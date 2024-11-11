Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 181Е Екатеринбург — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
15:06
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Маршрут следования поезда 181Е Екатеринбург — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
15:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Первоуральск
15:50
15:55
38 км.
0 ч. 44 мин.
Пермь 2
22:00
22:32
296 км.
6 ч. 54 мин.
Балезино
02:47
03:17
483 км.
11 ч. 41 мин.
Киров
Пассажирский
07:24
07:44
690 км.
16 ч. 18 мин.
Шарья
12:05
12:19
931 км.
20 ч. 59 мин.
Буй
15:30
15:44
1162 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Вологда 1
18:20
18:40
1288 км.
1 д. 3 ч. 14 мин.
Кипелово
19:43
19:45
1330 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Чебсара
20:07
20:09
1348 км.
1 д. 5 ч. 1 мин.
Череповец 1
21:04
21:19
1400 км.
1 д. 5 ч. 58 мин.
Бабаево
23:27
00:01
1515 км.
1 д. 8 ч. 21 мин.
Тихвин
02:41
02:43
1655 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Волховстрой 1
03:58
04:00
1729 км.
1 д. 12 ч. 52 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
05:56
1832 км.
1 д. 14 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд довольно аккуратный и чистый. А вот с персоналом есть вопросы. Некоторые проводницы уж сильно борзо себя вели.
Хороший поезд, чистый и аккуратный. Туалеты работали, проводница много раз подходила и спрашивала, чем может быть полезна. Дочка и я остались очень довольны.
Круто! Все было круто)))) Ехали небольшой компанией, проводница постоянно нас подкалывала. Очень крутая тетка!!!!!!!!!! ОГОНЬ!
Не знаю, кому как, а как по мне, так туалет был явно грязным и вообще фуффуфу. Когда ходила, было жутко противно. Но деваться некуда))
Раздражал пассажир, который всю дорогу жевал свою еду и запахом ее разносило по всему вагону. Постоянно чавкал. В следующий раз нужно будет взять купе. Проводница хорошая женщина.