Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 143Ф Ташкент (Узбекистан) — Казань.
06:30
3 д. 0 ч. 25 мин.
06:55
62
Маршрут следования поезда 143Ф Ташкент (Узбекистан) — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ташкент (Узбекистан) — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ташкент
Центральный
06:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сарыагаш
07:48
09:28
22 км.
1 ч. 18 мин.
Арыс 1
11:34
11:53
131 км.
5 ч. 4 мин.
Шымкент
13:14
13:24
199 км.
6 ч. 44 мин.
Манкент
13:55
14:01
221 км.
7 ч. 25 мин.
Тюлькубас
15:08
15:23
259 км.
8 ч. 38 мин.
Боранды
16:28
16:31
301 км.
9 ч. 58 мин.
Тараз
17:50
18:28
357 км.
11 ч. 20 мин.
Луговая
20:08
20:18
468 км.
13 ч. 38 мин.
Шу
21:55
22:32
577 км.
15 ч. 25 мин.
Берлик 1
22:45
22:47
585 км.
16 ч. 15 мин.
Хантау
23:34
23:35
647 км.
17 ч. 4 мин.
Карасай
00:26
00:27
712 км.
17 ч. 56 мин.
Шыганак
01:05
01:25
745 км.
18 ч. 35 мин.
Мынарал
02:07
02:08
790 км.
19 ч. 37 мин.
Жастар
02:26
02:45
809 км.
19 ч. 56 мин.
Коктас
03:34
03:35
861 км.
21 ч. 4 мин.
Сары-Шаган
03:47
04:02
871 км.
21 ч. 17 мин.
Науалы
04:33
04:34
908 км.
22 ч. 3 мин.
Каражингил
05:12
05:13
954 км.
22 ч. 42 мин.
Мойынты
05:46
05:48
994 км.
23 ч. 16 мин.
Акшагыл
06:37
06:38
1066 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Акадыр
07:38
07:53
1117 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Жарык
08:52
08:55
1183 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Карамурын
09:36
09:37
1228 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Карабас
10:20
10:21
1264 км.
1 д. 3 ч. 50 мин.
Караганды
Пассажирская
10:47
11:07
1292 км.
1 д. 4 ч. 17 мин.
Караганды
Сортировочная
11:37
11:51
1313 км.
1 д. 5 ч. 7 мин.
Мырза
12:27
12:29
1341 км.
1 д. 5 ч. 57 мин.
Актасты
13:21
13:22
1380 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Анар
13:59
14:00
1412 км.
1 д. 7 ч. 29 мин.
Бабатай
14:34
14:36
1456 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Астана Нурлы Жол
15:22
16:10
1502 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Шортанды
17:33
17:36
1565 км.
1 д. 11 ч. 3 мин.
Ак-Куль
18:07
18:11
1599 км.
1 д. 11 ч. 37 мин.
Макинка
19:13
19:16
1676 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Курорт-Боровое
19:50
20:05
1711 км.
1 д. 13 ч. 20 мин.
Кокшетау 1
21:12
21:32
1776 км.
1 д. 14 ч. 42 мин.
Жаман-Ащи
22:01
22:03
1793 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Азат
22:21
22:23
1807 км.
1 д. 15 ч. 51 мин.
Приречная
22:39
22:42
1824 км.
1 д. 16 ч. 9 мин.
Тайынша
23:00
23:04
1840 км.
1 д. 16 ч. 30 мин.
Киялы
23:40
23:43
1878 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Смирново
00:13
00:17
1917 км.
1 д. 17 ч. 43 мин.
Петропавловск
02:00
03:43
1958 км.
1 д. 19 ч. 30 мин.
Петухово
05:02
07:02
2043 км.
1 д. 22 ч. 32 мин.
Макушино
07:39
07:41
2088 км.
2 д. 1 ч. 9 мин.
Лебяжья-Сибирская
08:19
08:21
2134 км.
2 д. 1 ч. 49 мин.
Курган
09:24
09:51
2210 км.
2 д. 2 ч. 54 мин.
Каргаполье
11:08
11:09
2294 км.
2 д. 4 ч. 38 мин.
Шадринск
11:50
11:52
2339 км.
2 д. 5 ч. 20 мин.
Далматово
12:29
12:31
2384 км.
2 д. 5 ч. 59 мин.
Катайск
12:50
12:52
2405 км.
2 д. 6 ч. 20 мин.
Каменск-Уральский
13:40
13:42
2449 км.
2 д. 7 ч. 10 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
15:15
16:42
2542 км.
2 д. 8 ч. 45 мин.
Дружинино
18:09
18:39
2608 км.
2 д. 11 ч. 39 мин.
Красноуфимск
20:27
20:29
2717 км.
2 д. 13 ч. 57 мин.
Чернушка
22:15
22:16
2820 км.
2 д. 15 ч. 45 мин.
Янаул
23:10
23:12
2894 км.
2 д. 16 ч. 40 мин.
Сарапул
00:12
00:13
2967 км.
2 д. 17 ч. 42 мин.
Агрыз
00:59
01:14
3014 км.
2 д. 18 ч. 29 мин.
Казань
Пассажирская
06:55
3269 км.
3 д. 0 ч. 25 мин.
