Маршрут следования и продажа билетов
10:45
1 д. 21 ч. 55 мин.
08:40
39
Маршрут следования поезда 248У Челябинск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
10:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
13:18
13:20
146 км.
2 ч. 33 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:49
15:14
239 км.
4 ч. 4 мин.
Первоуральск
15:58
16:00
277 км.
5 ч. 13 мин.
Пермь 2
21:17
21:41
535 км.
10 ч. 32 мин.
Балезино
02:32
03:00
722 км.
15 ч. 47 мин.
Глазов
03:28
03:30
748 км.
16 ч. 43 мин.
Яр
04:08
04:10
783 км.
17 ч. 23 мин.
Киров
Пассажирский
07:21
07:45
930 км.
20 ч. 36 мин.
Котельнич 1
09:46
09:48
1011 км.
23 ч. 1 мин.
Свеча
11:05
11:06
1059 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Шабалино
11:31
11:34
1082 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Гостовская
12:03
12:06
1106 км.
1 д. 1 ч. 18 мин.
Поназырево
12:38
12:41
1127 км.
1 д. 1 ч. 53 мин.
Шарья
13:30
13:44
1173 км.
1 д. 2 ч. 45 мин.
Шекшема
14:10
14:13
1193 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Мантурово
14:40
14:43
1218 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Брантовка
15:07
15:10
1242 км.
1 д. 4 ч. 22 мин.
Нея
15:36
15:39
1269 км.
1 д. 4 ч. 51 мин.
Номжа
15:55
15:58
1285 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Николо-Полома
16:11
16:14
1296 км.
1 д. 5 ч. 26 мин.
Антропово
16:37
16:40
1319 км.
1 д. 5 ч. 52 мин.
Лопарево
16:59
17:02
1339 км.
1 д. 6 ч. 14 мин.
Галич
17:30
17:34
1358 км.
1 д. 6 ч. 45 мин.
Россолово
17:54
17:57
1378 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Буй
18:34
18:49
1405 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Вохтога
19:37
19:40
1452 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Вологда 1
20:58
21:17
1532 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Шексна
23:07
23:13
1609 км.
1 д. 12 ч. 22 мин.
Череповец 1
23:50
00:05
1643 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Суда
00:35
00:37
1664 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Кадуй
00:57
00:59
1687 км.
1 д. 14 ч. 12 мин.
Бабаево
02:10
02:44
1758 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Подборовье
03:44
03:46
1811 км.
1 д. 16 ч. 59 мин.
Ефимовская
04:04
04:06
1831 км.
1 д. 17 ч. 19 мин.
Пикалево 1
04:41
04:43
1865 км.
1 д. 17 ч. 56 мин.
Тихвин
05:17
05:20
1898 км.
1 д. 18 ч. 32 мин.
Волховстрой 1
06:31
06:34
1972 км.
1 д. 19 ч. 46 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
08:40
2075 км.
1 д. 21 ч. 55 мин.
