва
03:32
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
210У
Челябинск
Пермь
03:36
Екатеринбург (Пассажирский)
11 ч. 55 мин.
09:45
Пермь 2
590Й
Адлер
Тюмень
03:37
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 22 ч. 32 мин.
10:07
Тюмень
192В
Санкт-Петербург
Челябинск
03:38
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 15 мин.
08:45
Челябинск-Главный
517В
Котлас
Челябинск
03:38
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 10 ч. 9 мин.
08:45
Челябинск-Главный
974А
Москва
Хабаровск
03:45
Екатеринбург (Пассажирский)
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
192А
Санкт-Петербург
Челябинск
03:51
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 13 мин.
09:15
Челябинск-Главный
068Ы
Москва
Абакан
03:53
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
078Ы
Москва
Абакан
03:53
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 30 мин.
02:50
Абакан
801Е
Екатеринбург
Пермь
03:54
Екатеринбург (Пассажирский)
5 ч. 30 мин.
09:24
Пермь 2
379У
Новый Уренгой
Оренбург
04:02
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:17
Оренбург
150А
Санкт-Петербург
Челябинск
04:02
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 21 мин.
09:23
Челябинск-Главный
373С
Дербент
Тюмень
04:10
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 19 ч. 10 мин.
10:09
Тюмень
380У
Оренбург
Новый Уренгой
04:10
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 7 ч. 29 мин.
15:14
Новый Уренгой
373Ж
Астрахань
Тюмень
04:14
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 5 ч. 8 мин.
08:45
Тюмень
116С
Адлер
Томск
04:18
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
04:18
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
116Э
Адлер
Томск
04:18
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
119Э
Кисловодск
Тюмень
04:36
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
573С
Махачкала
Тюмень
04:36
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 16 ч. 59 мин.
09:59
Тюмень
812Е
Екатеринбург
Омск
04:45
Екатеринбург (Пассажирский)
12 ч. 0 мин.
16:45
Омск (Пассажирский)
810Е
Финист
Екатеринбург
Тюмень
04:45
Екатеринбург (Пассажирский)
4 ч. 45 мин.
09:30
Тюмень
973Э
Владивосток
Москва
04:56
Екатеринбург (Пассажирский)
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
114Ц
Казань
Алматы (Казахстан)
05:49
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 15 ч. 23 мин.
05:43
Алматы 2
144Ф
Казань
Ташкент (Узбекистан)
05:49
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 0 ч. 42 мин.
15:02
Ташкент (Центральный)
207Е
Екатеринбург
Москва
06:31
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 2 ч. 34 мин.
09:05
Москва (Ярославский Вокзал)
507И
Екатеринбург
Котлас
06:45
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 2 ч. 40 мин.
09:25
Котлас Южный
513Е
Екатеринбург
Котлас
06:45
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 31 мин.
08:16
Котлас Южный
511В
Котлас
Челябинск
07:17
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 19 мин.
12:55
Челябинск-Главный
925Е
Ретропоезд Уральский Экспресс
Екатеринбург
Верхняя Пышма
07:40
Екатеринбург (Пассажирский)
1 ч. 35 мин.
09:15
Верхняя Пышма (Музей)
501Е
Екатеринбург
Котлас
07:40
Екатеринбург (Пассажирский)
23 ч. 57 мин.
07:37
Котлас Южный
925И
Ретропоезд Уральский Экспресс
Екатеринбург
Екатеринбург
07:40
Екатеринбург (Пассажирский)
6 ч. 15 мин.
13:55
Екатеринбург Тур
505Е
Екатеринбург
Котлас
07:40
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 0 ч. 36 мин.
08:16
Котлас Южный
518У
Челябинск
Котлас
07:48
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 9 ч. 37 мин.
07:37
Котлас Южный
522Е
Приобье
Новороссийск
07:55
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 38 мин.
15:20
Новороссийск
503Е
Екатеринбург
Котлас
08:10
Екатеринбург (Пассажирский)
23 ч. 27 мин.
07:37
Котлас Южный
512У
Челябинск
Котлас
08:10
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 10 ч. 11 мин.
08:16
Котлас Южный
015Е
Урал
Екатеринбург
Москва
08:12
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 18 мин.
09:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
589Е
Тюмень
Адлер
08:17
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 1 ч. 49 мин.
04:15
Адлер
201Е
Нижневартовск
Приобье
08:17
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 0 мин.
03:25
Приобье
595Е
Новый Уренгой
Анапа
08:20
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 1 ч. 53 мин.
20:10
Анапа
595И
Екатеринбург
Анапа
08:24
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 11 ч. 46 мин.
20:10
Анапа
059Е
Тюмень
Сургут
Москва
08:25
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 21 ч. 38 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
595Ы
Тюмень
Анапа
08:25
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 19 ч. 38 мин.
20:10
Анапа
499Э
Анапа
Новый Уренгой
09:18
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 7 ч. 42 мин.
23:07
Новый Уренгой
101Й
Нижневартовск
Пенза
09:19
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
401Е
Нижневартовск
Пенза
09:19
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
239Е
Екатеринбург
Москва
09:20
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 3 ч. 53 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
591С
Анапа
Нижневартовск
09:30
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 20 ч. 35 мин.
11:55
Нижневартовск 1
593С
Анапа
Новокузнецк
09:30
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
Новокузнецк
499С
Анапа
Новый Уренгой
09:30
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 7 ч. 28 мин.
22:48
Новый Уренгой
492Е
Екатеринбург
Нижневартовск
09:30
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 2 ч. 25 мин.
11:55
Нижневартовск 1
497Э
Анапа
Нижневартовск
09:40
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 14 ч. 31 мин.
05:36
Нижневартовск 1
497С
Анапа
Тюмень
09:40
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 23 ч. 37 мин.
14:42
Тюмень
298Х
Москва
Челябинск
09:52
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 25 мин.
15:55
Челябинск-Главный
100Щ
Москва
Владивосток
10:04
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
002Э
Москва
Владивосток
10:10
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
10:15
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
346У
Адлер
Нижневартовск
10:37
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
346И
Екатеринбург
Нижневартовск
10:37
Екатеринбург (Пассажирский)
22 ч. 36 мин.
09:13
Нижневартовск 1
543Е
Екатеринбург
Приобье
10:51
Екатеринбург (Пассажирский)
20 ч. 36 мин.
07:27
Приобье
401Й
Нижневартовск
Пенза
10:56
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
087Й
Нижневартовск
Самара
11:04
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
522С
Новороссийск
Приобье
11:20
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 8 ч. 50 мин.
09:15
Приобье
557Е
Тюмень
Анапа
11:24
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 23 ч. 30 мин.
03:50
Анапа
185Е
Таврия
Тюмень
Симферополь
11:44
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 5 ч. 35 мин.
11:40
Симферополь
005Щ
Улан-Батор (Монголия)
Москва
11:45
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 3 ч. 46 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
003З
Пекин (Китай)
Москва
11:45
Екатеринбург (Пассажирский)
5 д. 11 ч. 41 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
019Ч
Пекин (Китай)
Москва
11:45
Екатеринбург (Пассажирский)
5 д. 20 ч. 8 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
213Н
Новосибирск
Москва
11:45
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 21 ч. 51 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
288У
Челябинск
Москва
11:45
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
298Е
Челябинск
Москва
11:45
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 8 ч. 30 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
267И
Иркутск
Москва
11:49
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 28 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
11:50
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 5 ч. 53 мин.
11:40
Симферополь
067Ы
Абакан
Москва
11:53
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
233Е
Екатеринбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
11:53
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 16 ч. 26 мин.
04:19
Имеретинский Курорт
077Ы
Абакан
Москва
11:53
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 0 ч. 1 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
205Е
Екатеринбург
Нижний Новгород
11:58
Екатеринбург (Пассажирский)
20 ч. 15 мин.
08:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
924В
Великий Устюг
Челябинск
12:07
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 25 мин.
16:30
Челябинск-Главный
001М
Россия
Владивосток
Москва
12:08
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
037Н
Томич
Томск
Москва
12:12
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
975Э
Владивосток
Москва
12:17
Екатеринбург (Пассажирский)
7 д. 22 ч. 9 мин.
02:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
990Ч
Москва
Владивосток
12:39
Екатеринбург (Пассажирский)
9 д. 6 ч. 27 мин.
09:22
Владивосток
175А
Санкт-Петербург
Красноярск
12:58
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 5 ч. 10 мин.
02:20
Красноярск (Пассажирский)
263Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
13:12
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 8 ч. 48 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
214И
Екатеринбург
Волгоград
13:15
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 18 ч. 33 мин.
07:48
Волгоград 1
929Е
Екатеринбург
Екатеринбург
13:20
Екатеринбург (Пассажирский)
5 ч. 39 мин.
18:59
Екатеринбург Тур
122Е
Екатеринбург
Оренбург
13:37
Екатеринбург (Пассажирский)
20 ч. 57 мин.
10:34
Оренбург
541Е
Тюмень
Оренбург
13:37
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 4 ч. 29 мин.
10:34
Оренбург
221Е
Тюмень
Оренбург
13:37
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 4 ч. 29 мин.
10:34
Оренбург
931И
Тюмень
Тюмень
13:37
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 14 ч. 3 мин.
20:40
Тюмень Тур
192У
Челябинск
Санкт-Петербург
13:50
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 1 ч. 32 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
222Е
Оренбург
Тюмень
13:54
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 4 ч. 20 мин.
19:10
Тюмень
542Е
Оренбург
Тюмень
13:54
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 5 ч. 50 мин.
20:40
Тюмень
107Ж
Волгоград
Нижневартовск
14:04
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
Нижневартовск 1
445Е
Тюмень
Адлер
14:10
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 12 ч. 32 мин.
18:49
Адлер
590Е
Екатеринбург
Адлер
14:12
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 18 ч. 26 мин.
08:38
Адлер
076С
Таврия
Симферополь
Омск
14:35
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
337Е
Екатеринбург
Приобье
14:48
Екатеринбург (Пассажирский)
18 ч. 10 мин.
08:58
Приобье
378Й
Казань
Новый Уренгой
14:51
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 4 ч. 36 мин.
04:35
Новый Уренгой
105Ж
Волгоград
Нижневартовск
14:55
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
Нижневартовск 1
989И
Владивосток
Москва
14:58
Екатеринбург (Пассажирский)
8 д. 21 ч. 50 мин.
03:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
420Е
Екатеринбург
Анапа
14:58
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 18 ч. 47 мин.
09:45
Анапа
990Щ
Москва
Владивосток
15:00
Екатеринбург (Пассажирский)
9 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
976Я
Москва
Владивосток
15:00
Екатеринбург (Пассажирский)
8 д. 5 ч. 37 мин.
08:32
Владивосток
009Н
Владивосток
Москва
15:01
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
901Ы
Красноярск
Москва
15:01
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
179Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
15:06
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
181Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
15:06
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
239Н
Новосибирск
Москва
15:09
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 21 ч. 17 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
161Э
Владивосток
Москва
15:09
Екатеринбург (Пассажирский)
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
595С
Анапа
Новый Уренгой
15:10
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 5 ч. 46 мин.
07:11
Новый Уренгой
100Е
Екатеринбург
Сургут
15:12
Екатеринбург (Пассажирский)
14 ч. 37 мин.
05:49
Сургут
050Е
Екатеринбург
Сургут
15:12
Екатеринбург (Пассажирский)
14 ч. 37 мин.
05:49
Сургут
146У
Челябинск
Санкт-Петербург
15:14
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 8 мин.
05:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
248У
Челябинск
Санкт-Петербург
15:14
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 21 ч. 55 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
246Е
Челябинск
Санкт-Петербург
15:17
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 20 ч. 2 мин.
06:47
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
803Е
Финист
Екатеринбург
Пермь
15:30
Екатеринбург (Пассажирский)
5 ч. 11 мин.
20:41
Пермь 2
127Е
Екатеринбург
Приобье
15:53
Екатеринбург (Пассажирский)
17 ч. 22 мин.
09:15
Приобье
216Н
Барнаул
Адлер
16:13
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
16:13
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
139Н
Новосибирск
Адлер
16:17
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
263Е
Екатеринбург
Адлер
16:17
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 13 ч. 2 мин.
05:19
Адлер
275Н
Новокузнецк
Казань
16:17
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 0 ч. 57 мин.
06:27
Казань (Пассажирская)
225Е
Екатеринбург
Ижевск
16:21
Екатеринбург (Пассажирский)
11 ч. 14 мин.
03:35
Ижевск
235Е
Екатеринбург
Ижевск
16:21
Екатеринбург (Пассажирский)
11 ч. 14 мин.
03:35
Ижевск
159А
Санкт-Петербург
Красноярск
16:23
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 10 ч. 14 мин.
07:40
Красноярск (Пассажирский)
140Н
Барнаул
Адлер
16:32
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
850Е
Финист
Екатеринбург
Курган
16:33
Екатеринбург (Пассажирский)
5 ч. 16 мин.
21:49
Курган
276Э
Казань
Новокузнецк
16:34
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:42
Новокузнецк
113Ц
Алматы (Казахстан)
Казань
16:42
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 13 ч. 0 мин.
06:55
Казань (Пассажирская)
143Ф
Ташкент (Узбекистан)
Казань
16:42
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 0 ч. 25 мин.
06:55
Казань (Пассажирская)
315Ф
Ташкент (Узбекистан)
Казань
16:42
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 4 ч. 29 мин.
06:14
Казань (Пассажирская)
345Е
Нижневартовск
Адлер
16:44
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
852У
Екатеринбург
Курган
16:50
Екатеринбург (Пассажирский)
4 ч. 58 мин.
21:48
Курган
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
16:57
Екатеринбург (Пассажирский)
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
928Е
Ретропоезд Вечерний Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
17:05
Екатеринбург (Пассажирский)
2 ч. 42 мин.
19:47
Екатеринбург Тур
928Ы
Ретропоезд Вечерний Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
17:05
Екатеринбург (Пассажирский)
2 ч. 42 мин.
19:47
Екатеринбург Тур
351Е
Екатеринбург
Приобье
17:23
Екатеринбург (Пассажирский)
23 ч. 2 мин.
16:25
Приобье
551Е
Екатеринбург
Приобье
17:23
Екатеринбург (Пассажирский)
22 ч. 40 мин.
16:03
Приобье
603Е
Екатеринбург
Соликамск
17:28
Екатеринбург (Пассажирский)
15 ч. 17 мин.
08:45
Соликамск
290Е
Екатеринбург
Анапа
17:42
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 14 ч. 43 мин.
08:25
Анапа
403Е
Екатеринбург
Соликамск
17:48
Екатеринбург (Пассажирский)
15 ч. 8 мин.
08:56
Соликамск
357Е
Екатеринбург
Соликамск
17:48
Екатеринбург (Пассажирский)
15 ч. 8 мин.
08:56
Соликамск
924М
По Золотому Кольцу
Москва
Нерюнгри
17:53
Екатеринбург (Пассажирский)
5 д. 10 ч. 57 мин.
00:32
Нерюнгри
191Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
17:57
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 43 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
506Й
Нижний Новгород
Челябинск
18:17
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 10 мин.
23:10
Челябинск-Главный
342Е
Екатеринбург
Нижневартовск
18:56
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 50 мин.
20:46
Нижневартовск 1
542У
Оренбург
Нижневартовск
18:56
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 0 ч. 46 мин.
20:46
Нижневартовск 1
245У
Екатеринбург
Санкт-Петербург
19:06
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 15 ч. 34 мин.
10:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
343Е
Екатеринбург
Приобье
19:10
Екатеринбург (Пассажирский)
20 ч. 50 мин.
16:00
Приобье
096Н
Москва
Барнаул
19:13
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 10 ч. 53 мин.
03:16
Барнаул
118Н
Москва
Новокузнецк
19:13
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
260Е
Екатеринбург
Нижневартовск
19:16
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 1 ч. 4 мин.
20:20
Нижневартовск 1
561Е
Новый Уренгой
Санкт-Петербург
19:19
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 5 ч. 0 мин.
08:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
346С
Адлер
Нижневартовск
19:21
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
060М
Тюмень
Москва
Сургут
19:21
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 21 ч. 6 мин.
13:44
Сургут
060У
Тюмень
Москва
Нижневартовск
19:30
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 3 ч. 57 мин.
20:35
Нижневартовск 1
291Е
Екатеринбург
Казань
19:30
Екатеринбург (Пассажирский)
15 ч. 20 мин.
10:50
Казань (Пассажирская)
352Й
Уфа
Приобье
19:30
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 14 ч. 49 мин.
15:55
Приобье
598У
Челябинск
Анапа
19:30
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 21 ч. 13 мин.
11:10
Анапа
082И
Москва
Улан-Удэ
19:31
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
19:31
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
590Э
Адлер
Тюмень
19:31
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 3 ч. 56 мин.
00:12
Тюмень
070Я
Фирменный
Москва
Чита
19:39
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
19:42
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
070Ч
Москва
Чита
19:50
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
690У
Екатеринбург
Челябинск
20:07
Екатеринбург (Пассажирский)
6 ч. 43 мин.
02:50
Челябинск-Главный
497И
Тюмень
Анапа
20:07
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 21 ч. 3 мин.
11:10
Анапа
497Е
Нижневартовск
Анапа
20:07
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 15 ч. 20 мин.
11:10
Анапа
390У
Екатеринбург
Челябинск
20:07
Екатеринбург (Пассажирский)
6 ч. 43 мин.
02:50
Челябинск-Главный
086Я
Москва
Серов
20:11
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 10 ч. 42 мин.
03:32
Серов
499Е
Новый Уренгой
Анапа
20:17
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 5 ч. 10 мин.
11:10
Анапа
407Е
Нижневартовск
Волгоград
20:24
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 18 ч. 34 мин.
11:44
Волгоград 1
236Е
Екатеринбург
Курган
20:26
Екатеринбург (Пассажирский)
7 ч. 14 мин.
03:40
Курган
136Е
Екатеринбург
Челябинск
20:28
Екатеринбург (Пассажирский)
12 ч. 7 мин.
08:35
Челябинск-Главный
923Н
Новосибирск
Волгоград
20:28
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 15 ч. 41 мин.
12:00
Волгоград 1
936И
Екатеринбург
Самара
20:30
Екатеринбург (Пассажирский)
23 ч. 17 мин.
19:47
Самара
105Е
Нижневартовск
Волгоград
20:32
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 15 ч. 49 мин.
11:48
Волгоград 1
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
20:38
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
545И
Нижневартовск
Челябинск
20:38
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 9 ч. 40 мин.
00:58
Челябинск-Главный
936Е
Екатеринбург
Челябинск
20:38
Екатеринбург (Пассажирский)
4 ч. 20 мин.
00:58
Челябинск-Главный
335Е
Екатеринбург
Новороссийск
20:40
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 13 ч. 40 мин.
10:20
Новороссийск
191У
Челябинск
Санкт-Петербург
21:00
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 42 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
491Е
Нижневартовск
Пермь
21:02
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 12 ч. 42 мин.
04:00
Пермь 2
525Е
Екатеринбург
Новороссийск
21:04
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 13 ч. 21 мин.
10:25
Новороссийск
119Е
Тюмень
Кисловодск
21:04
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
Кисловодск
377Г
Новый Уренгой
Казань
21:12
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 5 ч. 54 мин.
12:29
Казань (Пассажирская)
544Е
Приобье
Уфа
21:15
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 10 мин.
13:30
Уфа
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
21:20
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
073Е
Тюмень
Санкт-Петербург
21:20
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 18 ч. 20 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
069Ч
Чита
Москва
21:24
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
21:30
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
071Е
Демидовский Экспресс
Екатеринбург
Санкт-Петербург
21:40
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 13 ч. 32 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
149У
Челябинск
Санкт-Петербург
21:40
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 19 ч. 0 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
102Й
Пенза
Нижневартовск
21:41
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
21:41
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
610Е
Екатеринбург
Устье-Аха (Междуреченский)
21:42
Екатеринбург (Пассажирский)
11 ч. 57 мин.
09:39
Устье-Аха
410Е
Екатеринбург
Устье-Аха (Междуреченский)
21:49
Екатеринбург (Пассажирский)
12 ч. 24 мин.
10:13
Устье-Аха
370Е
Екатеринбург
Устье-Аха (Междуреченский)
21:49
Екатеринбург (Пассажирский)
12 ч. 24 мин.
10:13
Устье-Аха
107Е
Нижневартовск
Волгоград
21:57
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 16 ч. 14 мин.
11:44
Волгоград 1
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
22:06
Екатеринбург (Пассажирский)
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
055Е
Урал
Екатеринбург
Москва
22:15
Екатеринбург (Пассажирский)
23 ч. 59 мин.
22:14
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
546И
Челябинск
Нижневартовск
22:15
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 5 ч. 30 мин.
22:30
Нижневартовск 1
080У
Москва
Челябинск
22:18
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 8 ч. 30 мин.
03:50
Челябинск-Главный
090У
Зауралье
Москва
Петропавловск
22:18
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 13 ч. 50 мин.
09:10
Петропавловск
012Я
Ямал
Москва
Новый Уренгой
22:29
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
Новый Уренгой
212Ж
Москва
Тюмень
22:29
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 13 ч. 34 мин.
03:34
Тюмень
930Н
Туристский Поезд В Сибирь
Москва
Москва
22:29
Екатеринбург (Пассажирский)
4 д. 14 ч. 23 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
310Е
Пермь
Новый Уренгой
22:32
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 17 ч. 43 мин.
09:23
Новый Уренгой
088Й
Самара
Нижневартовск
22:35
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
045Е
Урал
Екатеринбург
Кисловодск
23:45
Екатеринбург (Пассажирский)
2 д. 13 ч. 43 мин.
13:28
Кисловодск
260У
Челябинск
Москва
23:47
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 9 ч. 30 мин.
03:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
282У
Челябинск
Москва
23:47
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 10 ч. 25 мин.
04:45
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
277Е
Екатеринбург
Москва
23:47
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 4 ч. 3 мин.
03:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
510Е
Екатеринбург
Новый Уренгой
23:50
Екатеринбург (Пассажирский)
1 д. 16 ч. 27 мин.
16:17
Новый Уренгой
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Екатеринбург включает 581 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:25 по направлению к станции Новороссийск;
  • последний поезд прибывает в 23:48 от станции Нижневартовск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Екатеринбург.

Актуальное расписание поездов станции Екатеринбург, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
