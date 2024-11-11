Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 144Ф Казань — Ташкент (Узбекистан). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
14:20
4 д. 0 ч. 42 мин.
15:02
62
Маршрут следования поезда 144Ф Казань — Ташкент (Узбекистан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Ташкент (Узбекистан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
19:30
19:45
255 км.
5 ч. 10 мин.
Сарапул
20:32
20:34
302 км.
6 ч. 12 мин.
Янаул
21:34
21:36
375 км.
7 ч. 14 мин.
Чернушка
22:33
22:34
449 км.
8 ч. 13 мин.
Красноуфимск
00:17
00:19
552 км.
9 ч. 57 мин.
Дружинино
02:44
03:14
661 км.
12 ч. 24 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
04:57
05:49
727 км.
14 ч. 37 мин.
Каменск-Уральский
08:50
09:18
820 км.
18 ч. 30 мин.
Катайск
10:20
10:22
864 км.
20 ч. 0 мин.
Далматово
10:42
10:44
885 км.
20 ч. 22 мин.
Шадринск
11:18
11:23
930 км.
20 ч. 58 мин.
Каргаполье
12:04
12:05
975 км.
21 ч. 44 мин.
Курган
13:27
14:07
1059 км.
23 ч. 7 мин.
Лебяжья-Сибирская
15:26
15:28
1135 км.
1 д. 1 ч. 6 мин.
Макушино
16:10
16:11
1181 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Петухово
16:52
18:32
1226 км.
1 д. 2 ч. 32 мин.
Петропавловск
19:39
20:59
1311 км.
1 д. 5 ч. 19 мин.
Смирново
20:41
20:44
1352 км.
2 д. 6 ч. 21 мин.
Киялы
21:17
21:19
1391 км.
2 д. 6 ч. 57 мин.
Тайынша
21:54
21:57
1429 км.
2 д. 7 ч. 34 мин.
Приречная
22:15
22:17
1445 км.
2 д. 7 ч. 55 мин.
Азат
22:34
22:37
1462 км.
2 д. 8 ч. 14 мин.
Жаман-Ащи
22:55
22:57
1476 км.
2 д. 8 ч. 35 мин.
Кокшетау 1
23:26
23:46
1493 км.
2 д. 9 ч. 6 мин.
Курорт-Боровое
00:50
01:05
1558 км.
2 д. 10 ч. 30 мин.
Макинка
01:44
01:46
1593 км.
2 д. 11 ч. 24 мин.
Ак-Куль
02:56
02:58
1670 км.
2 д. 12 ч. 36 мин.
Шортанды
03:29
03:31
1704 км.
2 д. 13 ч. 9 мин.
Астана Нурлы Жол
04:56
05:26
1767 км.
2 д. 14 ч. 36 мин.
Бабатай
06:11
06:12
1813 км.
2 д. 15 ч. 51 мин.
Анар
06:52
06:54
1857 км.
2 д. 16 ч. 32 мин.
Актасты
07:29
07:30
1889 км.
2 д. 17 ч. 9 мин.
Мырза
08:19
08:21
1928 км.
2 д. 17 ч. 59 мин.
Караганды
Сортировочная
08:51
09:04
1956 км.
2 д. 18 ч. 31 мин.
Караганды
Пассажирская
09:31
09:52
1977 км.
2 д. 19 ч. 11 мин.
Карабас
10:17
10:22
2005 км.
2 д. 19 ч. 57 мин.
Карамурын
11:02
11:03
2041 км.
2 д. 20 ч. 42 мин.
Жарык
11:48
11:50
2086 км.
2 д. 21 ч. 28 мин.
Акадыр
12:50
13:05
2152 км.
2 д. 22 ч. 30 мин.
Акшагыл
14:07
14:09
2203 км.
2 д. 23 ч. 47 мин.
Мойынты
14:57
14:58
2275 км.
3 д. 0 ч. 37 мин.
Каражингил
15:30
15:33
2315 км.
3 д. 1 ч. 10 мин.
Науалы
16:12
16:14
2361 км.
3 д. 1 ч. 52 мин.
Сары-Шаган
16:46
17:01
2398 км.
3 д. 2 ч. 26 мин.
Коктас
17:16
17:18
2408 км.
3 д. 2 ч. 56 мин.
Жастар
18:09
18:11
2460 км.
3 д. 3 ч. 49 мин.
Мынарал
18:29
18:31
2479 км.
3 д. 4 ч. 9 мин.
Шыганак
19:11
19:22
2524 км.
3 д. 4 ч. 51 мин.
Карасай
20:06
20:08
2557 км.
3 д. 5 ч. 46 мин.
Хантау
21:07
21:09
2622 км.
3 д. 6 ч. 47 мин.
Берлик 1
22:00
22:02
2684 км.
3 д. 7 ч. 40 мин.
Шу
22:17
22:37
2692 км.
3 д. 7 ч. 57 мин.
Луговая
00:20
00:30
2801 км.
3 д. 10 ч. 0 мин.
Тараз
02:07
02:27
2912 км.
3 д. 11 ч. 47 мин.
Боранды
03:46
03:47
2968 км.
3 д. 13 ч. 26 мин.
Тюлькубас
04:36
04:39
3010 км.
3 д. 14 ч. 16 мин.
Манкент
05:39
05:41
3048 км.
3 д. 15 ч. 19 мин.
Шымкент
06:14
06:24
3070 км.
3 д. 15 ч. 54 мин.
Арыс 1
07:40
08:00
3138 км.
3 д. 17 ч. 20 мин.
Сарыагаш
10:04
11:44
3247 км.
3 д. 19 ч. 44 мин.
Ташкент
Центральный
15:02
3269 км.
4 д. 0 ч. 42 мин.
